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Франциск Ассизский - Сочинения

Франциск Ассизский - Сочинения
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy
В 1209 г. св. Франциск вместе с двенадцатью первыми братьями отправился из Ассизи в Рим, где представил Папе Иннокентию III свой Устав. Текст этого не дошедшего до нас документа со­стоял, по свидетельству биографов, в основном из евангельских цитат. Папа Римский устно утвердил правило жизни Франциска и его последователей. С этого события и ведет отсчет своей истории Орден Францисканцев, ныне празднующий свое 800-летие.
Русский перевод сочинений св. Франциска Ассизского впервые увидел свет лишь в 1995 году в московском Издательстве Францисканцев в ка­честве первого тома серии Францисканское насле­дие. Тогда редколлегия поставила перед собой се­рьезную и непростую задачу: познакомить русско­язычного читателя не только с немногословной мудростью Ассизского Бедняка, но и с его био­графией и духовностью, а также с историей раз­вития основанной им духовной семьи - Ордена Францисканцев. Краткое, но содержательное вве­дение к каждому сочинению давало о нем общее представление и позволяло увидеть его в истори­ческом контексте. Основной текст был дан на двух языках, русском и латинском - не только для того, чтобы послужить фундаментом для новых изыска­ний в области францисканства, но и в надежде про­будить и укрепить симпатию к латыни - древнему, но нестареющему прекрасному языку.
Сам факт того, насколько быстро разошелся весь тираж Сочинений, является красноречивым подтверждением того, что редколлегия блестяще справилась со своей задачей.

Святой Франциск Ассизский - Сочинения

Москва: Издательство Францисканцев, 2009, - 307 с.
ISBN 978-5-89208-076-7

Святой Франциск Ассизский - Сочинения - Оглавление

  • Предисловие ко второму русскому изданию
  • Введение
I. Наставления, уставы и завещания
  • Увещевания
  • Наставление об истинной и совкршенной радости
  • Устав, не утвержденный буллой (1221 г.)
  • Фрагменты другой редакции Устава, не отвержденного буллой
  • Устав, утвержденный буллой (1223 г.)
  • Фрагменты из Устава св. Клары
  • Устав для эремиториев
  • Малое, или сиенское, завещание
  • Завещание
II. Послания
  • Послание верным
  • Послание всем клирикам о почитании Тела Христова и р чистоте алтарей
  • Послание правителям народов
  • Послание всему Ордену
  • Послание министру
  • Первое послание кустодам
  • Второе послание кустодам
  • Послание брату Льву
  • Послание св. Антонию
  • Письма к Гуголину, кардиналу-епископу Остии
  • Послание минситру и братьям во Франции
  • Послание болонцам о земдетрясении 1222 года
  • Послание св. Кларе и ее сестрам о посте
  • Послание Джакоме деи Сеттесоли
  • Благословение и отпущение провинностей, данное Кларе
III. Молитвы и гимны
  • Толкование на "Отче наш"
  • Хвалы, читаемые перед каждым каноническим Часом
  • Приветствие добродетелям
  • Приветствие Пресвятой Деве Марии
  • Записка, данная брату Льву
  • Призыв к восхвалению Бога
  • Молитва, произнесеннапя перед Распятием
  • Песнь хвалы Богу в творениях
  • Слова с селодией для Бедных Дам из монастыря св. Дамиана
  • Служба страстям Господним
IV. Притчи, логии, изреченные св. Франциска и приписываемые ему сочинения
  • Притча о козлюбленной короля
  • Речь на "Капитуле рогожек"
  • О рабах, ничего не стоящих
  • Толкование с лов пророка Иезекииля (Иез 3, 18)
  • Высшее послушание
  • "Никогда не был я вором"
  • Простая молитва
  • Призыв братьям
Приложения
  • Хронология жизни св. Франциска Ассизского
  • Песнь хвалы. Оригинальный текст
  • Список сокращений

Святой Франциск Ассизский - Сочинения - Предисловие ко второму русскому изданию

В последние годы как в Издательство Францис­канцев, так и непосредственно к братьям нашего Ордена все чаще поступают просьбы переиздать книгу. При этом очевидно, что все больше тех, кого тексты Сочинений интересуют не столько с исторической или научной точки зрения, сколько с духовной: скорее, почитателей св. Франциска Ас­сизского и тех, кто желает прикоснуться к истокам францисканского духовного опыта, чем исследова­телей Средневековья или латинистов. Именно по этой причине было решено переиздать Сочинения только в русском переводе. В таком виде книга из­ дается прежде всего с мыслью о людях, которые в словах св. Франциска ищут или уже открыли для себя духовную сокровищницу, своеобразный пу­теводитель евангельской жизни, стремления к со­вершенству, подсказку в поиске истинных непре­ ходящих ценностей.
В настоящем издании сочинения разделены на четыре тематические группы: наставления, уставы и завещания; послания; молитвы; сочине­ния, приписываемые св. Франциску. Прежний перевод, с учетом процесса развития и укрепления русскоязычной католической и францисканской терминологии, был отредактирован и дополнен в соответствии с новым критическим изданием под ред. Аристиде Кабасси (Francesco d’Assisi. Scritti: testo latino e traduzione italiana / a cura di Aristide Cabassi. - Padova: EFR - Editrici Francescane, 2002), в котором использованы латинские тексты под ред. К. Эссера и Ассизский кодекс 338. По тому же изданию, для удобства при цитировании и ссыл­ках, введена внутренняя нумерация: тексты разби­ты не только на главы, но и на стихи - таким же об­разом, как это принято в латинском и ряде других иностранных изданий Сочинений. Кроме того, ис­правлены многочисленные ошибки и неточности первого перевода, а ряд памятников публикуется на русском языке впервые.
Надеемся, формат этого издания Сочинений по­зволит сделать книгу карманной в прямом смысле этого слова. Но главное - чтобы она стала настоя­щим учебником Мира и Добра для всех, кому попа­дет в руки!
Views 775
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2019
Author Vars
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