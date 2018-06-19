Современное богословие

Cовременный немецкий богослов и философ Рихард Шефлер, исследует особенности языка молитвы, характерного для иудео-христианской традиции, сопоставляя его с открытиями философии языка. В качестве материала рассматривается язык молитв Библии, литургического наследия христианской церкви, иудейские молитвословия. В работе показан специфический характер языка молитвы, описаны его отличия от обыденной и научной речи.

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2012 - 152 с.

ISBN 978-5-89647-268-1

Предварительные замечания

Acclamatio nominis — фундаментальный речевой акт молитвы

Посильный вклад философствующего «учителя языка» в руководство по призыванию именив религии

Переход от призывания имени к последовательности повествований

Задачи руководства по религиозному повествованию

Раскрытие повествования: благодарение, плач, прошение

Задачи учителя языка при наставлениив благодарении ,прошении и плаче

Обзор: молитва как гомология и доксология

Рихард Шефлер - Краткая грамматика молитвы - Интерес философа к языку молитвы

Молитва для философа — прежде всего весьма поучительное сочетание особых языковых выражений. К ним не применимы обычные критерии, определяющие отличие речи осмысленной от бессодержательной. Тем самым молитва, как вскоре будет показано, при философском истолковании представляется сугубо языковым выражением вне связи с предметом и содержанием.

Притом настолько, что философу приходится спрашивать себя, насколько верно он пользуется своими критериями. И эта проверка для него всегда поучительна. То, что привычные критерии отличия осмысленной речи от бессодержательной не подходят для языка молитвы, следует из простого наблюдения: молящийся не говорит Богу всего того, что мы обращаем друг к другу. В обычном разговоре мы хотим либо проинформировать о чем-то своего собеседника, либо побудить его к чему-то. Но у того, кто молится, не может быть намерения просто рассказать нечто Богу, так как он убежден, что Бог уже все знает. Он также не может побуждать Господа к чему бы то ни было, поскольку верит: Бог совершенен. Если то, о чем он просит в молитве, есть благо, то оно предусмотрено и Богом, независимо от того, будем ли мы об этом молиться или нет. Таким образом, молитва не несет в себе сколько-нибудь значительной информационной нагрузки и не имеет определенной мотивации для ее адресата.