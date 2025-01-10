Дорогие читатели,

Перед вами первый полный русский перевод средневекового мистического трактата "Облако неведения". Этот труд анонимного английского автора XIV века является одним из ключевых текстов традиции созерцательной молитвы и христианского мистицизма.

По сути, "Облако неведения" представляет собой практическое руководство по созерцательной молитве. Автор дает конкретные наставления, как путем отрешения от мирских мыслей и образов достичь мистического единения с Богом. Трактат адресован не богословам и философам, а простым ищущим душам, жаждущим непосредственного богообщения.

Традиция созерцания, к которой принадлежит "Облако", расцвела в Европе в XIII-XIV веках. Ее основоположниками считаются немецкие мистики Майстер Экхарт, Иоганн Таулер и другие представители рейнской школы. Однако корни созерцательного направления в христианстве уходят гораздо глубже - к трудам Псевдо-Дионисия Ареопагита (V-VI вв.), соединившего христианское богословие с неоплатонической философией.

Именно неоплатонизм, в первую очередь Плотина и Прокла, заложил философский фундамент практически для всей последующей мистической традиции христианского Запада. Неоплатоническое учение о восхождении души, об экстатическом выходе за пределы бытия и познания, о единении с трансцендентным Абсолютом легло в основу доктрин и практик многих мистиков и созерцателей.

Конечно, определять созерцательную традицию как чисто "христианскую адаптацию неоплатонизма" было бы некоторым упрощением. В ней органично сплелись библейские и евангельские мотивы, идеи греческих Отцов Церкви, интуиции средневековой народной религиозности. И все же неоплатонические основания остаются несущей конструкцией созерцательного мировоззрения.

"Облако неведения", созданное неизвестным нам подвижником, стало одной из вершин данной традиции. Оно породило огромное количество подражаний. В странах Европы, хотя прямое влияние трактата не столь очевидно, созерцательное направление также дало множество ярких образцов мистической мысли и практики.

Этот перевод, снабженный небольшими комментариями в квадратных скобках для уточнения некоторых смыслов, позволит русскоязычному читателю глубже познакомиться с одним из сокровищ западного духовного наследия. Но важно понимать, что "Облако неведения" - это не просто исторический памятник. Как явствует из живого опыта многих современных верующих, созерцательный путь анонимного автора XIV века не утратил своей действенности и для людей нашего времени. Будем надеяться, что и нынешний читатель сможет, вникнув в наставления из глубины веков, совершить собственное восхождение к Божественному чрез "облако неведения».

Облако неведения

Перевод: Виталий Богачев. – Москва, 2024 – 45 с. – (Средневековая литература.)

Облако неведения – Содержание

Введение

ОБЛАКО НЕВЕДЕНИЯ

МОЙ ДРУГ В БОГЕ!