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Зайцев - Учение Лосского о теозисе

Учение В Лосского о теозисе - Зайцев Е. В.
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Series Богословские исследования (3 books)
Богословские исследования
Книга посвящена учению о теозисе Владимира Лосского, одного из наиболее ярких и выразительных представителей православного богословия XX столетия.
Особое внимание уделяется определению роли, которую идея теозиса может играть в диалоге между восточной и западной традициями христианства.

Евгений Зайцев - Учение В. Лосского о теозисе

Серия «Богословские исследования»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 296 с.
ISBN 5-89647-170-Х

Евгений Зайцев - Учение В. Лосского о теозисе - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Теозис как фундаментальная составляющая православного богословия
  • Определение терминов
  • Основные различия между восточной и западной сотериологией
  • Предыстория проблемы
  • Краткий биографический очерк
  • Основная проблема исследования
  • Краткий историографический обзор
  • Литература по теозису
  • Обзор основных сочинений В. Н. Лосского
ГЛАВА 1. Учение о теозисе в исторической перспективе
  • Святоотеческое наследие
  • Теозис в учении отцов доникейского периода
  • Ириней
  • Климент Александрийский
  • Ориген
  • Афанаси
  • Теозис в учении отцов посленикейского периода
  • Каппадокийцы
  • Василий
  • Григорий Богослов
  • Григорий Нисский
  • Антиохийцы
  • Псевдо-Дионисий
  • Максим Исповедник
  • Иоанн Дамаскин
  • Симеон Новый Богослов
  • Григорий Палама
  • Теозис в русской религиозной мысли
  • Философская традиция
  • «Церковная» традиция
  • Теозис в западной богословской традиции
  • Заключение к первой главе
ГЛАВА 2. Анализ учения Лосского о теозисе
  • Эпистемологический аспект теозиса
  • Богословие и мистицизм
  • Эпистеме и гнозис
  • Апофатизм — путь к теозису
  • «Теологический» аспект теозиса
  • «Троица в Себе Самой»
  • Различие между Ousia и Hypostasis
  • Происхождение Лиц
  • Единоначалие Отца
  • Различие между сущностью и энергиями
  • Икономический аспект теозиса
  • Сотворение ex nihilo
  • Сотворение человека
  • Образ и подобие Божье
  • Воплощение Сына
  • Искупление и теозис
  • Экклесиологический аспект теозиса
  • Нравственный аспект теозиса
  • Некоторые итоги второй главы
ГЛАВА 3. Критическая оценка учения Лосского о теозисе
  • Библейские корни теозиса
  • Идея Богочеловечества и теозис
  • Основные предпосылки
  • Апофатический подход
  • Сущностно-энергийное различение
  • Проблема с Преданием
  • Проблема с онтологией
  • Разрыв между теологией и икономией
  • Проблема с Богом откровения
  • Идея личностности и теозис
  • Некоторые итоги третьей главы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Евгений Зайцев - Учение В. Лосского о теозисе - Предисловие

Творчество Владимира Лосского (1903-1958), одного из наиболее выразительных русских богословов XX столетия, привлекает к себе все большее внимание как исследователей специалистов, так и всех, интересующихся богословием Восточной церкви. Интерес этот связан, прежде всего, с удивительно тонким и целостным и вместе с тем живым и современным характером изложения древней богословской традиции, напрямую соприкасающейся с разрешением основной проблемы человечества — греховного разрыва с Богом.
Эту сотериологическую проблему Лосский решает, утверждая благодатную возможность для человека пройти путем обожения, путем духовного совершенствования и возрастания в Боге, путем обновления и восстановления в нем образа Божьего. Понимая основное духовное назначение человека и весь смысл его бытия именно таким образом, Лосский предлагает западному богословскому миру живое богословие, неразрывно связанное с личным молитвенным и церковным духовным опытом человека.
Изгнанный в 1922 г. вместе с отцом (известным русским философом Н. О. Лосским) и большой группой лучших представителей отечественной интеллигенции из России, В. Лосский практически всю свою жизнь провел в изгнании. Лишь только в 1956 г., за полтора года до смерти, ему удалось посетить Россию и после 34 лет разлуки обрести своей душе утешение. Получив серьезное образование (Сорбонский университет) и обстоятельно познакомившись с западной богословской традицией, Лосский, оставаясь верным православию, становится одним из немногих христианских мыслителей, способных достойно вести диалог двух традиций с позиций глубокого творческого осмысления каждой из них. Работая много лет над проблемой богопознания в учении крупнейшего представителя «рейнской мистики» XIV в. Мейстера Экхарта, отошедшего от господствовавшего тогда в теологии схоластического подхода, Лосский пытался усмотреть общность духовной проблематики в немецком мистицизме и богословии Григория Паламы, для которого христианство выражалось в непосредственной причастности Божественной жизни и преображающему единению с Богом. Достойное место в диалоге традиций занимает и главный труд Лосского «Очерк мистического богословия Восточной церкви» — книга, которая на долгие годы стала для Запада образцовым изложением самой сущности православного миросозерцания и православного опыта богопостижения.
Многие работы Лосского, написанные на французском языке, переводились и печатались в Англии, благодаря плодотворному диалогу между Православной и Англиканской церквами в рамках Англо-русского Содружества имени святых Албания, первого мученика английского, и Сергия Радонежского. Лосский стал активным участником конференций данного Содружества с 1947 г. Наряду с другими зарубежными русским богословами и мыслителями, такими как архиепископ Василий (Кривошеий), проф. Л. П. Карсавин, протопресвитер А. Шмеман, о. Иоанн Мейендорф, проф. Н. П. Струве, о. Георгий Флоровский, проф. В. Вышеславцев и др., В. Лосский привносил и свой вклад в далеко не простой и требующий кропотливого и сосредоточенного осмысления диалог традиций. Среди тем, серьезно обсуждавшихся на подобных конференциях, были и те, которые касались различного понимания западной и восточной богословскими традициями путей спасения человека.
Как известно, западное богословие усвоило несколько отличную от восточного систему сотериологии, рассматривая спасение, главным образом, в контексте таких «юридических» образов, как оправдание, искупление, примирение.
Views 2 126
Rating 4.9 / 5
Added 09.01.2006
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (8)

Comments (2 comments)

N
nomennescio 14 years ago
Можно ли ссылку?
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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