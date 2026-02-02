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Гаврюк - Сохранение и восстановление зрения - Письменная – ПроЗрение

Гаврюк С.Н. - Сохранение и восстановление зрения
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Category ESXATOS BOOKS, Health
Работая в системе здравоохранения, я встречал людей, чья полноценная жизнь зависела от очков. Многие из тех, кто терял зрение, оставались без внимания со стороны родственников и, более того, проживали последние годы жизни в доме престарелых.
Эта книга предназначена для тех, кто готов приложить все необходимые усилия для сохранения и восстановления зрения, укрепления здоровья в целом. Втечение 10 лет работы по профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни и проведению программ по восстановлению зрения мне приятно видеть положительные результаты и слышать хорошие отзывы. Я верю и надеюсь, что принципы, изложенные в этой книге, позволят вам сохранить, восстановить и улучшить зрение, а также предотвратить и обратить вспять негативные процессы в вашем организме. Данное пособие представляет один из методов комплексного восстановления зрения.
Если у Вас возникли проблемы со зрением, Вы можете использовать рекомендации данной программы после консультации с врачом - офтальмологом.
Представляю Вашему вниманию подбор наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них.
Применяйте рекомендации, изложенные в этом труде, и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Гаврюк С.Н. - Сохранение и восстановление зрения

Издание второе (исправленное и дополненное). - Эта книга является практическим пособием для естественного восстановления зрения по методу Уильяма Бейтса без операционного вмешательства. - Шахтёрск, 2009. - 80 с.

Гаврюк С.Н. - Сохранение и восстановление зрения – Содержание

  • 1. История создания очков. Допустимое использование очков.
  • 2. Теория зрения Уильяма Бейтса и его методика восстановления зрения
  • 3. Причины ухудшения зрения
  • 4. ГЛАУКОМА. Методы предотвращения глаукомы
  • 5. КАТАРАКТА. Методы предотвращения катаракты
  • 6. Влияние атеросклероза на зрение. Профилактика и лечение атеросклероза
  • 7. Клетчатка - очиститель сосудов, естественное антисклеротическое средство
  • 8. Разминка и упражнения для головы. Массаж для улучшения кровообращения.
  • 9. Массаж глаз
  • 10. Упражнения для глаз
  • 11. Расслабление глаз
  • 12. Возможные осложнения
  • 13. Дополнительные угловые упражнения
  • 14. ВОДА и зрение
  • 15. Дополнительные круговые упражнения
  • 16. Влияние алкоголя на зрение
  • 17. Дополнительные спиралевидные упражнения
  • 18. Упражнения для развития глазной мускулатуры
  • 19. Пищеварение и зрение
  • 20. Восстановление центральной фиксации
  • 21. Кофеин и зрение
  • 22. Соляризация
  • 23. Использование тренажёров для глаз. Таблица Шульте. Числовые пирамиды
  • 24. Стресс и зрение. Антистрессовый массаж
  • 25. Астигматизм
  • 26. Правила чтения
  • 27. Путь к переменам
  • 28. Закон Божий

Письменная Т. – ПроЗрение - Практическое пособие по улучшению зрения в домашних условияхПисьменная Т. – ПроЗрение - Практическое пособие по улучшению зрения в домашних условиях

М.: Благословление, Техинвест-3, 2012. — 192 с.
ISBN 978-5-86264-027-4

Письменная Т. – ПроЗрение – Содержание

Глава 1. Компромат на очки
  • Из лекций профессора Жданова В.Г
Глава 2. Теория зрения Германа Гельмгольца
  • Из лекций профессора Жданова В.Г
  • Так как же человек видит по Гельмгольцу?
  • Что такое близорукость по Гельмгольцу?
  • Что такое дальнозоркость по Гельмгольцу?
Глава 3. Открытие У. Бейтса
  • Из книги У. Бейтса «Отличное зрение без очков»
Глава 4. Итак, выход есть!
  • Из лекций профессора Жданова В.Г
  • Так как же человек видит на самом деле?
  • Что такое близорукость по Бейтсу?
  • Так что же предлагает Бейтс для близоруких?
  • Что такое дальнозоркость по Бейтсу?
  • Так что же предлагает Бейтс для дальнозорких?
Глава 5. Венец победителя
  • Из книги Гарри Бенджамина
  • «Отличное зрение без очков» (Лондон, 1929 г.)
Глава 6. Живой эксперимент
  • Рекомендация №1
Глава 7. Чудо-пальминг
  • Рекомендация №2
Глава 8. Воспоминание как помощь зрению
  • Рекомендация №3
Глава 9. Центральная фиксация
  • Из лекций профессора Жданова В.Г
Глава 10. Гений или шарлатан?
  • Из книги О.Хаксли «Как исправить зрение» (1943)
  • Обычное лечение нарушенного зрения
  • Исцеление или смягчение симптомов?
  • Причины ортодоксального неприятия
  • Сущность зрения
  • Принцип, лежащий в основе постижения любого умения
  • Ощущение + выбор + восприятие = зрение
  • Пример
  • Восприятие, обусловленное памятью
  • Непостоянство физических и психических функций
  • Глаза с нарушениями способны иметь проблески нормального зрения
  • Изменчивые глаза — постоянные очки
  • Причины зрительных дисфункций: болезни и эмоциональные нарушения
  • Причины зрительной недостаточности: скука
Глава 11. Рекомендации О. Хаксли
  • Чтение
  • Рассматривание незнакомых объектов
  • Фильмы
  • Условия освещения
Глава 12. Упражнения для глаз
  • Из лекций профессора Жданова В.Г
  • Комплекс упражнений «Эфирные глаза»
  • Рекомендация №4
Глава 13. Лечение косоглазия
  • Упражнения при косоглазии. (Рекомендация академика Панкова О.П.)
Глава 14. Калейдоскоп советов
  • Рекомендация профессора Жданова В.Г
  • Рекомендация У. Бейтса. Повороты
  • Дополнение О.Хаксли. Повороты
  • Рекомендация О.Хаксли. Покачивания
  • Рекомендация академика Панкова О.П. Основные правила при чтении
  • Рекомендация У. Бейтса
  • Рекомендация О.Хаксли. Как достичь микроскопического зрения
  • Рекомендация У. Бейтса. Проблески или моргание
  • Рекомендация академика Панкова О.П.
  • Упражнение «Соляризация закрытыми глазами»
  • Рекомендация профессора Жданова В.Г. Метка на стекле
  • Рекомендация П. Брэгга
  • Рекомендация академика Панкова О.П
  • Рекомендация Семеновой Н
  • Рекомендация П. Брэгга
  • Рекомендация Жоржа Осавы.10 режимов питания...
  • Пища, полезная для зрения
Глава 15. Прозрение
Views 270
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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