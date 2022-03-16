Религиозное сознание в постсекулярном обществе

Современное богословие

Представление о том, что религия ограничивает свободу в разных ее проявлениях, существует как в либеральном, так и в авторитарном контекстах, что особенно ярко проявилось на протяжении всей истории XX в. Религия объявлялась как врагом научного знания и свободной жизни в светском обществе, так и «пережитком» старых времен. Уже в этом скрывалось противоречие, поскольку либеральные свободы и вообще свобода личности, которым противопоставлялась религия, уходили своими корнями в христианское богословие с его антропоцентризмом, равенством всех людей и духовной свободой каждого человека. Как показал в своей работе «Секулярный век» Чарльз Тэйлор, такого рода противопоставление не было запрограммировано и не являлось обязательным спутником произошедшего в последние века разрушения религиозной картины мира западного человека.

Парадоксальным итогом секуляризации стало не искоренение или фатальное ослабление религии, а превращение религии в новый уникальный источник свободы и в первую очередь гражданской и политической идентичности в новых условиях: демократии и глобализации. Можно назвать массу причин, почему религия, прежде всего христианство, вернулась к призыву «и познаете истину, и истина сделает вас свободными...» (Ин 8:32) - в социально-политическом тексте. Одним из основных факторов стал опыт существования тоталитарных режимов в XX в., репрессий против верующих и оправдания тоталитарных идеологий церковным руководством (католицизмом в Испании, лютеранством в Германии, православием в СССР). Благодаря этому отрицательному трагическому опыту, демократические принципы стали осмысливаться в рамках церковного мировоззрения как нечто присущее христианству и укорененное в рамках богословия. Коренная перестройка Католической церкви началась со Второго ватиканского собора и продолжается до сих пор. Аналогичным собором для Русской православной церкви должен был стать Поместный собор 1917 - 1918 гг., но его решения о демократизации церковных структур не могли быть воплощены в жизнь в советский период, но характерно, что теоретически этот собор считается авторитетным и значимым для будущего переустройства РПЦ и ведется большая работа по кодификации его трудов.

Религиозное сознание в постсекулярном обществе

Под. ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2020. 186 с.

ISBN 978-5-89647-382-4

Религиозное сознание в постсекулярном обществе - Содержание

Предисловие

Юрген Хабермас Религиозное сознание постсекулярного социума

Чарльз Тейлор Новый духовный ландшафт

Фаддей Барнас Религиозное сознание: последние исследования некоторых социологов в Европе и Северной Америке

Роман Лункин Религиозное сознание в условиях политической свободы: от разочарований к гражданскому активизму

Елена Степанова Религия и мораль в историко-культурном контексте

Катя Толстая Формирование религиозного сознания в постеекулярных обществах: преодоление этического подхода в свете тотального расчеловечивания

Светлана Коначева Религия «по ту сторону», «до» и «после» религии: пост-теизм в современной феноменологической герменевтике

Гайсберт ван ден Бринк Дух Бога и природный мир: как теория эволюции влияет на наше религиозное сознание

Елена Федотова Библия как объект религиозного сознания в период пост секуляризма

Дмитрий Матвеев Характерные типы обращения к религии в посттрадиционном урбанизованном обществе (На основе наблюдений городской церковной жизни в России)

Виктор Шнирельман Культуроцентризм или религиозный плюрализм? Духовные искания русских неоязычников

Тарек Митри Консерватизм, фундаментализм и политика идентичности в арабском мире

Об авторах

Религиозное сознание в постсекулярном обществе - Предисловие

На протяжении последних столетий человеческое общество, по крайней мере западная цивилизация, претерпело большие изменения. Сменилось несколько мировоззренческих эпох, кардинально изменилось отношение к сакральному, религия из центра общества переместилась на его периферию. Чарльз Тейлор в своей великой книге «Секулярный век» пишет, что если в 1500 году не верить в Бога было практически невозможно, то к 2000 году вера в Бога стала лишь одной из опций наряду со многими другими. Религия по прежнему играет большую роль в современном мире, но, как кажется, эта роль уже не определяется отношением к сакральному и все большее значение обретают политические и национальные факторы. Трансцендентное в нашей жизни все больше уходит в глубину человеческой личности, его непосредственное восприятие все более размывается, оно уже не определяет или почти не определяет наши действия и поступки, в то время как религия в виде разнообразных религиозно-политических конструктов может играть значительную роль в разрастании многочисленных конфликтов. Религиозное сознание личности и общества зависит от исторического, культурного и политического контекстов и со временем может существенно меняться. Для понимания места и роли религии в современном мире недостаточно изучения лишь сложившихся доктрин и обрядов той или иной религиозной традиции. В сегодняшнем постсекулярном обществе религиозные представления - даже в рамках «традиционных» религий - формируются в значительной мере под влиянием идей и образов, заимствуемых из науки, массовой культуры, СМИ и других сфер.

Такое воздействие различных сторон современной жизни делает религиозное сознание весьма сложным и разнородным феноменом и его трудно систематизировать. Современный воскресный семейный шоппинг имеет многие черты квазирелигиозного ритуала (и крупные шоппинг-центры зачастую оформлены как храмы). Появилось множество научных публикаций, описывающих посещение музеев и особенно «культовых» выставок в терминах религиозного поведения. И неужели байк Харли-Дэвидсон - это просто транспортное средство? Мы уже не говорим о чрезвычайном расширении понятия духовного в современной жизни. Представляется несомненным, что религиозное сознание в современном мире становится трансрелигиозным. Групповая идентичность чаще определяется не религиозными, а культурно-социальными факторами. Особенно когда в процесс вмешивается государство со своим желанием объединить народ, скажем, вокруг «традиционных ценностей», поклонение которым все больше приобретает черты новой общественной религии. (Неслучайно один из ведущих отечественных религиозных деятелей заявил недавно, что мы один народ, и вера у нас одна.) Религиозному сознанию как опыту жизни свойственна свобода выражения. Религия, претендующая на абсолютную истину, призвана защищать фундаментальные ценности. Есть ли здесь противоречие? Чтобы понять, как люди сегодня воспринимают религию, как они ее меняют и даже создают ее новые формы, необходимо исследовать религиозное сознание в контексте всей современной культуры, с учетом многочисленных изменений, происходящих в обществе. В настоящем сборнике рассматривается взаимовлияние различных аспектов постсекулярного общества и религиозного сознания. В основу книги легли работы крупнейших современных мыслителей Юргена Хабермаса и Чарльза Тейлора и избранные доклады, которые были представлены на организованной ББИ международной конференции «Религиозное сознание в постсекулярном обществе» (Москва, 13-14 декабря 2017 г.).

Алексей Бодров, Михаил Толстолуженко 5 ноября 2019