Святой Франциск Ассизский - Сочинения

В последние годы как в Издательство Францис­канцев, так и непосредственно к братьям нашего Ордена все чаще поступают просьбы переиздать книгу. При этом очевидно, что все больше тех, кого тексты Сочинений интересуют не столько с исторической или научной точки зрения, сколько с духовной: скорее, почитателей св. Франциска Ас­сизского и тех, кто желает прикоснуться к истокам францисканского духовного опыта, чем исследова­телей Средневековья или латинистов. Именно по этой причине было решено переиздать Сочинения только в русском переводе. В таком виде книга из­ дается прежде всего с мыслью о людях, которые в словах св. Франциска ищут или уже открыли для себя духовную сокровищницу, своеобразный пу­теводитель евангельской жизни, стремления к со­вершенству, подсказку в поиске истинных непре­ ходящих ценностей.

В настоящем издании сочинения разделены на четыре тематические группы: наставления, уставы и завещания; послания; молитвы; сочине­ния, приписываемые св. Франциску. Прежний перевод, с учетом процесса развития и укрепления русскоязычной католической и францисканской терминологии, был отредактирован и дополнен в соответствии с новым критическим изданием под ред. Аристиде Кабасси (Francesco d’Assisi. Scritti: testo latino e traduzione italiana / a cura di Aristide Cabassi. - Padova: EFR - Editrici Francescane, 2002), в котором использованы латинские тексты под ред. К. Эссера и Ассизский кодекс 338. По тому же изданию, для удобства при цитировании и ссыл­ках, введена внутренняя нумерация: тексты разби­ты не только на главы, но и на стихи - таким же об­разом, как это принято в латинском и ряде других иностранных изданий Сочинений. Кроме того, ис­правлены многочисленные ошибки и неточности первого перевода, а ряд памятников публикуется на русском языке впервые.