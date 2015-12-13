«Две Библии – два пути» – труд неизвестного труженика науки и ревнителя спасения. Труд просмотрен и одобрен крупным научным центром. Суть отзыва такова:

«Небольшой по объему труд «Две Библии – два пути» представляется нам чрезвычайно важным. Мы живем в эпоху мирового воинствующего безбожия. Поэтому любое усилие, направленное на поиски истины, надо поддерживать. Проблема преемственности Ветхого и Нового Заветов является центральной проблемой христианской экзегетики вот уже на протяжении почти двух тысячелетий – от апостола Павла и до наших дней. И в решении этой проблемы филологическая герменевтика текста оказывается теснейшим образом связанной и подчиненной богословским сотериологическим задачам. Главное в этих задачах – судьба пророчеств о Христе в древнейшем ветхозаветном тексте – греческой Септуагинте, легшей в основу славянской Библии, и в текстах еврейской масоретской Библии, подвергавшейся редактированию вплоть до X века по Р. X.

Автор работы ясно показывает, что результаты этого «редактирования» привели к изъятию из масоретской Библии всех тех мест, которые могут быть ясно истолкованы как обетования пришествия Христа Спасителя. Этим подчеркивается прошлом веке свидетельствовал святитель Феофан Затворник.

Чрезвычайно важен проведенный автором сравнительный анализ ветхозаветной хронологии по текстам Септуагинты, масоретским текстам и текстам Талмуда. Искусственное сокращение исторической хронологии (по «идеологическим» соображениям) в масоретских текстах показано автором работы с исчерпывающей ясностью.

Отдельный раздел работы посвящен теме «Вселенский церковный круг» и представляет собой новое слово в отечественной мысли. Раздел касается сложных вопросов, связанных с историей формирования православного церковного круга на протяжении столетий. Сложность работы заключалась в том, что автору пришлось соединять глубокие литургические знания предмета исследования с научными законами астрономии и математики. Работа снабжена уникальными таблицами, в которых автор дает возможность наглядно проследить логический ход его мысли.

Специального интереса заслуживают отделы работы, где сравнительный анализ некоторых масоретских текстов Библии и текстов Септуагинты позволяет внести ясность в причины расхождения этих совершено различных традиций понимания и истолкования важнейших мест Ветхого Завета».

Труд «Две Библии – два пути» предлагается читателю с незначительными сокращениями.

Примечание от Эсхатос: В интернете нашли автора книги и его сайт, наряду с печатным изданием даём возможность ознакомиться с вариантом книги и с сайта автора.

Игорь Гаврилюк - Две Библии – два пути

Издательство: Сибирская Благозвонница, 2009 г. 208 с.

ISBN: 978-5-91362-197-9

Игорь Гаврилюк - Две Библии – два пути - Содержание

От издателей

Начало двух путей - два разных календарных круга

Масоретские манипулирования хронологией

Откровение о времени пришествия Мессии

Начало войны - искажение текстов

Почему "исчезли" из истории мира 1748 лет

Ухищрения "мудрецов" IV века

Святые апостолы: обетование Мессии сбылось

Третья "ошибка" талмудистов

Тора и Талмуд: фальсификация пророчеств о Христе

Авторы обезображенных текстов

Кумранские находки изобличают

Алфавитные махинации новейших книжников

Цель войны: отрицание Мессии Христа

Последствия искажения текстов

О Пасхалии

Ссылки и примечания

Библиография

Игорь Гаврилюк - Две Библии – два пути - Авторы обезображенных текстов

Иисус Христос говорил иудеям: Испытайте писания, яко вы мните в них имети живот вечный, и та суть свидетельствующая о Мне. Аще бо бысте веровали Моисеови, веровали бысте убо и Мне: о Мне бо той писа (Ин. 5, 39, 46).

Действительно, современный греческий текст преизобилует пророчествами о Христе, тогда как еврейский текст «очищен» от них. Исходя из того, что историческая хронология доказала – как видно из вышеизложенного – правоту Септуагинты и опровергла масоретскую хронологию, мы с уверенностью утверждаем, что все современные разночтения двух текстов – плод преднамеренной правки новых иудейских мудрецов.

Но где и как и кем конкретно совершилось это поругание Библии?

Когда полководец Веспасиан во главе римских легионов подошел к Иерусалиму и окружил его, всем книжникам и фарисеям, сведущим в законе и счислении лет, стало понятно, что они будут свидетелями окончательного исполнения Даниилова пророчества: Град же и святое рассыплется, со старейшиною грядущим, и потребятся аки в потопе (Дан. 9, 26). Глядя с крепостных стен на тысячи сверкающих на солнце шлемов, копий и щитов римских воинов, жителям было совершенно ясно: Иерусалиму не остаться в живых. Но вместе с его падением рушилась и традиция ожидания Машиаха как всемирного земного царя. И если спасти Иерусалим было невозможно, то для спасения этой традиции чрез искажение библейских текстов созрели все условия. Мудрецы Израилевы подыскали себе новый центр, чтобы оттуда управлять народом и беспрепятственно совершать работу по исправлению священных текстов.

Еврейский историк Кастейн писал: «Группа учителей, ученых и воспитателей переправилась в Ямнию, возложив на свои плечи судьбу целого народа и приняв ответственность за него в последующие века… В Ямнии были созданы центральные органы управления еврейского народа».

