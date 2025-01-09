Газзанига - Сознание как инстинкт
Как физическая материя мозга порождает неосязаемый мир мыслей и чувств? Майкл Газзанига, ученый, посвятивший более полувека изучению «расщепленного мозга», дает поразительный ответ: наше сознание — это биологический инстинкт.
Майкл Газзанига - Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика
М.: Издательство АСТ: CORPUS (Книги Политеха), 2022. - 304 с.
ISBN 978-5-17-132676-0
Майкл Газзанига - Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика - Содержание
Введение
Часть I
Подготовка к современному мышлению
Глава 1 Консервативные, трудные для понимания и нелепые воззрения на природу сознания
Глава 2 Подъем эмпиризма в философии
Глава 3 ХХ век: рывок вперед и готовность к современному мышлению
Часть II
Физическая система
Глава 4 Модуль за модулем, развитие мозга
Глава 5 У истоков понимания архитектуры мозга
Глава 6 Дедушка слабоумный, но в сознании
Часть III
Рождение сознания
Глава 7 Принцип дополнительности: подарок физиков
Глава 8 От неживого к живому и от нейронов к психике
Глава 9 Журчащие ручьи и индивидуальное сознание
Глава 10 Сознание - это инстинкт
Примечания
Благодарности
Указатель
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