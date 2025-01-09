Как физическая материя мозга порождает неосязаемый мир мыслей и чувств? Майкл Газзанига, ученый, посвятивший более полувека изучению «расщепленного мозга», дает поразительный ответ: наше сознание — это биологический инстинкт.

Майкл Газзанига - Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика

М.: Издательство АСТ: CORPUS (Книги Политеха), 2022. - 304 с.

ISBN 978-5-17-132676-0

Майкл Газзанига - Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика - Содержание

Введение

Часть I

Подготовка к современному мышлению

Глава 1 Консервативные, трудные для понимания и нелепые воззрения на природу сознания

Глава 2 Подъем эмпиризма в философии

Глава 3 ХХ век: рывок вперед и готовность к современному мышлению

Часть II

Физическая система

Глава 4 Модуль за модулем, развитие мозга

Глава 5 У истоков понимания архитектуры мозга

Глава 6 Дедушка слабоумный, но в сознании

Часть III

Рождение сознания

Глава 7 Принцип дополнительности: подарок физиков

Глава 8 От неживого к живому и от нейронов к психике

Глава 9 Журчащие ручьи и индивидуальное сознание

Глава 10 Сознание - это инстинкт

Примечания

Благодарности

Указатель