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Гавриленко - Узницы любви

Гавриленко, Василий Дмитриевич - Узницы любви - От гарема до монастыря. Судьбы женщин в Средние века на Западе и на Востоке
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Category ESXATOS BOOKS, History
— Изгибы хороши, и лицом пригожа, — докладывал советник. Молодой хан внимательно слушал, поглаживая редкую бородку.
— Кровей настоящих, монгольских. Высока да стройна, хоть сейчас женись, но…
— Но? — нахмурился хан.
Советник побледнел, на лбу его выступила испарина:
— Но, повелитель, прелестная Кокечин три года плыла к нам на корабле с венецианским купцом, который отличается красотою, обходительностью и пороками многими. Вдруг…
— Молчи! — прервал советника хан. Его лицо стало злым, на скулах заиграли желваки. Советник ни жив ни мертв стоял перед государем, каждую секунду ожидая: сейчас хан даст отмашку стражникам с саблями.
Но хан не дал отмашки, лишь процедил сквозь зубы:
— Чистоту невесты проверить!
* * *
В знатной монгольской семье из Убсунурского аймака в 1274 году родилась дочь, названная Кокечин. Родители ее принадлежали к племени баяут — четвертой по величине этнической группе Монголии.
Малая родина Кокечин, Убсунурский аймак, располагался на северо-западе Монголии на границе с современной Республикой Тыва. Девочка принадлежала к коренному, материнскому монгольскому роду и считалась настоящей, чистокровной монголкой.
Это было очень важно, ведь на момент рождения Кокечин Монгольская империя уже распалась, но монгольский мир был все еще невероятно могуч и простирался от современных польских земель на западе до Кореи на востоке, от Сибири на севере и до Оманского залива на юге. В четырех монгольских ханствах-улусах — империи Юань, Золотой Орде, Чагатайском улусе и улусе Хулагуидов — проживала четверть населения Земли.
Разбросанные по колоссальной территории, монголы мало-помалу растворялись в завоеванных ими народах: происходила обратная ассимиляция, когда и следа не остается от завоевателя, а не от завоеванного. Потому-то среди правителей отдаленных от материнской земли монгольских ханств так ценились чистокровные невесты-монголки.
Весной 1286 года в Тебризе, столице монгольского государства Хулагуидов, скончалась великая Булухан-хатун, супруга ильхана (правителя) Аргуна.
Булухан принадлежала к племени баяут и была уроженкой «материнской Монголии». На смертном одре Булухан попросила Аргуна сделать его новой главной женой девушку-баяутку.

Гавриленко, Василий Дмитриевич - Узницы любви - От гарема до монастыря. Судьбы женщин в Средние века на Западе и на Востоке

Москва : Издательство АСТ, 2024. — 352 с. — (Личность в истории).
ISBN 978-5-17-168355-9

Гавриленко, Василий Дмитриевич - Узницы любви – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВОСТОК
  • Долгий путь к свадьбе
  • Позор княжны
  • Интересная особенность
  • Наложница «Заячьей губы»
  • В роли юноши
  • Била, чтобы не родила
  • Сладкий подарок
  • Две половины наложницы
  • Черкешенка
  • Жена трех ханов
  • «Плачь, дитя»
  • «Уступи, дочь моя»
  • Жена из Орды
  • «Он предпочел мне лошадь!»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПАД
  • Болт для королевы
  • Злодейство в замке
  • Красавица и «медведь»
  • Сто дукатов за дочь
  • Малышка в келье
  • Девица у позорного столба
  • Безжалостная королева
  • Чудовищное обвинение
  • Утеха рыцаря
  • Пробная ночь
  • Сиделка с продолжением
  • На ложе Синей Бороды
  • Для папы
  • Поруганная принцесса
  • Слишком красива, чтобы жить
  • «Наша цель — простыня!»
  • Порченая Санча
  • Доказательство чистоты
  • Вишенка
  • Замуж не за мужчину
  • Десятилетняя вдова
  • Уже женщина
  • Малышка Анна
  • Одноглазая принцесса
  • Папина дочка
  • Упавшая с лестницы
  • Гетера на троне
  • Бессилие в опочивальне
  • За старика
  • Грех девочки-королевы
  • Силой взял
  • Фламандская кобыла
  • Роза без шипов
  • Путь позора «святой блудницы»
  • Ненасытная
  • Королева-блудница
  • Ее место в монастыре!
Список использованной литературы
Views 223
Rating 4.5 / 5
Added 19.05.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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