Книга Николая Гаврилова «Уж слышны шаги!» представляет собой эсхатологическое исследование, посвященное теме второго пришествия Иисуса Христа и признакам последнего времени. Автор анализирует современные мировые события — политические сдвиги, природные катаклизмы и моральный упадок общества — через призму библейских пророчеств. Главная цель книги — пробудить верующих от духовной спячки и призвать их к трезвению, подчеркивая, что «шаги» Грядущего Судьи становятся всё более явными для тех, кто внимателен к Слову Божьему.

Автор фокусируется не на запугивании читателя грядущими бедствиями, а на необходимости личной готовности к встрече с Господом. Гаврилов подробно разбирает притчи о десяти девах и о верном рабе, акцентируя внимание на внутреннем состоянии сердца и святости жизни. Он призывает церковь выйти из состояния лаодикийской теплоты, утверждая, что близость конца времен должна не парализовать страхом, а мотивировать к активному благовестию и глубокому очищению души.

Текст написан в форме живых бесед, что делает сложные пророческие темы доступными для широкого круга читателей. Книга служит серьезным напоминанием о том, что земная история имеет свой финал, и призывает каждого серьезно пересмотреть свои приоритеты в свете вечности. «Уж слышны шаги!» — это голос стража, который возвещает о близости утра и необходимости бодрствования в преддверии великого события человеческой истории.

Николай Гаврилов - Уж слышны шаги!

Christlicher Schriften- und Liederverlag Lieblgstr. 8, 33803 Steinhagen Germany, - 178 с.

ISBN 978-3-936894-52-3

Николай Гаврилов - Уж слышны шаги! - Содержание

Об авторе и его книге

Введение

Часть 1 Так придёт ли Христос?

1. Явились наглые ругатели - 2. Ответ Библии

Часть 2 Кому необходимо пришествие Христа?

1. Пришествия Христа ждёт Церковь - 2. Пришествие Иисуса необходимо Израильскому народу - 3. Пришествие Христа необходимо всему человечеству - 4. Пришествие необходимо животному и растительному миру - 5. Пришествие Христа с трепетом ожидает диавол - 6. Подведем итог сказанного

Часть 3 Как к пришествию относятся люди на земле?

1. Традиционные христиане и их взгляд на пришествие - 2. Живое, цветущее, хотя и страдающее христианство - 3. Прочие, не имеющие надежды и не ищущие её - 4. Почему мы утверждаем, что Христос скоро придёт?

Часть 4 Внутрихристианские признаки явления Иисуса Христа

1. Среди христиан охладевает любовь к Богу и Церкви - 2. Размывание основ внутреннего обновления и работы Духа Святого - 3. Падение доверия к Библии среди христиан - 4. Возникновение многоразличных учений - 5. Библейские стандарты святой жизни и целомудрия крайне занижены, размыты или упразднены - 6. Духовная дремота христиан перед пришествием Христа

Часть 5 Внешние признаки, отражающие ход мировых событий

1. Многие придут под именем Моим - 2. Услышите о войнах и о военных слухах - 3- И будут глады - 4. И будут моры - 5. И будут землетрясения п о местам - 6. Всё это начало болезней - 7. И проповедано будет Евангелие по всей вселенной - 8. В последние дни наступят времена тяжкие - 9. Придет прежде отступление - 10. Явится антихрист.

Часть 6 Израильский народ - вернейшие часы последнего времени

1. Тайна Израиля - 2. Обетования Божии для Израиля - 3. Израиль и первый приход Иисуса Христа - 4. Двухтысячелетнее рассеяние Израиля - 5. Сухие кости начали оживать - 6. Государство Израиль и противодействие ему - 7. Исполнение библейских пророчеств над Израилем - 8. Израиль - камень преткновения для всех народов - 9. Ожидание Мессии и антихрист

ЭПИЛОГ

Церковь Христова! Пробудись!