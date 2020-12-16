Как-то раз, прогуливаясь по улице, я заметил на крылечке одного дома маленькую книжечку вишневого цвета с золотистыми буквами. Подняв книжечку, я понял, что это было карманное издание Нового Завета. Очевидно, оно было положено сюда каким-то протестантским распространителем в надежде, что кто-то из неверующих прохожих поднимет его, прочитает и обратится к Богу. Издание Нового Завета было хорошим, а перевод Синодальным. Конечно, я не раз читал Священное Писание.

У меня дома имелась Библия, включающая текст и Ветхого, и Нового Заветов, но такого карманного издания у меня не было. Мне очень хотелось взять эту маленькую книжечку, но я подумал, что, возможно, она будет кому-то более полезна, чем мне. Полистав Новый Завет, я положил его на место и пошел своей дорогой. На следующий день, проходя мимо центрального рынка, я заметил недалеко от прилавков немолодую женщину с рюкзаком за плечами. Женщина раздавала прохожим маленькие книжечки вишневого цвета. Приблизившись к ней, я понял, что это были те самые карманные издания Нового Завета, одно из которых я нашел вчера на крылечке. Заметив меня, женщина протянула книжечку мне. «Значит, судьба, — подумал я и, поблагодарив женщину, взял Новый Завет. — Придется еще раз перечитать».

Кевхишвили Владимир - Небо внутри нас : новый взгляд на учение Христа

Москва : Эксмо, 2021. — 128 с.

Серия Религиозный бестселлер

ISBN 978-5-04-116100-2

Кевхишвили Владимир - Небо внутри нас : новый взгляд на учение Христа - Содержание

Вишневая книжечка

Причины отсутствия «Евангелия от Иисуса»

Необходимость осознания сути учения Христа

Проблемы на пути постижения учения Христа

Миссия Христа согласно учению Церкви

Искушение Христа в пустыне — сцена для понимания Его главной задачи на Земле

Первые слова Христа — главное направление Его учения

Ключи от Царства Небесного

«Возвращение в детство» — первый шаг для обретения Царства Небесного

Главное качество для обретения Царства Божьего

Условия обретения Царства Божьего

Опасности, ожидающие людей при встрече с Царством Божиим

Отказ от собственной правоты — победа над гордыней

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»

Трансформация учения Христа в умах Его последователей

Апокалипсис или обретение Царства Небесного?

Христос воскресе!

Воскресение веры

Кевхишвили Владимир - Небо внутри нас : новый взгляд на учение Христа - Воскресение веры

«Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6), — говорит Спаситель. Понимаем ли мы правильно этот путь? — Данный вопрос должен задать себе каждый человек, называющий себя христианином. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15), — обращается к нам Спаситель. Соблюдаем ли мы Его заповеди? Следуем ли мы Его учению? Или просто ходим в храм со своими личными просьбами, а ради их исполнения участвуем в неких магических ритуалах? В современной Церкви, несомненно, много хорошего. Приятно войти в убранный цветами храм, постоять на Божественной литургии, подышать чудесными ароматами кадильного ладана, послушать праздничное песнопение церковного хора, помолиться плечом к плечу с нарядно одетыми и вежливыми людьми. Еще более приятно искренне покаяться в своих грехах и получить их отпущение. Посещение храма, безусловно, оставляет глубокое впечатление. Ведь храм — это не просто каменное здание с иконами. Это особое место. Здесь все располагает к общению человека с Богом: и специальная архитектура, и тонкая акустика, и горящие свечи с лампадами, и лики святых, взирающих на человека с икон. Каждый элемент, каждая деталь храма обладает особым, благотворным воздействием на душу человека.

Но храм должен быть не только «снаружи». Храм должен быть, прежде всего, в сердце человека. Если мы будем ходить в храмы, но не научимся прощать, если мы будем участвовать в Таинствах, но не сумеем поставить любовь выше справедливости, то никакие стены храмов, никакие иконы не помогут нам обрести Царство Божие. Ведь это Царство приходит не извне, а рождается в душе человека и развивается его личными усилиями. Когда апостолы, восторгаясь величественными зданиями Иерусалимского храма, попытались обратить на них внимание Спасителя, Иисус не проявил к чудесному зрелищу никакого внимания, сказав, что все будет разрушено (Мф. 24:2). Спасителя волновало не внешнее совершенство зданий, а совершенство души человека. Здания прежней, обрядовой веры должны были быть разрушены, а на ее месте должен был заложен первый камень истинной веры — веры души, изначально единой со своим Всевышним Создателем и пребывающей в любви к Нему. Но этот камень отвергли строители. Не отвергла ли его и Христианская Церковь, понастроив из камней сомнительных догматов новые стены, препятствующие совершенствованию души?