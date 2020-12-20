Джин Гец - Назидайте друг друга

Библейская кафедра

В книгах Нового Завета неоднократно повторяется призыв к верующим участвовать в делах, обеспечивающих всей церкви подлинный духовный рост и эффективное решение стоящих перед ней задач. При этом в новозаветных текстах часто используется одно слово — аллелоп, означающее по-гречески "один другого", или "друг друга". В общей сложности, не считая Евангелий, это слово употребляется в Новом Завете 58 раз. Больше других использует его Павел, в Посланиях которого оно встречается 40 раз.

Есть ряд идей и предписаний, которые повторяются в разных Посланиях. Но если мы внимательно изучим те тексты, которые содержат выражение апостол, и попытаемся сгруппировать их в соответствии с их смыслом, то мы увидим, что они указывают на 12 конкретных действий, которые христианам следует совершать по отношению друг к другу, чтобы вместе созидать тело Христово.

Эти 12 действий являются главной темой книги. Соответственно она состоит из 12 глав, построенных на основе апостольских призывов. Но это не просто изучение текстов. Каждая глава включает практический раздел, содержащий конкретные шаги по реализации этих апостольских предписаний в жизни вашей общины. Эти практические разделы — не результат одних лишь рассуждений. Они были испытаны на практике. Мы убедились, что они приносят добрые плоды.