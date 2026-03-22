Гегель - Лекции по истории философии - 3

Санкт-Петербург, „Наука", 1994 г. – 583 с.

ISBN 5-02-028173-5 («Наука»)

ISBN 5-87399-021-2 («Ювента»)

Г. В.Φ. Гегель - Лекции по истории философии в 3-х книгах – Книга третья - Содержание

К А. Сергеев, Ю. В. Перов. Гегель и современное историческое сознание

Часть первая. История греческой философии (Окончание)

Глава III. Третий период: Неоплатоники

A. Филон

B. Каббала и гностицизм

1. Каббалистическая философия

2. Гностики

C. Александрийская философия

1. Аммоний Саккас

2. Плотин

3. Порфирий и Ямвлих

4. Прокл

5. Преемники Прокла

Часть вторая. Средневековая философия

Предварительные замечания

Глава I. Арабская философия

A. Философия Медаберим

B. Комментаторы Аристотеля

C. Еврейские философы

Глава II. Схоластическая философия

А. Отношение схоластической философии к христианству

B. Общие исторические точки зрения

1. Построение вероучения на метафизических основах

a) Ансельм

b) Абеляр

2. Методическое изложение совокупности церковных догматов

a) Петр Ломбард

b) Фома Аквинский

c) Иоанн Дуне Скот

3. Знакомство с сочинениями Аристотеля

a) Александр Гальский

b) Альберт Великий

4. Противоположность между реализмом и номинализмом

a) Росцелин

b) Вальтер Монтаньский

c) Вильгельм Оккам

d) Буридан

5. Формальная диалектика

a) Юлиан, архиепископ толедский

b) Пасхаэий Радберт

6. Мистики

a) Иоанн Чарлье

b) Раймунд Сабундский

c) Рожер Бэкон

d) Раймунд Луллий

C. Общая точка зрения схоластиков

Глава III. Возрождение наук

A. Изучение древних авторов

1. Помпонаций

2. Бессарион, Фицин (Фичино), Пико

3. Гассенди, Летпсий, Рейхлин, Гельмонт

4. Цицероновская популярная философия

B. Своеобразные философские устремления

1. Кардан

2. Кампанелла

3. Бруно

4. Ванини

5. Петр Рамус

C. Реформация

Часть третья. Новая философия

Предварительные замечания

Глава I. Возвещение новой философии

A. Франциск Бэкон

B. Яков Беме

Глава II. Период мыслительного рассудка

Раздел первый. Рассудочная метафизика

A. Первый отдел

1. Декарт

2. Спиноза

3. Мальбранш

B. Второй отдел

1. Локк

2. Гуго Гроций

3. Томас Гоббс

4. Кедворт, Кларк, Уолластон

5. Пуффендорф

6. Ньютон

C. Третий отдел

1. Лейбниц

2. Вольф

3. Немецкая популярная философия

Глава III. Переходный период

A. Идеализм и скептицизм

1. Беркли

2. Юм

B. Шотландская школа

1. Томас Рид

2. Джемс Битти

3. Джемс" Освальд

4. Дегальд Стюарт

C. Французская философия

1. Отрицательное направление

2. Положительное направление

a) Système de la nature

b) Робине

3. Идея конкретного всеобщего единства

а) Противоположность между ощущением и мышлением

b) Мышление

c) Гельвеций

а) Руссо

4. Немецкое просвещение

Глава IV. Новейшая немецкая философия

A. Якоби

B. Кант

C. Фихте

1. Первоначальная философия Фихте

2. Преобразованная система Фихте

3. Основные формы, находящиеся в связи с фихтевской философией

a) Фридрих фон Шлегель

b) Шлейермахер

c) Новалис

d) Фрис, Бутервек, Круг

D. Шеллинг

E. Результат

Именной указатель