Максим Исповедник - Письма - Smaragdos Philocalias
Византийская философия - Том 2 - Smaragdos Philocalias
Второй том серии «Византийская философия» впервые представляет русскому читателю перевод корпуса Писем выдающегося богослова и философа VII в. прп. Максима Исповедника.
В настоящий том Писем прп. Максима включены не только те его письма, которые под этим заглавием были собраны и изданы Ф. Комбефисом и входят в греческую патрологию Миня, но и ряд других писем, в частности, проливающих свет на отношение прп. Максима к месту Римского престола в Церкви.
Особый интерес представляет перевод найденного в XX в. окончания Письма VIII, свидетельствующего об отношении прп. Максима к насильственному крещению иудеев в Карфагене в 632 г. Подавляющее большинство публикуемых писем никогда не переводилось на русский язык. Публикацию Писем предваряет вступительная статья известного специалиста по прп. Максиму Ж.-К. Ларше.
Письма прп. Максима являются важным источником, освещающим его богословские и философские взгляды. В них рассматриваются не только классические философские вопросы, но они свидетельствуют и о специфике понимания прп. Максимом основных терминов христианской философии, таких как «ипостась», «сущность», «энергия», «ипостасная особенность».
Письма прп. Максима являются важным источником, освещающим его богословские и философские взгляды. В них рассматриваются не только классические философские вопросы, но они свидетельствуют и о специфике понимания прп. Максимом основных терминов христианской философии, таких как «ипостась», «сущность», «энергия», «ипостасная особенность».
Кроме того, Письма прп. Максима являются ценнейшим источником для понимания его аскетического учения, учения о любви к Богу и ближнему, а также источником по истории Церкви и Византии VII в.
Прп. Максим Исповедник - Письма
Пер. Е. Начинкин; сост. Г. И . Беневич
Ответственный редактор Д. С . Бирюков
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 288 с. (Византийская философия. Т. 2; Smaragdos Philocalias)
ISBN 978-5-288-04379-6
Максим Исповедник - Письма - Содержание
От составителя
Ж.-К. Ларше. О письмах святого Максима
I. Значение писем
II. Христологические письма
1. Введение
2. Христология Севира Антиохийского и его учеников
3. Взгляд Максима на христологию Севира
4. Защита православной христологии через критику христологии монофизитской
5. Смысл Письма XIX
III. Письмо II, к кубикуларию Иоанну о любви
IV. Особенный интерес, который представляют некоторые другие письма
V. Адресаты писем и биографические и исторические сведения о них
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК. ПИСЬМА
Предисловие переводчика
Условные обозначения
ПИСЬМА, ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ Ф. КОМБЕФИСА
Письмо I. Слово увещевательное в виде письма. Рабу Божиему господину Георгию, преблагословенному наместнику Африки
Письмо II. Кубикуларию Иоанну о любви
Письмо III. Тому же
Письмо IV. Тому же, о печали по Богу
Письмо V. Константину
Письмо VI. Святейшему и блаженнейшему архиепископу Иоанну о том, что душа бестелесна
Письмо VII. Пресвитеру Иоанну о том, что душа и после смерти сохраняет действие мыслии не утрачивает ни одной из своих естественных способностей
Письмо VIII. Тому же
Письмо IX. Пресвитеру и игумену Фалассию
Письмо X. Кубикуларию Иоанну
Письмо XI. Игуменье о монахине, вышедшей из монастыря и раскаявшейся
Письмо XII. Кубикуларию Иоанну о правых догматах Церкви Божией и против еретика Севира
Письмо XIII. Краткое слово к иллюстрию Петру против учения Севира
Письмо XIV. Тому же послание учительное
Письмо XV. Об общем и особом, то есть о сущностии ипостаси, Косьме, богоугоднейшему диакону Александрии
Письмо XVI. Тому же
Письмо XVII. Юлиану, схоластику Александрии, о церковном учении относительно воплощения Господа
Письмо XVIII. Написанное от лица Георгия преблагословенного наместника Африки, александрийским монахиням, отпавшим от соборной Церкви
Письмо XIX. Пирру, святейшему пресвитеру и игумену
Письмо XX. Монашествующему Марину
Письмо XXI. Святейшему епископу Кидонии
Письмо XXII. Авксентию
Письмо XXIII. Пресвитеру Стефану
Письмо XXIV. Сакелларию Константину
Письмо XXV. Пресвитеру и игумену Конону
Письмо XXVI. Пресвитеру Фалассию, спросившему, как это некоторыеиз языческих царей ради Божиего гнева, угрожавшего их подданным, приносили в жертву детей и родственников, и гнев прекращался, как описано у многих древних писателей
