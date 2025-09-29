Предлагаемые вашему вниманию книги - это своеобразный итог беспрецедентного проекта, осуществлявшегося профессором Расселом на протяжении двадцати лет, основная задача которого, по признанию самого профессора, состояла в том, чтобы разъяснить проблему существования зла.

Мы воспринимаем и переживаем зло непосредственно: вот избитая молодая женщина, обманутый старик, похищенный ребенок. Высоко в небе террорист взрывает самолет, великая нация бомбит мирное население. Реакцией любого человека, не пораженного безумием в его индивидуальной или социальной форме, станет вполне законный гнев. Когда на ваших глазах избивают ребенка, вы далеки от отвлеченных построений этической философии. Таким образом, зло на самом фундаментальном уровне не является чем-то абстрактным: оно реально и осязаемо.



Такое непосредственное восприятие зла крайне важно. Однако не менее ценно для нас отвлечься и осмыслить его общую природу. Что есть зло? Что общего между всеми злодеяниями? Традиционно философия выделяет три вида зла. Первое — моральное, возникающее тогда, когда разумное существо осознанно и свободно причиняет страдания другому чувствующему существу. Однако под эту категорию не подпадает та боль, которую с необходимостью причиняет пациенту хирург. Весь смысл здесь не в боли, а в страдании, которое подразумевает осознание, неприятие и страх боли, не сопровождаемые при этом представлением о том благе, ради которого кто-то должен страдать.

Другим видом зла является зло природное, то есть страдание как следствие природных процессов, таких как рак или торнадо. Иногда с абстрактных позиций утверждают, что природные процессы нельзя назвать злом в прямом смысле слова. Однако все это не более чем отговорки, поскольку мы непосредственно воспринимаем природные процессы как зло. Часто зло моральное и зло природное трудно различить. Например, ребенок умирает от голода, вызванного засухой, однако представим, что я мог бы спасти этого ребенка, если бы был менее щепетильным к своему банковскому счету. Это какое зло: моральное или природное? Далее, представим, что за наш космос несет ответственность некоторое разумное Существо.



Тогда Оно несет ответственность за все страдания во вселенной, и моральное зло опять совмещается с природным.



Третьим видом зла является метафизическое зло: абстрактное понятие, которому в этой книге будет уделено немного внимания. Метафизическое зло — это необходимый так или иначе недостаток совершенства, который будет существовать в любом сотворенном космосе, поскольку ни один из них не может быть так же совершенен, как Сам его Творец.



Далее, мы наблюдаем различные свойства и различную силу зла. Одно зло является личным — когда некто убивает ребенка. Другое — внеличностным, как в случае толпы, линчующей свою жертву, или правительства, которое бомбит мирные города. Внеличностное зло, судя по всему, не имеет границ, ведь в наши дни, владея ядерным арсеналом, мы подвергаем опасности существование всего человечества и большей части живых существ планеты.



Вполне может существовать и вневидовое зло. Если на других планетах тоже существуют разумные, но морально испорченные существа, то зло выступает за границы человечества. В конце концов зло вообще может перерасти границы видов и стать космическим.

Человеческая решимость противостоять любому народу или любой нации, определяемой в качестве врага, и привести таким образом к гибели планету может быть отражением воли самого Дьявола, Князя тьмы, который вполне осознанно желает разрушить космос настолько, насколько это возможно. Причиняющий страдания ради самих этих страданий, творящий зло ради самого зла Дьявол, по определению, является персонификацией космического зла.

Джеффри Бартон Рассел - Люцифер. Дьявол в Средние века

Пер. с англ. Иванов С. В., Иваненко А. И. Вступительная статья: Антонов Т. В.

СПб.: Издательская группа «Евразия», 2001. — 448 с.

ISBN 5-8071-0090-5

Джеффри Бартон Рассел - Люцифер. Дьявол в Средние века - Содержание

Глава I. Жизнь Люцифера

Глава II. Дьявол в Византии

Глава III. Мусульманский дьявол

Глава IV. Фольклор

Глава V. Демонология раннего средневековья

Глава VI. Люцифер в искусстве и литературе раннего средневековья

Глава VII. Дьявол и схоласты

Глава VIII. Люцифер в искусстве высокого средневековья

Глава IX. Люцифер в театре

Глава X. Номиналисты» мистики и ведьмы

Глава XI. Существование дьявола

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