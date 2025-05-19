— Изгибы хороши, и лицом пригожа, — докладывал советник. Молодой хан внимательно слушал, поглаживая редкую бородку.

— Кровей настоящих, монгольских. Высока да стройна, хоть сейчас женись, но…

— Но? — нахмурился хан.

Советник побледнел, на лбу его выступила испарина:

— Но, повелитель, прелестная Кокечин три года плыла к нам на корабле с венецианским купцом, который отличается красотою, обходительностью и пороками многими. Вдруг…

— Молчи! — прервал советника хан. Его лицо стало злым, на скулах заиграли желваки. Советник ни жив ни мертв стоял перед государем, каждую секунду ожидая: сейчас хан даст отмашку стражникам с саблями.

Но хан не дал отмашки, лишь процедил сквозь зубы:

— Чистоту невесты проверить!

* * *

В знатной монгольской семье из Убсунурского аймака в 1274 году родилась дочь, названная Кокечин. Родители ее принадлежали к племени баяут — четвертой по величине этнической группе Монголии.

Малая родина Кокечин, Убсунурский аймак, располагался на северо-западе Монголии на границе с современной Республикой Тыва. Девочка принадлежала к коренному, материнскому монгольскому роду и считалась настоящей, чистокровной монголкой.

Это было очень важно, ведь на момент рождения Кокечин Монгольская империя уже распалась, но монгольский мир был все еще невероятно могуч и простирался от современных польских земель на западе до Кореи на востоке, от Сибири на севере и до Оманского залива на юге. В четырех монгольских ханствах-улусах — империи Юань, Золотой Орде, Чагатайском улусе и улусе Хулагуидов — проживала четверть населения Земли.

Разбросанные по колоссальной территории, монголы мало-помалу растворялись в завоеванных ими народах: происходила обратная ассимиляция, когда и следа не остается от завоевателя, а не от завоеванного. Потому-то среди правителей отдаленных от материнской земли монгольских ханств так ценились чистокровные невесты-монголки.

Весной 1286 года в Тебризе, столице монгольского государства Хулагуидов, скончалась великая Булухан-хатун, супруга ильхана (правителя) Аргуна.

Булухан принадлежала к племени баяут и была уроженкой «материнской Монголии». На смертном одре Булухан попросила Аргуна сделать его новой главной женой девушку-баяутку.

Гавриленко, Василий Дмитриевич - Узницы любви - От гарема до монастыря. Судьбы женщин в Средние века на Западе и на Востоке

Москва : Издательство АСТ, 2024. — 352 с. — (Личность в истории).

ISBN 978-5-17-168355-9

Гавриленко, Василий Дмитриевич - Узницы любви – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВОСТОК

Долгий путь к свадьбе

Позор княжны

Интересная особенность

Наложница «Заячьей губы»

В роли юноши

Била, чтобы не родила

Сладкий подарок

Две половины наложницы

Черкешенка

Жена трех ханов

«Плачь, дитя»

«Уступи, дочь моя»

Жена из Орды

«Он предпочел мне лошадь!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПАД

Болт для королевы

Злодейство в замке

Красавица и «медведь»

Сто дукатов за дочь

Малышка в келье

Девица у позорного столба

Безжалостная королева

Чудовищное обвинение

Утеха рыцаря

Пробная ночь

Сиделка с продолжением

На ложе Синей Бороды

Для папы

Поруганная принцесса

Слишком красива, чтобы жить

«Наша цель — простыня!»

Порченая Санча

Доказательство чистоты

Вишенка

Замуж не за мужчину

Десятилетняя вдова

Уже женщина

Малышка Анна

Одноглазая принцесса

Папина дочка

Упавшая с лестницы

Гетера на троне

Бессилие в опочивальне

За старика

Грех девочки-королевы

Силой взял

Фламандская кобыла

Роза без шипов

Путь позора «святой блудницы»

Ненасытная

Королева-блудница

Ее место в монастыре!

Список использованной литературы