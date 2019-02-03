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Вейз - Времена постмодерна

Времена постмодерна - Джин Эдвард Вейз
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy
Эра модерна подошла к концу. Почти во всех областях жизни посылки, формировавшие мышление XX столетия, разбиваются взребезги. Становится понятно, что западная культура вступает в новую фазу своего развития, которую исследователи называют "постмодерном".

Данная книга - экскурс в мир современной мысли и культуры. Затронут широкий спектр вопросов - от академической философии до популярных телевизионных шоу, а также искусство и политика, социальные перемены и новые религии. Цель книги - описание тенденций, о которых должен знать современный христианин.

Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна - Христианский взгляд на современную мысль и культуру

2000, Фонд «Лютеранское Наследие», P.O. Box 46, Sterling Heights, MI 48311.
Перевод на русский язык и публикация данной книги выполнены Просветительским Фондом «Лютеранское Культурное Наследие»
Переводчик: Евгений Терёхин
Фонд «Лютеранское наследие» 2010. - 235 с.

Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна - Христианский взгляд на современную мысль и культуру - Содержание

Предисловие
I. «Отсутствие абсолютного»
  • Абсолютных понятий не бывает
  • Сдвиг в мировоззрении
  • Вавилонское проклятие
  • Обзор этой книги
Часть первая Постмодернистическая мысль
II. От модернизма к постмодернизму
  • Домодернистическое общество
  • Просвещение
  • Голоса протеста
  • Закат модернизма
  • Антипросвещение
  • Постмодернизм и цивилизация
III. Созидание и разрушение истины
  • Антифундаментализм
  • Разрушение языка
  • Когда нет истины
  • Сомнительные средства
  • Деконструктивизм и христианство
  • Язык человеческий и язык Божий
  • Пределы разума
IV. Критикуя человеческое
  • Критикуя человеческое
  • Жизнь без идентичности
  • Два «я» в христианстве
Часть вторая Искусство постмодернизма
V. Игра с условностями: искусство и перформанс
  • Модернизм и постмодернизм в искусстве
  • Перформанс
  • Дегуманизация искусства
  • Политики от искусства
VI. Вавилонские башни: Образец архитектуры
  • Современная архитектура
  • Архитектура постмодернизма
  • Деконструктивная архитектура
  • Торговые центры и тематические парки
  • Возвращение в Вавилон
VII. Метафикции: телевидение, кино и литература
  • Телевидение
  • Кино
  • Метафикция
  • Магический реализм
  • Сущность популярности
  • Новая журналистика
  • Сверхреализм
Часть третья Постмодернистическое общество
VIII. Новый трайбализм
  • Деление общества
  • Культурный синкретизм
IX. Политика силы
  • Политическое воздействие постмодернизма
  • Современная демократия
  • Постмодернисты встречаются с русскими
X. Постмодернизм в повседневности
  • Постмодернистическая ментальность
  • Постмодернистический бизнес
  • Новый класс
  • Судьба науки
  • Образование
  • Социальная политика
  • Мировое пространство
Часть четвертая Постмодернистическая религия
XI. Духовность без истины
  • Истина или желание
  • Мораль или желание
  • Новые религии
  • Возможности общества
XII. Христианство постмодерна
  • Евангельский постмодернизм
  • Конфессиональный выбор
  • Использование постмодернизма
XIII. Заключение: «Когда разрушены основания»
  • Что сделает праведник?
  • Уроки истории
  • Господь во святом храме Своем

Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна. Христианский взгляд на современную мысль и культуру - Предисловие

