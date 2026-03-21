Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гайдучик - Искушение

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Виктор Гайдучик – Искушение – Как избавиться от навязчивых мыслей, страхов и состояний

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1997. – 63 с.

ISBN 5-7454-0176-1

Виктор Гайдучик – Искушение – Содержание

От Автора

Часть первая. Необычайный телефонный разговор

  • Рассуждения за баранкой автомобиля - Человек в западне - Вопль из небытия

Часть вторая. По следам прошлого

  • Проникновение в суть проблемы - Возникшие опасения - Горькая правда - Неотраженная атака дьявола - Смертельная рана - Об оптимистах и пессимистах - Природа и сила страха - Хула на Духа Святого

Часть третья. Возращение из небытия

  • Полезные советы - Дядя Гена - Начало противостояния - Спасительная соломинка - И соломинка не спасла - Еще одна безуспешная попытка - Решение твердо стоять на божественном обетовании - Ключ к полному освобождению - За все благодарите - Победа на стороне сильных

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 21.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

