Отец Томаш Шпидлик (Фома Шпидлик) на сегодняшний день является одним из лучших в мире знатоков и ценителей восточнохристианской духовной культуры.

Почетный доктор богословия целого ряда университетов, монах и священник, заслуженный профессор с более чем 45-летним стажем преподавания, с 1991 г. он живет и работает в Чентро Алетти, в Риме, в центре, специально созданном для изучения восточнохристианской традиции.

Томаш Шпидлик. Русская идея. Иное видение человека

Год: 2006

Издательство: СПб.: Издательство Олега Абышко

ISBN: 5-89740-148-9

В 1993 г. Общество византинистов в Санкт-Петербурге избрало его своим почетным членом, а 21 октября 2003 г. о. Томаш Шпидлик главным образом за свои научные достижения был возведен в caн кардинала. Его самая известная книга «Русская идея: иное видение человека», изданная по-итальянски и по-французски, теперь становится доступной и русскоязычному читателю.

Написанная с большой любовью и уважением к русской духовной культуре, эта книга открывает ее не только западному человеку, но помогает и нам самим, словно в зеркале, лучше разглядеть самих себя, а значит — и лучше понять.

Томаш Шпидлик - Русская идея - Введение