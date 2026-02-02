Гаврюк - Сохранение и восстановление зрения - Письменная – ПроЗрение
Работая в системе здравоохранения, я встречал людей, чья полноценная жизнь зависела от очков. Многие из тех, кто терял зрение, оставались без внимания со стороны родственников и, более того, проживали последние годы жизни в доме престарелых.
Эта книга предназначена для тех, кто готов приложить все необходимые усилия для сохранения и восстановления зрения, укрепления здоровья в целом. Втечение 10 лет работы по профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни и проведению программ по восстановлению зрения мне приятно видеть положительные результаты и слышать хорошие отзывы. Я верю и надеюсь, что принципы, изложенные в этой книге, позволят вам сохранить, восстановить и улучшить зрение, а также предотвратить и обратить вспять негативные процессы в вашем организме. Данное пособие представляет один из методов комплексного восстановления зрения.
Если у Вас возникли проблемы со зрением, Вы можете использовать рекомендации данной программы после консультации с врачом - офтальмологом.
Представляю Вашему вниманию подбор наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них.
Применяйте рекомендации, изложенные в этом труде, и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Гаврюк С.Н. - Сохранение и восстановление зрения
Издание второе (исправленное и дополненное). - Эта книга является практическим пособием для естественного восстановления зрения по методу Уильяма Бейтса без операционного вмешательства. - Шахтёрск, 2009. - 80 с.
Гаврюк С.Н. - Сохранение и восстановление зрения – Содержание
- 1. История создания очков. Допустимое использование очков.
- 2. Теория зрения Уильяма Бейтса и его методика восстановления зрения
- 3. Причины ухудшения зрения
- 4. ГЛАУКОМА. Методы предотвращения глаукомы
- 5. КАТАРАКТА. Методы предотвращения катаракты
- 6. Влияние атеросклероза на зрение. Профилактика и лечение атеросклероза
- 7. Клетчатка - очиститель сосудов, естественное антисклеротическое средство
- 8. Разминка и упражнения для головы. Массаж для улучшения кровообращения.
- 9. Массаж глаз
- 10. Упражнения для глаз
- 11. Расслабление глаз
- 12. Возможные осложнения
- 13. Дополнительные угловые упражнения
- 14. ВОДА и зрение
- 15. Дополнительные круговые упражнения
- 16. Влияние алкоголя на зрение
- 17. Дополнительные спиралевидные упражнения
- 18. Упражнения для развития глазной мускулатуры
- 19. Пищеварение и зрение
- 20. Восстановление центральной фиксации
- 21. Кофеин и зрение
- 22. Соляризация
- 23. Использование тренажёров для глаз. Таблица Шульте. Числовые пирамиды
- 24. Стресс и зрение. Антистрессовый массаж
- 25. Астигматизм
- 26. Правила чтения
- 27. Путь к переменам
- 28. Закон Божий
Письменная Т. – ПроЗрение - Практическое пособие по улучшению зрения в домашних условиях
М.: Благословление, Техинвест-3, 2012. — 192 с.
ISBN 978-5-86264-027-4
Письменная Т. – ПроЗрение – Содержание
Глава 1. Компромат на очки
- Из лекций профессора Жданова В.Г
Глава 2. Теория зрения Германа Гельмгольца
- Из лекций профессора Жданова В.Г
- Так как же человек видит по Гельмгольцу?
- Что такое близорукость по Гельмгольцу?
- Что такое дальнозоркость по Гельмгольцу?
Глава 3. Открытие У. Бейтса
- Из книги У. Бейтса «Отличное зрение без очков»
Глава 4. Итак, выход есть!
- Из лекций профессора Жданова В.Г
- Так как же человек видит на самом деле?
- Что такое близорукость по Бейтсу?
- Так что же предлагает Бейтс для близоруких?
- Что такое дальнозоркость по Бейтсу?
- Так что же предлагает Бейтс для дальнозорких?
Глава 5. Венец победителя
- Из книги Гарри Бенджамина
- «Отличное зрение без очков» (Лондон, 1929 г.)
Глава 6. Живой эксперимент
- Рекомендация №1
Глава 7. Чудо-пальминг
- Рекомендация №2
Глава 8. Воспоминание как помощь зрению
- Рекомендация №3
Глава 9. Центральная фиксация
- Из лекций профессора Жданова В.Г
Глава 10. Гений или шарлатан?
- Из книги О.Хаксли «Как исправить зрение» (1943)
- Обычное лечение нарушенного зрения
- Исцеление или смягчение симптомов?
- Причины ортодоксального неприятия
- Сущность зрения
- Принцип, лежащий в основе постижения любого умения
- Ощущение + выбор + восприятие = зрение
- Пример
- Восприятие, обусловленное памятью
- Непостоянство физических и психических функций
- Глаза с нарушениями способны иметь проблески нормального зрения
- Изменчивые глаза — постоянные очки
- Причины зрительных дисфункций: болезни и эмоциональные нарушения
- Причины зрительной недостаточности: скука
Глава 11. Рекомендации О. Хаксли
- Чтение
- Рассматривание незнакомых объектов
- Фильмы
- Условия освещения
Глава 12. Упражнения для глаз
- Из лекций профессора Жданова В.Г
- Комплекс упражнений «Эфирные глаза»
- Рекомендация №4
Глава 13. Лечение косоглазия
- Упражнения при косоглазии. (Рекомендация академика Панкова О.П.)
Глава 14. Калейдоскоп советов
- Рекомендация профессора Жданова В.Г
- Рекомендация У. Бейтса. Повороты
- Дополнение О.Хаксли. Повороты
- Рекомендация О.Хаксли. Покачивания
- Рекомендация академика Панкова О.П. Основные правила при чтении
- Рекомендация У. Бейтса
- Рекомендация О.Хаксли. Как достичь микроскопического зрения
- Рекомендация У. Бейтса. Проблески или моргание
- Рекомендация академика Панкова О.П.
- Упражнение «Соляризация закрытыми глазами»
- Рекомендация профессора Жданова В.Г. Метка на стекле
- Рекомендация П. Брэгга
- Рекомендация академика Панкова О.П
- Рекомендация Семеновой Н
- Рекомендация П. Брэгга
- Рекомендация Жоржа Осавы.10 режимов питания...
- Пища, полезная для зрения
Глава 15. Прозрение
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