Многие сегодня чувствуют, что эра модерна подошла к концу. Почти во всех областях и сферах жизни, начиная с академической сферы и кончая новыми социальными феноменами, посылки, формировавшие мышление двадцатого столетия, разбиваются вдребезги. На пороге двадцать первого века становится понятно, что западная культура вступает в новую фазу своего развития, которую исследователи называют «постмодерном».
При этом менее понятно, хорошо это или плохо. С одной стороны, ярчайший пример общества, построенного на модернистических принципах материализма, атеизма и социального конструирования — СССР, — канул в небытие. Традиционные американские идеалы рыночной экономики и личной свободы завоевывают мир. Христианство, которое не только пережило коммунизм, но и явилось основной причиной его краха, приобретает новую привлекательность, в то время как старые модернистические рассуждения предаются забвению, и миллионы людей во всем мире открывают для себя Слово Божие, обращаясь ко Христу.
Однако, с другой стороны, общество раскалывается на два противоборствующих лагеря. Межплеменная вражда, терроризм и этнические чистки раскалывают мир пополам. Американцы ведут «внутрикультурные битвы», споря по нравственным вопросам, таким как аборты и эвтаназия, а также по таким интеллектуальным вопросам как образование и культурные различия. Озабоченные «политической корректностью» университеты уже не исходят из модернистической посылки, что существует одна объективная рациональная истина.
Даже такие элементарные вопросы как значение западной цивилизации, и те повисают в воздухе: является ли западное наследие воплощением достижений человечества и свободы или оно принесло миру лишь расизм, сексуальную распущенность, империализм и человеконенавистничество?
Культурное пространство заполнено самыми разнообразными группами, такими как феминисты, геи, афро-американцы, неоконсерваторы и противники абортов. Эти разношерстные объединения, по-видимому, не имеют никакого общего основания или общей точки отсчета, вокруг которой можно было бы построить общение, не говоря уже о достижении согласия. А между тем семьи разрушаются, СПИД уносит тысячи жизней, а средства массовой информации погружают нас всех в телевизионный дурман.
Так хороши ли постмодернистические перемены с христианской точки зрения? Возможно, нам придется согласиться с Диккенсом: «Это было лучшее из времен; это было худшее из времен». В «Повести о двух городах» он рассказывал об эпохе французской революции, во многом положившей начало модернизму. Но его слова, судя по всему, применимы к любому времени.
Любому веку свойственны величие и безумство, новые возможности и искушения. Однако они меняются от века к веку. Для того чтобы воспользоваться этими возможностями и избежать искушений, христиане должны находиться в непрерывном процессе «узнавания времени» (Рим. 13:11).
Церкви во все времена приходилось противостоять существующей культуре и жить в атмосфере антагонизма с окружающим миром. Пренебрегать культурой значит неизбежно отрываться от жизни. Войти в нее, не разобравшись, — подвергнуть себя опасности синкретизма и неверия. В каждом веке были свои угодливые либеральные богословы, стремившиеся подогнать христианство под современный интеллектуальный и культурный шаблон.
У либералов Просвещения была своя рациональная религия и высшая критика Писания, у либералов Романтизма — теплые чувства, у либералов Экзистенциализма — кризис смысла и скачок веры, и в современном постмодернизме тоже есть свои либералы (как мы увидим позже). И все же ортодоксальные верующие жили во все времена, исповедуя свою веру в Иисуса Христа (мы рассмотрим это позднее). Они были частью своей культуры (вы узнаете особый стиль христиан семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков, даже когда они говорили об одном и том же). Но вместе с тем они противостояли своей культуре, провозглашая Божий Закон и Евангелие обществу, которое нуждалось в исцелении своих язв.
Эта книга является путеводителем по современному культурному ландшафту: его доминирующим идеям, видам искусства, общественным формам и духовным посылкам. В ней показаны различные течения и тенденции, которые анализируются с точки зрения христианства.
Некоторым христианам свойственно думать, что конец века модерна и начало эпохи постмодерна может означать поворот к классическому христианству. О постмодерне они рассуждают в радужных тонах. Хотя я согласен с этой точкой зрения, тем не менее, я также вижу новую секулярную идеологию, сменяющую модернистическое мировоззрение. Подобно модернизму, постмодернизм враждебно относится к христианству, однако по другим причинам. В этой книге я критикую то, что я называю «постмодернизмом». Между тем, с «постмодерном» я связываю определенные чаяния.
Views 3 625
Rating 4.9 / 5
Added 03.02.2019
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (13)

Comments (4 comments)

E
esxatos 7 years ago

Народ, отзывы на книгу будут?
A
alexiy3 7 years ago

Файл недоступен

 
G
gios76 8 years ago

Спасибо!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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