Дух Святой - GBV

Великой истиной Ветхого Завета является то, что Бог, известный как Творец, Вседержитель и Сущий (Втор. 6,4), един. Дьявол непрестанно пытается исказить и разрушить эту истину, уводя людей подальше от Бога и направляя их сердца к ложным богам (1Кор. 8,5).

Великой истиной Нового Завета является то, что этот Бог есть триединый, который открылся нам, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Еф. 4,4-6 очень ясно представляет её нам в виде трех все более расширяющихся кругов (см. также 1Кор. 8,6; 1Тим. 2,5). И вот против этой фундаментальной истины христианства сатана направляет свои атаки. Он знает, что христианская вера неразрывна с этой истиной, без нее она разрушается. Также при помощи легкомысленного неверия сатана отрицает существование Бога и оспаривает божественность Христа и его истинно человеческую природу. Среди тысяч верующих ему удалось так затемнить откровение, которое Библия дает о Святом Духе, что эти верующие практически оказываются в состоянии верующих иудеев, не ставших еще христианами, о которых упоминается в Д.ап. 19,1-4.

Сколько же верующих осознает, что Святой Дух не только сила или влияние, а действительно божественная личность? Сколько знает, что Святой Дух живет в них? И, однако, Рим. 8,9 недвусмысленно говорит о том, что кто не имеет Святого Духа, тот не Христов!

Какое влияние это оказало бы на нашу жизнь, если бы мы действительно поняли, что Бог Святой Дух живет в каждом верующем (Еф. 1,13; 2Кор.1,22) и что Он хочет управлять нами и направлять нашу жизнь. Как бы все изменилось, если бы мы знали, что Он живет также в собрании (Еф. 2,22; 1Кор. 3,16) и что Он хочет направлять в нем все по своим помыслам, прибегая к помощи того, кого Он захочет! Какой эффект это дало бы, если бы мы отдавали себе отчет в том, что мы опечаливаем его, когда мы не позволяем ему направлять нашу жизнь (Еф. 4,30) и что мы можем даже угасить его, если не подчинимся его руководству в нашей жизни и в собрании (1Фес. 5,19).

Давайте же углубимся в Слово Бога и примем его нашим сердцем, чтобы претворить в жизнь то, чему Слово Бога учит нас о Боге Святом Духе.