Особое внимание уделяется определению роли, которую идея теозиса может играть в диалоге между восточной и западной традициями христианства.



Серия «Богословские исследования»

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Учение о теозисе в исторической перспективе

ГЛАВА 2. Анализ учения Лосского о теозисе

ГЛАВА 3. Критическая оценка учения Лосского о теозисе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творчество Владимира Лосского (1903-1958), одного из наиболее выразительных русских богословов XX столетия, привлекает к себе все большее внимание как исследователей специалистов, так и всех, интересующихся богословием Восточной церкви. Интерес этот связан, прежде всего, с удивительно тонким и целостным и вместе с тем живым и современным характером изложения древней богословской традиции, напрямую соприкасающейся с разрешением основной проблемы человечества — греховного разрыва с Богом.

Эту сотериологическую проблему Лосский решает, утверждая благодатную возможность для человека пройти путем обожения, путем духовного совершенствования и возрастания в Боге, путем обновления и восстановления в нем образа Божьего. Понимая основное духовное назначение человека и весь смысл его бытия именно таким образом, Лосский предлагает западному богословскому миру живое богословие, неразрывно связанное с личным молитвенным и церковным духовным опытом человека.

Изгнанный в 1922 г. вместе с отцом (известным русским философом Н. О. Лосским) и большой группой лучших представителей отечественной интеллигенции из России, В. Лосский практически всю свою жизнь провел в изгнании. Лишь только в 1956 г., за полтора года до смерти, ему удалось посетить Россию и после 34 лет разлуки обрести своей душе утешение. Получив серьезное образование (Сорбонский университет) и обстоятельно познакомившись с западной богословской традицией, Лосский, оставаясь верным православию, становится одним из немногих христианских мыслителей, способных достойно вести диалог двух традиций с позиций глубокого творческого осмысления каждой из них. Работая много лет над проблемой богопознания в учении крупнейшего представителя «рейнской мистики» XIV в. Мейстера Экхарта, отошедшего от господствовавшего тогда в теологии схоластического подхода, Лосский пытался усмотреть общность духовной проблематики в немецком мистицизме и богословии Григория Паламы, для которого христианство выражалось в непосредственной причастности Божественной жизни и преображающему единению с Богом. Достойное место в диалоге традиций занимает и главный труд Лосского «Очерк мистического богословия Восточной церкви» — книга, которая на долгие годы стала для Запада образцовым изложением самой сущности православного миросозерцания и православного опыта богопостижения.

Многие работы Лосского, написанные на французском языке, переводились и печатались в Англии, благодаря плодотворному диалогу между Православной и Англиканской церквами в рамках Англо-русского Содружества имени святых Албания, первого мученика английского, и Сергия Радонежского. Лосский стал активным участником конференций данного Содружества с 1947 г. Наряду с другими зарубежными русским богословами и мыслителями, такими как архиепископ Василий (Кривошеий), проф. Л. П. Карсавин, протопресвитер А. Шмеман, о. Иоанн Мейендорф, проф. Н. П. Струве, о. Георгий Флоровский, проф. В. Вышеславцев и др., В. Лосский привносил и свой вклад в далеко не простой и требующий кропотливого и сосредоточенного осмысления диалог традиций. Среди тем, серьезно обсуждавшихся на подобных конференциях, были и те, которые касались различного понимания западной и восточной богословскими традициями путей спасения человека.

Как известно, западное богословие усвоило несколько отличную от восточного систему сотериологии, рассматривая спасение, главным образом, в контексте таких «юридических» образов, как оправдание, искупление, примирение.