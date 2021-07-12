Эхо Холокоста - Михаил Гефтер

Вынужденное одиночество — ныне его удел.

И наш — также. Мы остались одни.

В известном смысле книга эта — его первая весть из одиночества. Обращение, которым хотел вызвать отклик-ответ мысли и чувства на то, что воспринимал как эхо Холокоста.

Эхо - отзыв.

Отзыв — Гефтер, резонирующий чутко на все, в чем хоть малый намек на недоясненность. В своем же редком даре чуять проблему он намного обогнал всех.

Понять, истолковать, домыслить (с вариантами «к этому еще надо дотянуться», «попробуем проблемно пропальпировать...» и др.) — естественные гефтеровские состояния. Но исходное — вопрос, точнее — множественность их, пучки — вслух собеседнику, на бумаге — в записных книжках, в текстах, черновиках.

Вопрошание — прежде к себе. И всегда — с бескомпромиссным тестом на подтверждаемость искомого ответа собственным поступком.

Этим Гефтер разительно отличается от многих, для кого не то что терпимо, но само собой розно-бытие мысли и повседневных действий.

Отличает. И вместе с тем приоткрывает истоки нынешнего не вполне обычного труда.

Книга составлялась после ухода из жизни ее автора. Явилась на свет сиротой, однако не беспризорной.

Замысел давний, ему уж по меньшей мере третий год. Не раз и не два самому себе и собеседникам разъяснялась его суть:

«Вот уже без малого полстолетия прошло, как остановились на ходу нацистские «газовки», а ворота лагерей смерти выпустили на волю горстку выживших людей, но всесожжение не поддается тому, чтобы оказаться сданным висторический архив. Видимо, есть в нем нечто, превышающее укор, адресуемый теми мертвыми живущим. Это нечто можно называть комплексом причастности, не имеющим календарных ограничений, ибо он передается веками из поколения в поколение.

Причастности к чему? К событию внутри маленького древнего народа, которое, перешагнув пределы, устанавливаемые этносом и верой, с пронзительной силой возбудило в человеке осознание родства не по рождению, родства, лишенного подданства и границ? Или причастности ко всем дальнейшим превращениям этой идеи, притягательность которой не уменьшилась, а напротив - странным, едва ли не безумным образом, - набирала новую силу от опытов, предупреждавших о ее неосуществимости? А если и к ним причастности, ко всей череде этих опытов и ко всем следствиям их, среди которых разве не самые «парные» - иллюзия и кровь, то каков же ее, причастности этой, конечный образ, финал, баланс?

Но вправе ли мы говорить о Конце, не справедливее ли считать, что Начало всегда впереди, посколько оно по сути своей - пут . Не профилированный тракт, а множество проселков, время от времени встречающихся на общих развилках сызнова ВРОЗЬ, к жданному, близко-далекому вселенскому ВМЕСТЕ?

Нет ответа. Есть длящийся вопрос. И причастность, о которой я стал писать, поскольку она преследует меня, к какому частному сюжету ни прикасалась мысль, - она также ВОПРОС.

Спрашивая себя - предвещала ли Голгофа Аушвиц, я обязуюсь выслушать всякого, кому не чужд вопрос.

Я знаю также, что он ~ не одиночный, вместо Аушвица можно назвать сегодня и Сумгаит, и Сараево, и что кочующее по планете убийство - не просто выплеск из замкнутой в человеке преисподней, это еще и сублимированная в насилие трудность , которая не оставит людей.

Исчерпавшие пространство собственным все-заселением, не покончат ли они с собой от сводящего с ума ощущения земной тесноты? Кто ведает, как велики сроки, чтобы угадать предстоящее: ждет ли нас новое переселение народов, и не аукнется ли новая мировая диаспора с новым гетто и с новыми маньяками «окончательного решения»?

Легко догадаться, почему в Москве 1993-го года вопросы эти, как горящий уголь, приставленный к оголенному телу. Стоит ли добавлять к этому личные мотивы?»