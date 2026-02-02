Гаврюк - Сохранение и восстановление зрения - Письменная – ПроЗрение

Работая в системе здравоохранения, я встречал людей, чья полноценная жизнь зависела от очков. Многие из тех, кто терял зрение, оставались без внимания со стороны родственников и, более того, проживали последние годы жизни в доме престарелых.

Эта книга предназначена для тех, кто готов приложить все необходимые усилия для сохранения и восстановления зрения, укрепления здоровья в целом. Втечение 10 лет работы по профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни и проведению программ по восстановлению зрения мне приятно видеть положительные результаты и слышать хорошие отзывы. Я верю и надеюсь, что принципы, изложенные в этой книге, позволят вам сохранить, восстановить и улучшить зрение, а также предотвратить и обратить вспять негативные процессы в вашем организме. Данное пособие представляет один из методов комплексного восстановления зрения.

Если у Вас возникли проблемы со зрением, Вы можете использовать рекомендации данной программы после консультации с врачом - офтальмологом.

Представляю Вашему вниманию подбор наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них.

Применяйте рекомендации, изложенные в этом труде, и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Гаврюк С.Н. - Сохранение и восстановление зрения

Издание второе (исправленное и дополненное). - Эта книга является практическим пособием для естественного восстановления зрения по методу Уильяма Бейтса без операционного вмешательства. - Шахтёрск, 2009. - 80 с.

Гаврюк С.Н. - Сохранение и восстановление зрения – Содержание

1. История создания очков. Допустимое использование очков.

2. Теория зрения Уильяма Бейтса и его методика восстановления зрения

3. Причины ухудшения зрения

4. ГЛАУКОМА. Методы предотвращения глаукомы

5. КАТАРАКТА. Методы предотвращения катаракты

6. Влияние атеросклероза на зрение. Профилактика и лечение атеросклероза

7. Клетчатка - очиститель сосудов, естественное антисклеротическое средство

8. Разминка и упражнения для головы. Массаж для улучшения кровообращения.

9. Массаж глаз

10. Упражнения для глаз

11. Расслабление глаз

12. Возможные осложнения

13. Дополнительные угловые упражнения

14. ВОДА и зрение

15. Дополнительные круговые упражнения

16. Влияние алкоголя на зрение

17. Дополнительные спиралевидные упражнения

18. Упражнения для развития глазной мускулатуры

19. Пищеварение и зрение

20. Восстановление центральной фиксации

21. Кофеин и зрение

22. Соляризация

23. Использование тренажёров для глаз. Таблица Шульте. Числовые пирамиды

24. Стресс и зрение. Антистрессовый массаж

25. Астигматизм

26. Правила чтения

27. Путь к переменам

28. Закон Божий

Письменная Т. – ПроЗрение - Практическое пособие по улучшению зрения в домашних условиях

М.: Благословление, Техинвест-3, 2012. — 192 с.

ISBN 978-5-86264-027-4

Письменная Т. – ПроЗрение – Содержание

Глава 1. Компромат на очки

Из лекций профессора Жданова В.Г

Глава 2. Теория зрения Германа Гельмгольца

Из лекций профессора Жданова В.Г

Так как же человек видит по Гельмгольцу?

Что такое близорукость по Гельмгольцу?

Что такое дальнозоркость по Гельмгольцу?

Глава 3. Открытие У. Бейтса

Из книги У. Бейтса «Отличное зрение без очков»

Глава 4. Итак, выход есть!

Из лекций профессора Жданова В.Г

Так как же человек видит на самом деле?

Что такое близорукость по Бейтсу?

Так что же предлагает Бейтс для близоруких?

Что такое дальнозоркость по Бейтсу?

Так что же предлагает Бейтс для дальнозорких?

Глава 5. Венец победителя

Из книги Гарри Бенджамина

«Отличное зрение без очков» (Лондон, 1929 г.)

Глава 6. Живой эксперимент

Рекомендация №1

Глава 7. Чудо-пальминг

Рекомендация №2

Глава 8. Воспоминание как помощь зрению

Рекомендация №3

Глава 9. Центральная фиксация

Из лекций профессора Жданова В.Г

Глава 10. Гений или шарлатан?

Из книги О.Хаксли «Как исправить зрение» (1943)

Обычное лечение нарушенного зрения

Исцеление или смягчение симптомов?

Причины ортодоксального неприятия

Сущность зрения

Принцип, лежащий в основе постижения любого умения

Ощущение + выбор + восприятие = зрение

Пример

Восприятие, обусловленное памятью

Непостоянство физических и психических функций

Глаза с нарушениями способны иметь проблески нормального зрения

Изменчивые глаза — постоянные очки

Причины зрительных дисфункций: болезни и эмоциональные нарушения

Причины зрительной недостаточности: скука

Глава 11. Рекомендации О. Хаксли

Чтение

Рассматривание незнакомых объектов

Фильмы

Условия освещения

Глава 12. Упражнения для глаз

Из лекций профессора Жданова В.Г

Комплекс упражнений «Эфирные глаза»

Рекомендация №4

Глава 13. Лечение косоглазия

Упражнения при косоглазии. (Рекомендация академика Панкова О.П.)

Глава 14. Калейдоскоп советов

Рекомендация профессора Жданова В.Г

Рекомендация У. Бейтса. Повороты

Дополнение О.Хаксли. Повороты

Рекомендация О.Хаксли. Покачивания

Рекомендация академика Панкова О.П. Основные правила при чтении

Рекомендация У. Бейтса

Рекомендация О.Хаксли. Как достичь микроскопического зрения

Рекомендация У. Бейтса. Проблески или моргание

Рекомендация академика Панкова О.П.

Упражнение «Соляризация закрытыми глазами»

Рекомендация профессора Жданова В.Г. Метка на стекле

Рекомендация П. Брэгга

Рекомендация академика Панкова О.П

Рекомендация Семеновой Н

Рекомендация П. Брэгга

Рекомендация Жоржа Осавы.10 режимов питания...

Пища, полезная для зрения

Глава 15. Прозрение