Вдохновителем и одним из интеллектуальных лидеров фарисейства в то время был ученый раввин Иоханан бен Заккай. Он предвидел грозившую евреям катастрофу и «был буквально одержим стремлением основать еврейскую духовную академию. Осажденный Иерусалим представлял собой чудовищную картину. Люди тысячами умирали от голода и эпидемий. Выход из города был запрещен под страхом смертной казни. Чтобы обмануть зилотов, Иоханан бен Заккай прибег к хитрости. Ученики его со стенаниями провозгласили, что их великий рабби стал жертвой заразной болезни. Городские власти разрешили похоронить ученого раввина за стенами города. Ученики понесли на плечах заколоченный гроб с живым рабби прочь из города, прямо к шатру Веспасиана. Там они открыли гроб, и Иоханан бен Заккай выбрался наружу. Он изложил великому полководцу свою просьбу: если Веспасиан станет императором, пусть он разрешит ему и нескольким его ученикам основать в каком-нибудь городе Палестины небольшую школу». И Веспасиан обещал. Действительно, в 69-м году Веспасиан занял римский трон и сдержал свое обещание. Иоханан основал первую академию в городе Ямнии, недалеко от Средиземного моря.

Центр книжной учености переходит из Иерусалима в Ямнию. Здесь же, после разрушения Иерусалима, обосновывается и Великий синедрион. Осуществляется соответствующая подготовка учителей-рабби, после которой они могут становиться «пастырями» своих «овец». Одновременно возрождается и развивается идея ожидания прихода Машиаха.

Новая академия в Ямнии являлась хранительницей преданий Израиля, и патриарх управлял народом. Этот патриарх и академия, долженствовавшие сделаться политическим и религиозным центром еврейского народа, состояли из главы, совета книжников фарисейской секты, единственной оставшейся сплоченной среди общего разложения государственного организма.

Патриарх и верхушка мудрецов по-прежнему посылали своих гонцов во все еврейские колонии и взимали налог дидрахмы, вносившийся исправно, несмотря на то, что императоры немедленно по разрушении храма потребовали уплаты его в пользу казны. Патриарх имел право надзора за синагогами всего мира, решал все вопросы, касавшиеся вероучения, испрашивая лишь мнение синедриона, назначал или сменял старейшин народа. Его судебная власть была весьма обширна; он не только имел право судить лично или через своих судей, разбирать тяжбы, но и ведал делами уголовными, что давало ему право приговаривать к штрафам, тюремному заключению и ко всем видам телесного наказания, за исключением смертной казни.

Взяв соплеменников цепко в свои руки, секта фарисеев занялась совершенствованием свода своих законов и распространением их на всех евреев, что и нашло свое выражение в составлении основ Талмуда и создании сети синагог, являвшихся центром религиозного, политического и экономического управления рассеянными по всему миру евреями.

Римляне, подавив восстание и разрушив Иерусалим, мало обращали внимания на почти неизвестную им секту, поддерживающую связь с рассеянными по всему свету евреями. И академия в Ямнии пользовалась относительной свободой. Верховная фарисейская власть не была явной и, следовательно, легко уязвимой, а наоборот, тщательно замаскированной и известной лишь исключительно верхам раввинского ордена, старейшинам общин Израиля. (По ходу исторических событий тайное иудейское правительство находилось последовательно в Ямнии, Тивериаде и Вавилоне, а затем было переведено в Константинополь и в Салоники.)

Спустя некоторое время после обоснования в Ямнии место председателя Великого Синедриона наси Иоханан бен Заккай передает Гамлиэлю Второму, после чего сам всецело отдается работе по внесению изменений в тексты и систематизации устной Торы и, соответственно, созданию новых правил, обрядов, преданий, проистекающих из нового текста. Когда эта работа была в своем «скелете» закончена в 100 году н. э., 5608 году от Адама13, Синедрион, возглавляемый Гамлиэлем Вторым, провел канонизацию не только нового текста, но и отбросил целый ряд книг как несозвучных с новыми представлениями о Машиахе и могущих пролить свет на искажения в хронологии. В частности, не включил в состав священных книг исторические книги Маккавеев, повествующие о восстании Маккавеев в 165 году до н. э., а следовательно, явно уличающие новую хронологию в неточности. Их признали апокрифами – не священными.

Книжники-масореты – неутомимые труженики новой академии, хранители традиции, изъяли из всех синагог во всем мире списки священных книг и заменили их собственными, переписанными строго, точно и многократно проверенными – по буквам – самими масоретами.

В дальнейшем ни одна книга Священного Писания не могла быть дана в синагогу под страхом херема, то есть проклятия, без того, чтобы двенадцать книжников не сверили ее по букве с текстами, предварительно исправленными и «очищенными» от неугодных мест.

Одним из самых известных книжников, подъявших великий труд в этом отношении, был раввин Акиба бен Иосиф, ученик Иоханана бен Заккая.

Еврейская энциклопедия и другие еврейские книги свидетельствуют о том, что Акиба был неевреем по происхождению, родившимся в семье простолюдина-прозелита и не получившим в детстве и юности никакого образования. Начав в сорокалетнем возрасте изучение Торы и Закона, Акиба затем создал новую, талмудическую Библию – не только для палестинских евреев, но и для евреев рассеяния, говоривших на греческом языке.

Но как это произошло?

Именно раби Акиба впервые взялся за классификацию и собрал воедино устные предания, которые до сих пор ходили среди евреев в виде разрозненных сведений и тайных свитков.

Акиба создал свой собственный Мидраш, при помощи которого насильно внес традицию в самый текст Св. Писания. Здесь, по словам Еврейской энциклопедии, «мы видим не столько желание добиться истинного смысла библейского текста, сколько попытку во что бы то ни стало подтвердить авторитетом Св. Писания тот или иной установившийся в религиозной практике обычай, то или иное представление автора, то или иное правило или поучение. Все это послужило причиной того, что в своем толковании Мидраш удалялся все более и более от естественного понимания и здравого смысла библейских текстов.