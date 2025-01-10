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Облако неведения

Облако неведения
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Esotericism Mysticism Kabbalah
Дорогие читатели,
Перед вами первый полный русский перевод средневекового мистического трактата "Облако неведения". Этот труд анонимного английского автора XIV века является одним из ключевых текстов традиции созерцательной молитвы и христианского мистицизма.
По сути, "Облако неведения" представляет собой практическое руководство по созерцательной молитве. Автор дает конкретные наставления, как путем отрешения от мирских мыслей и образов достичь мистического единения с Богом. Трактат адресован не богословам и философам, а простым ищущим душам, жаждущим непосредственного богообщения.
Традиция созерцания, к которой принадлежит "Облако", расцвела в Европе в XIII-XIV веках. Ее основоположниками считаются немецкие мистики Майстер Экхарт, Иоганн Таулер и другие представители рейнской школы. Однако корни созерцательного направления в христианстве уходят гораздо глубже - к трудам Псевдо-Дионисия Ареопагита (V-VI вв.), соединившего христианское богословие с неоплатонической философией.
Именно неоплатонизм, в первую очередь Плотина и Прокла, заложил философский фундамент практически для всей последующей мистической традиции христианского Запада. Неоплатоническое учение о восхождении души, об экстатическом выходе за пределы бытия и познания, о единении с трансцендентным Абсолютом легло в основу доктрин и практик многих мистиков и созерцателей.
Конечно, определять созерцательную традицию как чисто "христианскую адаптацию неоплатонизма" было бы некоторым упрощением. В ней органично сплелись библейские и евангельские мотивы, идеи греческих Отцов Церкви, интуиции средневековой народной религиозности. И все же неоплатонические основания остаются несущей конструкцией созерцательного мировоззрения.
"Облако неведения", созданное неизвестным нам подвижником, стало одной из вершин данной традиции. Оно породило огромное количество подражаний. В странах Европы, хотя прямое влияние трактата не столь очевидно, созерцательное направление также дало множество ярких образцов мистической мысли и практики.
Этот перевод, снабженный небольшими комментариями в квадратных скобках для уточнения некоторых смыслов, позволит русскоязычному читателю глубже познакомиться с одним из сокровищ западного духовного наследия. Но важно понимать, что "Облако неведения" - это не просто исторический памятник. Как явствует из живого опыта многих современных верующих, созерцательный путь анонимного автора XIV века не утратил своей действенности и для людей нашего времени. Будем надеяться, что и нынешний читатель сможет, вникнув в наставления из глубины веков, совершить собственное восхождение к Божественному чрез "облако неведения».

Облако неведения

Перевод: Виталий Богачев. – Москва, 2024 – 45 с. – (Средневековая литература.)

Облако неведения – Содержание

Введение
ОБЛАКО НЕВЕДЕНИЯ
МОЙ ДРУГ В БОГЕ!
Views 1 127
Rating 4.9 / 5
Added 10.01.2025
Author brat Vadim
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4.9/5 (6)

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