Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Газзанига - Сознание как инстинкт

Газзанига - Сознание как инстинкт
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Как физическая материя мозга порождает неосязаемый мир мыслей и чувств? Майкл Газзанига, ученый, посвятивший более полувека изучению «расщепленного мозга», дает поразительный ответ: наше сознание — это биологический инстинкт.

Майкл Газзанига - Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика

М.: Издательство АСТ: CORPUS (Книги Политеха), 2022. - 304 с.

ISBN 978-5-17-132676-0

Майкл Газзанига - Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика - Содержание

Введение

Часть I

  • Подготовка к современному мышлению

  • Глава 1 Консервативные, трудные для понимания и нелепые воззрения на природу сознания

  • Глава 2 Подъем эмпиризма в философии

  • Глава 3 ХХ век: рывок вперед и готовность к современному мышлению

Часть II

  • Физическая система

  • Глава 4 Модуль за модулем, развитие мозга

  • Глава 5 У истоков понимания архитектуры мозга

  • Глава 6 Дедушка слабоумный, но в сознании

Часть III

  • Рождение сознания

  • Глава 7 Принцип дополнительности: подарок физиков

  • Глава 8 От неживого к живому и от нейронов к психике

  • Глава 9 Журчащие ручьи и индивидуальное сознание

  • Глава 10 Сознание - это инстинкт

Примечания

Благодарности

Указатель

Views 222
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books