Гавриленко - Узницы любви
— Изгибы хороши, и лицом пригожа, — докладывал советник. Молодой хан внимательно слушал, поглаживая редкую бородку.
— Кровей настоящих, монгольских. Высока да стройна, хоть сейчас женись, но…
— Но? — нахмурился хан.
Советник побледнел, на лбу его выступила испарина:
— Но, повелитель, прелестная Кокечин три года плыла к нам на корабле с венецианским купцом, который отличается красотою, обходительностью и пороками многими. Вдруг…
— Молчи! — прервал советника хан. Его лицо стало злым, на скулах заиграли желваки. Советник ни жив ни мертв стоял перед государем, каждую секунду ожидая: сейчас хан даст отмашку стражникам с саблями.
Но хан не дал отмашки, лишь процедил сквозь зубы:
— Чистоту невесты проверить!
* * *
В знатной монгольской семье из Убсунурского аймака в 1274 году родилась дочь, названная Кокечин. Родители ее принадлежали к племени баяут — четвертой по величине этнической группе Монголии.
Малая родина Кокечин, Убсунурский аймак, располагался на северо-западе Монголии на границе с современной Республикой Тыва. Девочка принадлежала к коренному, материнскому монгольскому роду и считалась настоящей, чистокровной монголкой.
Это было очень важно, ведь на момент рождения Кокечин Монгольская империя уже распалась, но монгольский мир был все еще невероятно могуч и простирался от современных польских земель на западе до Кореи на востоке, от Сибири на севере и до Оманского залива на юге. В четырех монгольских ханствах-улусах — империи Юань, Золотой Орде, Чагатайском улусе и улусе Хулагуидов — проживала четверть населения Земли.
Разбросанные по колоссальной территории, монголы мало-помалу растворялись в завоеванных ими народах: происходила обратная ассимиляция, когда и следа не остается от завоевателя, а не от завоеванного. Потому-то среди правителей отдаленных от материнской земли монгольских ханств так ценились чистокровные невесты-монголки.
Весной 1286 года в Тебризе, столице монгольского государства Хулагуидов, скончалась великая Булухан-хатун, супруга ильхана (правителя) Аргуна.
Булухан принадлежала к племени баяут и была уроженкой «материнской Монголии». На смертном одре Булухан попросила Аргуна сделать его новой главной женой девушку-баяутку.
Гавриленко, Василий Дмитриевич - Узницы любви - От гарема до монастыря. Судьбы женщин в Средние века на Западе и на Востоке
Москва : Издательство АСТ, 2024. — 352 с. — (Личность в истории).
ISBN 978-5-17-168355-9
Гавриленко, Василий Дмитриевич - Узницы любви – Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВОСТОК
- Долгий путь к свадьбе
- Позор княжны
- Интересная особенность
- Наложница «Заячьей губы»
- В роли юноши
- Била, чтобы не родила
- Сладкий подарок
- Две половины наложницы
- Черкешенка
- Жена трех ханов
- «Плачь, дитя»
- «Уступи, дочь моя»
- Жена из Орды
- «Он предпочел мне лошадь!»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПАД
- Болт для королевы
- Злодейство в замке
- Красавица и «медведь»
- Сто дукатов за дочь
- Малышка в келье
- Девица у позорного столба
- Безжалостная королева
- Чудовищное обвинение
- Утеха рыцаря
- Пробная ночь
- Сиделка с продолжением
- На ложе Синей Бороды
- Для папы
- Поруганная принцесса
- Слишком красива, чтобы жить
- «Наша цель — простыня!»
- Порченая Санча
- Доказательство чистоты
- Вишенка
- Замуж не за мужчину
- Десятилетняя вдова
- Уже женщина
- Малышка Анна
- Одноглазая принцесса
- Папина дочка
- Упавшая с лестницы
- Гетера на троне
- Бессилие в опочивальне
- За старика
- Грех девочки-королевы
- Силой взял
- Фламандская кобыла
- Роза без шипов
- Путь позора «святой блудницы»
- Ненасытная
- Королева-блудница
- Ее место в монастыре!
Список использованной литературы
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