Письмо XXVII. Кубикуларию Иоанну
Письма XXVIII - XXIX Епископу Кирисикию
Письмо XXX - XXXI. Епископу Иоанну
Письма XXXII - XXXIX Авве Полихронию
Письма XL - XLII Пресвитеру и игумену Фалассию
Письма XLIII - XLV Кубикуларию Иоанну
ПИСЬМА, ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ Ф. КОМБЕФИСА
Письмо святого Максима к игумену Фалассию (Письмо А). Записка о том, что сделали римские легаты в Константинополе
Того же [Максима] к благочестивейшему Стефану, пресвитеру и игумену (Письмо В)
Богословско-полемический трактат XII. Из письма того же святого Максима, написанного к славному Петру, где он упоминает Пирра, святого Софрония, епископа Иерусалимского и папу Гонория
Письмо от монаха Максима монаху Софронию, называемому Евкратом (Окончание Письма VIII)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Г. И. Беневич. По поводу «Окончания Письма VIII» прп. Максима
А. Насильственное крещение иудеев в Карфагене — два подхода
Б. Обстоятельственные добродетели и апостасия
Именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания
Максим Исповедник - Письма - От составителя
Мы публикуем в нашем переводе окончание Письма VIII, не вошедшего в текст этого письма, изданный Комбефисом. Текст этого отрывка, содержащий свидетельство об отношении прп. Максима к насильственному крещению иудеев и самарян, совершенному по приказу императора Ираклия эпархом Карфагена Георгием, был издан в 1937 г. Р. Девреессом[1] и представляет несомненный интерес.
Из не вошедших в настоящий том писем прп. Максима следует упомянуть в первую очередь так называемое Второе письмо к Фоме[2], которое было недавно переведено на русский язык архим. Нектарием (Яшунским)[3]. К числу писем прп. Максима относится и написанное в ссылке Письмо к монаху Анастасию, изданное Ф. Комбефисом в PG 90 132А-133А. В русском аннотированном переводе, уточняющем перевод проф. М. Д. Муретова[4] с учетом издания П. Аллен и Б. Нейл[5], оно опубликовано нами в первом томе серии «Византийская философия»[6].
Часть писем прп. Максима, посвященных, главным образом, полемике с моноэнергизмом и монофелитством, входит в число так называемых Богословско-полемических трактатов, перевод которых требует отдельного издания. Тем не менее мы сделали исключение для одного из писем, входящего в число Богословс-ко-полемических трактатов — TP XII. Это письмо, адресованное экзарху Африки Петру, мы приводим в дополнении к корпусу Писем. Оно сохранилось только в отрывках на латыни в переводе Анастасия Библиотекаря[7]. Мы решили включить это произведение в настоящий том, поскольку оно проливает свет на отношения прп. Максима с рядом адресатов Писем и является важным источником для изучения жизни и деятельности прп. Максима в момент, когда он, полностью солидаризуясь с позицией Рима, перешел к «боевым действиям» против сторонников Экфесисаи. Это письмо, как и Письмо А, к Фалассию, важно для понимания отношения прп. Максима к Римскому престолу и его месту в Церкви[8].
Письма, публикуемые в дополнении к основному корпусу Писем, мы снабдили краткими комментариями, дополняющими вступительную статью Ж.-К. Ларше, а окончание Письма VIII сопроводили специальной историко-библиографической справкой и кратким разбором его проблематики (см. Приложения).
[1] Devreesse R. La fin inedite d'une lettre de saint Maxime: un bapteme force de Juifs et Samaritains a Carthage, en 632 // Revue des Sciences religieuses. 17, 1937. P. 25-35.
[2] См. его издание: Canart R. La «Deuxieme lettre a Thomas» de saint Maxime le Confesseur // Byzantion. 34, 1964. P. 427-447.
[3] Прп. Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы) / Пер. арх. Нектария (Яшунского). М., 2006. С. 40-50.
[4] Творения святого отца нашего Максима Исповедника. Ч. 1. Житие Преподобного Максима и службы ему / Пер., изд. и прим. проф. М. Д. Муретова. Сергиев Посад, 1915. С. 85-89.
[5] Maximus the Confessor and His Companions. Documents from Exile / Ed. and trans, by P. Allen and B. Neil. Oxford, 2002. P. 120-123.
[6] Письмо, иже во святых, аввы Максима к монаху Анастасию, его ученику // Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом / Сост. Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков, А. М. Шуфрин. СПб., 2007. С. 199-201.
[7] PG91 141А-146А.
[8] Перевод TP XII для настоящего издания сделан 3. А. Барзах.
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