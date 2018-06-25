В 2015 г. Киевские духовные школы будут праздновать свое 400-летие. Киевская образовательная традиция берет свое начало с 1615 г., когда в Киеве была открыта Братская школа.

В 1632 г. по инициативе святителя Петра Могилы эта школа была преобразована в Киевский коллегиум, который в 1701 г. получил статус Академии. В результате реформы 1817-1819 гг. на базе Киево-Могилянской академии была создана Киевская Духовная академия, а также духовные семинария и училище.

Эти учебные заведения продолжали полноценно развиваться до 1917 г. В период революционных потрясений преподавание продолжалось в той или иной форме до 1924 г.

Сегодня возрожденные Киевские духовные школы располагаются в Киево-Печерской Лавре и продолжают нести свое служение.

Профессора и студенты Киевской Духовной академии и семинарии ощущают себя причастными к 400-летней традиции.

Несмотря на то, что в течение столетий могло меняться название Киевских школ, могли существенно корректироваться принципы организации учебного процесса, менялись подходы к научно-богословской аттестации, но, тем не менее, в Киеве сохранялось единство образовательной традиции, восходящей к XVII в.

Сергей Леонтьевич Епифанович - Преподобный Максим Исповедник - его жизнь и творения

Научное издание

Издание рекомендовано Ученым советом Киевской Духовной академии

Сергей Епифанович - Преподобный Максим Исповедник - его жизнь и творения - Том 1

СПб.: «Издательство Олега Абышко»

Киевская Духовная академия

Издательство «Текст» (Краснодар), 2013. — 384 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

Серия «Византийская философия». Т. 13

ISBN 978-5-990089-64-8

Сергей Епифанович - Преподобный Максим Исповедник - его жизнь и творения - Том 1 - Содержание

Антоний, митрополит Борисполъский. Слово к читателю

Ю. П. Черноморец. О труде С. Л. Епифановича и принципах издания текста

Отзывы о рукописном сочинении и. д. доцента Сергея Епифановича под заглавием «Преподобный Максим Исповедник, его жизнь и творения», представленном на соискание степени магистра богословия (1913)

Введение

Глава I. Обозрение источников для жизнеописания преп. Максима

I. Источники агиографического характера

II. <Исторические хроники>

III. Документы, относящиеся к биографии преп. Максима

IV. Письма

A) Письма преп. Максима

Б) Письмо Анастасия Монаха

B) Письмо Анастасия Апокрисиария

Глава II. Жизнь и деятельность преп. Максима до начала монофелитских споров

Глава III. Догматические споры в VII в. Выступление преп. Максима на защиту православия в Александрии

Глава IV. Жизнь и деятельность преп. Максима в Африке. Борьба его с монофелитством. Диспут с Пирром

Глава V. Преп. Максим в Риме. Начало исповеднического подвига преп. Максима

Глава VI. Исповеднический подвиг преп. Максима

Сергей Епифанович - Преподобный Максим Исповедник - его жизнь и творения - Том 1 - О труде С. Л. Епифановича и принципах издания текста

Сергей Леонтиевич Епифанович трижды представлял вниманию Совета Киевской Духовной академии свои труды, посвященные жизни и творчеству преп. Максима Исповедника. В 1910 г. им защищена кандидатская работа «Преподобный Максим Исповедник». В 1913 г. С. Л. Епифанович представил магистерскую диссертацию «Преподобный Максим Исповедник, его жизнь и творения», но не стал ее защищать, стремясь качественно улучшить текст. Новый вариант этой работы (под тем же названием) представлен и защищен в 1917 г. О содержании магистерской диссертации образца 1913 г. можно составить ясное представление из публикуемых ниже отзывов, к которым и отсылаем читателей. К 1917 г. структура организации материала осталась неизменной: первый том посвящен жизни и деятельности преп. Максима, второй — творениям св. отца, третий том — «Материалы к изучению жизни и творений преподобного Максима Исповедника» — издан отдельной книгой в том же 1917 г. в Киеве. Также в 1915 г. С. Л. Епифанович издал как книгу «Преп. Максим Исповедник и византийское богословие» почти все вступление ко второму тому магистерской диссертации. В 1917 г. С. Л. Епифанович готовил к изданию и защите исю магистерскую работу, однако полная рукопись ее до сих пор не найдена, и, возможно, — погибла. Сохранившиеся фрагменты имеют большое научное значение, особенно — анализ подхода преп. Максима к толкованию Св. Писания. Публикуемый ниже текст числится в архиве как кандидатская диссертация С. Л. Епифановича, защищенная в 1910 г. Но, по сути, он представляет собой первый том магистерского сочинения, представленного на соискание степени магистра богословия в 1913 г., так как для этой более поздней работы автор использовал чистовой экземпляр своей кандидатской работы, внося некоторые правки. При этом, по словам архимандрита Анатолия (Грисюка), «этот том представляет сравнительно мало переделанную кандидатскую диссертацию автора». Оригинальный текст хранится в Институте рукописей Национальной библиотеки им. В. И. Вернадского, в фонде диссертаций студентов Киевской Духовной академии, под № 2088. При подготовке магистерской диссертации автор внес в текст кандидатской многочисленные правки карандашом. Все они были учтены при подготовке данного текста к изданию. В основном они носили характер вставок или исправлений, и потому специально не отмечались в издаваемом тексте. Доктор философских наук Ю. П. Черноморец Сергей Епифанович - Преподобный Максим Исповедник - его жизнь и творения - Том 2 Научное издание СПб.: «Издательство Олега Абышко» Киевская Духовная академия, 2013. — 400 с. Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования» Серия «Византийская философия. Т. 14» ISBN 978-5-990089-65-5 Сергей Епифанович - Преподобный Максим Исповедник - его жизнь и творения - Том 2 - Содержание Черноморец Ю. П. О настоящем издании рукописей магистерских диссертаций С. Л. Епифановича 1913 и 1917 гг I. Материалы из второго тома магистерской диссертации С. Л. Епифановича, вариант 1913 г 1. <Продолжение книги «Преп. Максим Исповедник и византийское богословие»> 2. <Другие сохранившиеся отрывки > II. Материалы из первого тома магистерской диссертации С. Л. Епифановича, вариант 1917 г A. Жития преп. Максима 1. <Введение> 2. Biog преп. Максима 3. Vita 100 4. Грузинское житие преп. Максима 5. Новогреческое житие преп. Максима 6. <Жития синаксарного типа> 7. Сказания разного рода [Анастасий Синаит, Libellus synodicus, Псогос] B. Хронология сочинений преп. Максима Исповедника III. Материалы из второго тома магистерской диссертации С. Л. Епифановича, вариант 1917 г A. <Мир Писания в творчестве преп. Максима Исповедника>4 B. <Указатели> 1. Указатель авторов и произведений, сохранивших цитаты из преп. Максима 2. Указатель авторов, использованных или упомянутых в творениях преп. Максима IV. Избранные примечания С. Л. Епифановича к его переводу «Вопросоответов к Фалласию» V. Избранные письма из переписки С. Л. Епифановича

2015-03-01