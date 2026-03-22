Закончив обучение теологии в Тюбингене, Гегель с 1793 г. по конец 1796 г. занимал место домашнего учителя в семье бернского патриция фон Штайгера, а с 1797 г. по конец 1800 г. исполнял аналогичные обязанности в доме богатого торговца Гогеля во Франкфурте-на-Майне. Основным документом духовной жизни Гегеля этого времени являются его рукописи. Значительная их часть впервые была опубликована в 1907 г. Германом Нолем под названием «Теологические сочинения молодого Гегеля». Это издание, открывшее широкой публике рукописное наследие молодого Гегеля, вызвало коллизию, подобную той, что имела место в середине XIX в. Если «Союз друзей бессмертного», в который объединились непосредственные ученики великого идеалиста после его кончины и который одной из целей имел публикацию его наследия, первым издал том, содержавший лекции Гегеля по философии религии, педалируя тем самым положительную сторону его отношения к последней, то мысль левых гегельянцев приняла характерный для нее облик посредством критики религии.

Вокруг того же пункта в XX в. развернулся «конфликт интерпретаций» в отношении рукописного наследия молодого Гегеля. В1901 -1905 гг. увидело свет исследование В. Дильтея «История молодого Гегеля», трактовавшее последнего как «мистического пантеиста». Отталкиваясь от этого образа, ученик Дильтея Г. Ноль и оформил упомянутое выше издание текстов молодого Гегеля. Оно содержало четыре «сочинения», из которых только одно — «Жизнь Иисуса» — действительно было авторским произведением, остальные три он по собственному, инспирированному Дильтеем усмотрению сформировал из разрозненных фрагментов, снабдил их заголовками, а том вполне недвусмысленно назвал собранием «теологических сочинений» молодого Гегеля.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Вера и знание. Работы ранних лет

(Philosophia perennis)

СПб.: Издательство «Умозрение», 2021. — 384 с.

ISBN 978-5-6041974-6-2

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Вера и знание. Работы ранних лет - Содержание

А. А. Иваненко - «Спекулятивная страстная пятница» философии Гегеля

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ ФИЛОСОФИИ ФИХТЕ И ШЕЛЛИНГА В СООТНЕСЕНИИ СО «СТАТЬЯМИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ОБОЗРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ФИЛОСОФИИ В НАЧАЛЕ XIX СТОЛЕТИЯ» РЕЙНГОЛЬДА

Предварительные замечания

О некоторых формах философствования, имеющих место в настоящее время

Историческое воззрение на философские системы

Потребность в философии

Рефлексия как инструмент философствования

Отношение спекуляции к здравому человеческому рассудку

Принцип философии в форме абсолютного основоположения

Трансцендентальное созерцание

Постулаты разума

Отношение философствования к философской системе

Изложение системы Фихте

Сравнение принципа философии Шеллинга с принципом философии Фихте

О воззрении и философии Рейнгольда

ВЕРА И ЗНАНИЕ ИЛИ РЕФЛЕКСИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ В ПОЛНОТЕ СВОИХ ФОРМ КАК ФИЛОСОФИЯ КАНТА, ЯКОБИ И ФИХТЕ

[Введение]

A. Кантовская философия

B. Философия Якоби

C. Философия Фихте

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. А. Иваненко - Ранние фрагменты Гегеля о религии

Ранние фрагменты о религии

Позитивной называется вера

Религия

Вера есть тот способ

Во времена, когда Иисус

В. Мораль

С Авраама

Прекрасные, по своей природе

Объявление о «Критическом журнале философии»

Комментарии

Указатель имен