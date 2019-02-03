Эра модерна подошла к концу. Почти во всех областях жизни посылки, формировавшие мышление XX столетия, разбиваются взребезги. Становится понятно, что западная культура вступает в новую фазу своего развития, которую исследователи называют "постмодерном".

Данная книга - экскурс в мир современной мысли и культуры. Затронут широкий спектр вопросов - от академической философии до популярных телевизионных шоу, а также искусство и политика, социальные перемены и новые религии. Цель книги - описание тенденций, о которых должен знать современный христианин. Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна - Христианский взгляд на современную мысль и культуру 2000, Фонд «Лютеранское Наследие», P.O. Box 46, Sterling Heights, MI 48311. Перевод на русский язык и публикация данной книги выполнены Просветительским Фондом «Лютеранское Культурное Наследие»

Переводчик: Евгений Терёхин Фонд «Лютеранское наследие» 2010. - 235 с.

Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна - Христианский взгляд на современную мысль и культуру - Содержание

Предисловие I. «Отсутствие абсолютного» Абсолютных понятий не бывает

Сдвиг в мировоззрении

Вавилонское проклятие

Обзор этой книги Часть первая Постмодернистическая мысль II. От модернизма к постмодернизму Домодернистическое общество

Просвещение

Голоса протеста

Закат модернизма

Антипросвещение

Постмодернизм и цивилизация III. Созидание и разрушение истины Антифундаментализм

Разрушение языка

Когда нет истины

Сомнительные средства

Деконструктивизм и христианство

Язык человеческий и язык Божий

Пределы разума IV. Критикуя человеческое Критикуя человеческое

Жизнь без идентичности

Два «я» в христианстве Часть вторая Искусство постмодернизма V. Игра с условностями: искусство и перформанс Модернизм и постмодернизм в искусстве

Перформанс

Дегуманизация искусства

Политики от искусства VI. Вавилонские башни: Образец архитектуры Современная архитектура

Архитектура постмодернизма

Деконструктивная архитектура

Торговые центры и тематические парки

Возвращение в Вавилон VII. Метафикции: телевидение, кино и литература Телевидение

Кино

Метафикция

Магический реализм

Сущность популярности

Новая журналистика

Сверхреализм Часть третья Постмодернистическое общество VIII. Новый трайбализм Деление общества

Культурный синкретизм IX. Политика силы Политическое воздействие постмодернизма

Современная демократия

Постмодернисты встречаются с русскими X. Постмодернизм в повседневности Постмодернистическая ментальность

Постмодернистический бизнес

Новый класс

Судьба науки

Образование

Социальная политика

Мировое пространство Часть четвертая Постмодернистическая религия XI. Духовность без истины Истина или желание

Мораль или желание

Новые религии

Возможности общества XII. Христианство постмодерна Евангельский постмодернизм

Конфессиональный выбор

Использование постмодернизма XIII. Заключение: «Когда разрушены основания» Что сделает праведник?

Уроки истории

Господь во святом храме Своем

Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна. Христианский взгляд на современную мысль и культуру - Предисловие

Многие сегодня чувствуют, что эра модерна подошла к концу. Почти во всех областях и сферах жизни, начиная с академической сферы и кончая новыми социальными феноменами, посылки, формировавшие мышление двадцатого столетия, разбиваются вдребезги. На пороге двадцать первого века становится понятно, что западная культура вступает в новую фазу своего развития, которую исследователи называют «постмодерном».

При этом менее понятно, хорошо это или плохо. С одной стороны, ярчайший пример общества, построенного на модернистических принципах материализма, атеизма и социального конструирования — СССР, — канул в небытие. Традиционные американские идеалы рыночной экономики и личной свободы завоевывают мир. Христианство, которое не только пережило коммунизм, но и явилось основной причиной его краха, приобретает новую привлекательность, в то время как старые модернистические рассуждения предаются забвению, и миллионы людей во всем мире открывают для себя Слово Божие, обращаясь ко Христу.

Однако, с другой стороны, общество раскалывается на два противоборствующих лагеря. Межплеменная вражда, терроризм и этнические чистки раскалывают мир пополам. Американцы ведут «внутрикультурные битвы», споря по нравственным вопросам, таким как аборты и эвтаназия, а также по таким интеллектуальным вопросам как образование и культурные различия. Озабоченные «политической корректностью» университеты уже не исходят из модернистической посылки, что существует одна объективная рациональная истина.

Даже такие элементарные вопросы как значение западной цивилизации, и те повисают в воздухе: является ли западное наследие воплощением достижений человечества и свободы или оно принесло миру лишь расизм, сексуальную распущенность, империализм и человеконенавистничество?

Культурное пространство заполнено самыми разнообразными группами, такими как феминисты, геи, афро-американцы, неоконсерваторы и противники абортов. Эти разношерстные объединения, по-видимому, не имеют никакого общего основания или общей точки отсчета, вокруг которой можно было бы построить общение, не говоря уже о достижении согласия. А между тем семьи разрушаются, СПИД уносит тысячи жизней, а средства массовой информации погружают нас всех в телевизионный дурман.

Так хороши ли постмодернистические перемены с христианской точки зрения? Возможно, нам придется согласиться с Диккенсом: «Это было лучшее из времен; это было худшее из времен». В «Повести о двух городах» он рассказывал об эпохе французской революции, во многом положившей начало модернизму. Но его слова, судя по всему, применимы к любому времени.

Любому веку свойственны величие и безумство, новые возможности и искушения. Однако они меняются от века к веку. Для того чтобы воспользоваться этими возможностями и избежать искушений, христиане должны находиться в непрерывном процессе «узнавания времени» (Рим. 13:11).

Церкви во все времена приходилось противостоять существующей культуре и жить в атмосфере антагонизма с окружающим миром. Пренебрегать культурой значит неизбежно отрываться от жизни. Войти в нее, не разобравшись, — подвергнуть себя опасности синкретизма и неверия. В каждом веке были свои угодливые либеральные богословы, стремившиеся подогнать христианство под современный интеллектуальный и культурный шаблон.

У либералов Просвещения была своя рациональная религия и высшая критика Писания, у либералов Романтизма — теплые чувства, у либералов Экзистенциализма — кризис смысла и скачок веры, и в современном постмодернизме тоже есть свои либералы (как мы увидим позже). И все же ортодоксальные верующие жили во все времена, исповедуя свою веру в Иисуса Христа (мы рассмотрим это позднее). Они были частью своей культуры (вы узнаете особый стиль христиан семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков, даже когда они говорили об одном и том же). Но вместе с тем они противостояли своей культуре, провозглашая Божий Закон и Евангелие обществу, которое нуждалось в исцелении своих язв.

Эта книга является путеводителем по современному культурному ландшафту: его доминирующим идеям, видам искусства, общественным формам и духовным посылкам. В ней показаны различные течения и тенденции, которые анализируются с точки зрения христианства.

Некоторым христианам свойственно думать, что конец века модерна и начало эпохи постмодерна может означать поворот к классическому христианству. О постмодерне они рассуждают в радужных тонах. Хотя я согласен с этой точкой зрения, тем не менее, я также вижу новую секулярную идеологию, сменяющую модернистическое мировоззрение. Подобно модернизму, постмодернизм враждебно относится к христианству, однако по другим причинам. В этой книге я критикую то, что я называю «постмодернизмом». Между тем, с «постмодерном» я связываю определенные чаяния.