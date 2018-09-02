В настоящий том Писем прп. Максима включены не только те его письма, которые под этим заглавием были собраны и изданы Ф. Комбефисом и входят в греческую патрологию Миня, но и ряд других писем, в частности, проливающих свет на отношение прп. Максима к месту Римского престола в Церкви.

Особый интерес представляет перевод найденного в XX в. окончания Письма VIII, свидетельствующего об отношении прп. Максима к насильственному крещению иудеев в Карфагене в 632 г. Подавляющее большинство публикуемых писем никогда не переводилось на русский язык. Публикацию Писем предваряет вступительная статья известного специалиста по прп. Максиму Ж.-К. Ларше.



Письма прп. Максима являются важным источником, освещающим его богословские и философские взгляды. В них рассматриваются не только классические философские вопросы, но они свидетельствуют и о специфике понимания прп. Максимом основных терминов христианской философии, таких как «ипостась», «сущность», «энергия», «ипостасная особенность».

Кроме того, Письма прп. Максима являются ценнейшим источником для понимания его аскетического учения, учения о любви к Богу и ближнему, а также источником по истории Церкви и Византии VII в.