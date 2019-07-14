Франциск Ассизский - Сочинения
В 1209 г. св. Франциск вместе с двенадцатью первыми братьями отправился из Ассизи в Рим, где представил Папе Иннокентию III свой Устав. Текст этого не дошедшего до нас документа состоял, по свидетельству биографов, в основном из евангельских цитат. Папа Римский устно утвердил правило жизни Франциска и его последователей. С этого события и ведет отсчет своей истории Орден Францисканцев, ныне празднующий свое 800-летие.
Русский перевод сочинений св. Франциска Ассизского впервые увидел свет лишь в 1995 году в московском Издательстве Францисканцев в качестве первого тома серии Францисканское наследие. Тогда редколлегия поставила перед собой серьезную и непростую задачу: познакомить русскоязычного читателя не только с немногословной мудростью Ассизского Бедняка, но и с его биографией и духовностью, а также с историей развития основанной им духовной семьи - Ордена Францисканцев. Краткое, но содержательное введение к каждому сочинению давало о нем общее представление и позволяло увидеть его в историческом контексте. Основной текст был дан на двух языках, русском и латинском - не только для того, чтобы послужить фундаментом для новых изысканий в области францисканства, но и в надежде пробудить и укрепить симпатию к латыни - древнему, но нестареющему прекрасному языку.
Сам факт того, насколько быстро разошелся весь тираж Сочинений, является красноречивым подтверждением того, что редколлегия блестяще справилась со своей задачей.
Святой Франциск Ассизский - Сочинения
Москва: Издательство Францисканцев, 2009, - 307 с.
ISBN 978-5-89208-076-7
Святой Франциск Ассизский - Сочинения - Оглавление
- Предисловие ко второму русскому изданию
- Введение
I. Наставления, уставы и завещания
- Увещевания
- Наставление об истинной и совкршенной радости
- Устав, не утвержденный буллой (1221 г.)
- Фрагменты другой редакции Устава, не отвержденного буллой
- Устав, утвержденный буллой (1223 г.)
- Фрагменты из Устава св. Клары
- Устав для эремиториев
- Малое, или сиенское, завещание
- Завещание
II. Послания
- Послание верным
- Послание всем клирикам о почитании Тела Христова и р чистоте алтарей
- Послание правителям народов
- Послание всему Ордену
- Послание министру
- Первое послание кустодам
- Второе послание кустодам
- Послание брату Льву
- Послание св. Антонию
- Письма к Гуголину, кардиналу-епископу Остии
- Послание минситру и братьям во Франции
- Послание болонцам о земдетрясении 1222 года
- Послание св. Кларе и ее сестрам о посте
- Послание Джакоме деи Сеттесоли
- Благословение и отпущение провинностей, данное Кларе
III. Молитвы и гимны
- Толкование на "Отче наш"
- Хвалы, читаемые перед каждым каноническим Часом
- Приветствие добродетелям
- Приветствие Пресвятой Деве Марии
- Записка, данная брату Льву
- Призыв к восхвалению Бога
- Молитва, произнесеннапя перед Распятием
- Песнь хвалы Богу в творениях
- Слова с селодией для Бедных Дам из монастыря св. Дамиана
- Служба страстям Господним
IV. Притчи, логии, изреченные св. Франциска и приписываемые ему сочинения
- Притча о козлюбленной короля
- Речь на "Капитуле рогожек"
- О рабах, ничего не стоящих
- Толкование с лов пророка Иезекииля (Иез 3, 18)
- Высшее послушание
- "Никогда не был я вором"
- Простая молитва
- Призыв братьям
Приложения
- Хронология жизни св. Франциска Ассизского
- Песнь хвалы. Оригинальный текст
- Список сокращений
Святой Франциск Ассизский - Сочинения - Предисловие ко второму русскому изданию
В последние годы как в Издательство Францисканцев, так и непосредственно к братьям нашего Ордена все чаще поступают просьбы переиздать книгу. При этом очевидно, что все больше тех, кого тексты Сочинений интересуют не столько с исторической или научной точки зрения, сколько с духовной: скорее, почитателей св. Франциска Ассизского и тех, кто желает прикоснуться к истокам францисканского духовного опыта, чем исследователей Средневековья или латинистов. Именно по этой причине было решено переиздать Сочинения только в русском переводе. В таком виде книга из дается прежде всего с мыслью о людях, которые в словах св. Франциска ищут или уже открыли для себя духовную сокровищницу, своеобразный путеводитель евангельской жизни, стремления к совершенству, подсказку в поиске истинных непре ходящих ценностей.
В настоящем издании сочинения разделены на четыре тематические группы: наставления, уставы и завещания; послания; молитвы; сочинения, приписываемые св. Франциску. Прежний перевод, с учетом процесса развития и укрепления русскоязычной католической и францисканской терминологии, был отредактирован и дополнен в соответствии с новым критическим изданием под ред. Аристиде Кабасси (Francesco d’Assisi. Scritti: testo latino e traduzione italiana / a cura di Aristide Cabassi. - Padova: EFR - Editrici Francescane, 2002), в котором использованы латинские тексты под ред. К. Эссера и Ассизский кодекс 338. По тому же изданию, для удобства при цитировании и ссылках, введена внутренняя нумерация: тексты разбиты не только на главы, но и на стихи - таким же образом, как это принято в латинском и ряде других иностранных изданий Сочинений. Кроме того, исправлены многочисленные ошибки и неточности первого перевода, а ряд памятников публикуется на русском языке впервые.
Надеемся, формат этого издания Сочинений позволит сделать книгу карманной в прямом смысле этого слова. Но главное - чтобы она стала настоящим учебником Мира и Добра для всех, кому попадет в руки!
No comments yet. Be the first!