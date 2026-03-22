Гегель - Лекции по истории философии - 1

Уже с первых лет своей педагогической деятельности (1801 — 1802 гг.) Гегель читал лекции по логике, тогда как к лекциям по истории философии он приступает только через пять лет, завершив свой фундаментальный труд «Феноменология духа». Первую часть «Науки логики» он опубликовал в 1812г., вторую — в 1816 г. Затем через год появилась «Энциклопедия философских наук», которая при жизни Гегеля имела второе (1827 г.) и третье (1830 г.) издания.

В последующие времена эта работа выходила под названием «Система философии». Потому весьма показательно данное обстоятельство, что подобного рода трансформацию с названием, причем гораздо более сложную, претерпела «Феноменология духа». Примечательным было первое ее название — «Наука об опыте сознания». Когда Гегель сдает эту работу в печать, появляется следующее заглавие: «Наука феноменологии духа». Работа выходит в свет под таким названием: «Система наук. Часть первая. Феноменология духа» (1807 г.). Вскоре после смерти Гегеля (1831 г.) этот труд был переиздан как второй том его «Избранных работ» (1832 г.) уже под привычным для нас заглавием «Феноменология духа».

Г. В.Φ. Гегель - Лекции по истории философии в 3-х книгах – Книга первая

Санкт-Петербург, „ Наука" 1993 г. – 350 с.

Г. В.Φ. Гегель - Лекции по истории философии в 3-х книгах – Книга первая - Содержание

К. А. Сергеев, Ю. В. Перов. Гегелевская история философии как подлинная наука философии

Вступительная речь, произнесенная в Гейдельберге 28 октября 1816 г.

Предварительные замечания об истории философии6

Введение в историю философии

A. Понятие истории философии

1. Обычные представления об истории философии

a. История философии как перечень мнений

b. Доказательство ничтожности философского познания посредством самой истории философии

c. Объяснительные замечания относительно различия философских систем

2. Разъяснения, необходимые для определения понятия истории философии

a. Понятие развития

b. Понятие конкретного

c. Философия как познание развития конкретного

3. Выводы относительно понятия истории философии

a. Развитие различных систем философии во времени

b. Применение вышесказанного к рассмотрению истории философии

c. Более подробное сравнение истории философии с самой философией

B. Отношение философии к другим областям

1. Историческая сторона этой связи

a. Внешнее, историческое условие философствования

b. Историческое возникновение духовной потребности в философствовании

c. Философия как мысль своей эпохи

2. Отграничение философии от родственных ей областей

a. Отношение философии к научному образованию

b. Отношение философии к религии

а) Различие между философией и религией

β) Религиозное содержание, которое должно быть исключено из истории философии

у) Явные философемы в религии

с. Отделение философского знания от популярной философии

3. Начало философии и ее истории

a. Свобода мышления как условие появления философии

b. Исключение Востока и его философии

c. Начало философии в Греции

С. Деление на периоды, источники, способ рассмотрения истории философии

Разделение истории философии на периоды

Источники истории философии

Характер изложения в нашей Истории философии

Восточная философия

A. Китайская философия

B. Индусская философия

Часть первая. История греческой философии

Введение в греческую философию

Раздел первый. Первый период: от Фалеса до Аристотеля

Глава I. Первый отдел первого периода: от Фалеса до Анаксагора

A. Философия ионийцев

Фалес?

Анаксимандр

Анаксимен

B. Пифагор и пифагорейцы

C. Элеатская школа

Ксенофан

Парменид

Мелисс

Зенон

D. Гераклит

E. Эмпедокл, Левкипп и Демокрит

Левкипп и Демокрит

Эмпедокл

F. Анаксагор

Именной указатель