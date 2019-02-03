Вейз - Времена постмодерна
Эра модерна подошла к концу. Почти во всех областях жизни посылки, формировавшие мышление XX столетия, разбиваются взребезги. Становится понятно, что западная культура вступает в новую фазу своего развития, которую исследователи называют "постмодерном".
Данная книга - экскурс в мир современной мысли и культуры. Затронут широкий спектр вопросов - от академической философии до популярных телевизионных шоу, а также искусство и политика, социальные перемены и новые религии. Цель книги - описание тенденций, о которых должен знать современный христианин.
Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна - Христианский взгляд на современную мысль и культуру
2000, Фонд «Лютеранское Наследие», P.O. Box 46, Sterling Heights, MI 48311.
Перевод на русский язык и публикация данной книги выполнены Просветительским Фондом «Лютеранское Культурное Наследие»
Переводчик: Евгений Терёхин
Фонд «Лютеранское наследие» 2010. - 235 с.
Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна - Христианский взгляд на современную мысль и культуру - Содержание
Предисловие
I. «Отсутствие абсолютного»
- Абсолютных понятий не бывает
- Сдвиг в мировоззрении
- Вавилонское проклятие
- Обзор этой книги
Часть первая Постмодернистическая мысль
II. От модернизма к постмодернизму
- Домодернистическое общество
- Просвещение
- Голоса протеста
- Закат модернизма
- Антипросвещение
- Постмодернизм и цивилизация
III. Созидание и разрушение истины
- Антифундаментализм
- Разрушение языка
- Когда нет истины
- Сомнительные средства
- Деконструктивизм и христианство
- Язык человеческий и язык Божий
- Пределы разума
IV. Критикуя человеческое
- Критикуя человеческое
- Жизнь без идентичности
- Два «я» в христианстве
Часть вторая Искусство постмодернизма
V. Игра с условностями: искусство и перформанс
- Модернизм и постмодернизм в искусстве
- Перформанс
- Дегуманизация искусства
- Политики от искусства
VI. Вавилонские башни: Образец архитектуры
- Современная архитектура
- Архитектура постмодернизма
- Деконструктивная архитектура
- Торговые центры и тематические парки
- Возвращение в Вавилон
VII. Метафикции: телевидение, кино и литература
- Телевидение
- Кино
- Метафикция
- Магический реализм
- Сущность популярности
- Новая журналистика
- Сверхреализм
Часть третья Постмодернистическое общество
VIII. Новый трайбализм
- Деление общества
- Культурный синкретизм
IX. Политика силы
- Политическое воздействие постмодернизма
- Современная демократия
- Постмодернисты встречаются с русскими
X. Постмодернизм в повседневности
- Постмодернистическая ментальность
- Постмодернистический бизнес
- Новый класс
- Судьба науки
- Образование
- Социальная политика
- Мировое пространство
Часть четвертая Постмодернистическая религия
XI. Духовность без истины
- Истина или желание
- Мораль или желание
- Новые религии
- Возможности общества
XII. Христианство постмодерна
- Евангельский постмодернизм
- Конфессиональный выбор
- Использование постмодернизма
XIII. Заключение: «Когда разрушены основания»
- Что сделает праведник?
- Уроки истории
- Господь во святом храме Своем
Джин Эдвард Вейз младший - Времена постмодерна. Христианский взгляд на современную мысль и культуру - Предисловие
Многие сегодня чувствуют, что эра модерна подошла к концу. Почти во всех областях и сферах жизни, начиная с академической сферы и кончая новыми социальными феноменами, посылки, формировавшие мышление двадцатого столетия, разбиваются вдребезги. На пороге двадцать первого века становится понятно, что западная культура вступает в новую фазу своего развития, которую исследователи называют «постмодерном».
При этом менее понятно, хорошо это или плохо. С одной стороны, ярчайший пример общества, построенного на модернистических принципах материализма, атеизма и социального конструирования — СССР, — канул в небытие. Традиционные американские идеалы рыночной экономики и личной свободы завоевывают мир. Христианство, которое не только пережило коммунизм, но и явилось основной причиной его краха, приобретает новую привлекательность, в то время как старые модернистические рассуждения предаются забвению, и миллионы людей во всем мире открывают для себя Слово Божие, обращаясь ко Христу.
Однако, с другой стороны, общество раскалывается на два противоборствующих лагеря. Межплеменная вражда, терроризм и этнические чистки раскалывают мир пополам. Американцы ведут «внутрикультурные битвы», споря по нравственным вопросам, таким как аборты и эвтаназия, а также по таким интеллектуальным вопросам как образование и культурные различия. Озабоченные «политической корректностью» университеты уже не исходят из модернистической посылки, что существует одна объективная рациональная истина.
Даже такие элементарные вопросы как значение западной цивилизации, и те повисают в воздухе: является ли западное наследие воплощением достижений человечества и свободы или оно принесло миру лишь расизм, сексуальную распущенность, империализм и человеконенавистничество?
Культурное пространство заполнено самыми разнообразными группами, такими как феминисты, геи, афро-американцы, неоконсерваторы и противники абортов. Эти разношерстные объединения, по-видимому, не имеют никакого общего основания или общей точки отсчета, вокруг которой можно было бы построить общение, не говоря уже о достижении согласия. А между тем семьи разрушаются, СПИД уносит тысячи жизней, а средства массовой информации погружают нас всех в телевизионный дурман.
Так хороши ли постмодернистические перемены с христианской точки зрения? Возможно, нам придется согласиться с Диккенсом: «Это было лучшее из времен; это было худшее из времен». В «Повести о двух городах» он рассказывал об эпохе французской революции, во многом положившей начало модернизму. Но его слова, судя по всему, применимы к любому времени.
Любому веку свойственны величие и безумство, новые возможности и искушения. Однако они меняются от века к веку. Для того чтобы воспользоваться этими возможностями и избежать искушений, христиане должны находиться в непрерывном процессе «узнавания времени» (Рим. 13:11).
Церкви во все времена приходилось противостоять существующей культуре и жить в атмосфере антагонизма с окружающим миром. Пренебрегать культурой значит неизбежно отрываться от жизни. Войти в нее, не разобравшись, — подвергнуть себя опасности синкретизма и неверия. В каждом веке были свои угодливые либеральные богословы, стремившиеся подогнать христианство под современный интеллектуальный и культурный шаблон.
У либералов Просвещения была своя рациональная религия и высшая критика Писания, у либералов Романтизма — теплые чувства, у либералов Экзистенциализма — кризис смысла и скачок веры, и в современном постмодернизме тоже есть свои либералы (как мы увидим позже). И все же ортодоксальные верующие жили во все времена, исповедуя свою веру в Иисуса Христа (мы рассмотрим это позднее). Они были частью своей культуры (вы узнаете особый стиль христиан семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков, даже когда они говорили об одном и том же). Но вместе с тем они противостояли своей культуре, провозглашая Божий Закон и Евангелие обществу, которое нуждалось в исцелении своих язв.
Эта книга является путеводителем по современному культурному ландшафту: его доминирующим идеям, видам искусства, общественным формам и духовным посылкам. В ней показаны различные течения и тенденции, которые анализируются с точки зрения христианства.
Некоторым христианам свойственно думать, что конец века модерна и начало эпохи постмодерна может означать поворот к классическому христианству. О постмодерне они рассуждают в радужных тонах. Хотя я согласен с этой точкой зрения, тем не менее, я также вижу новую секулярную идеологию, сменяющую модернистическое мировоззрение. Подобно модернизму, постмодернизм враждебно относится к христианству, однако по другим причинам. В этой книге я критикую то, что я называю «постмодернизмом». Между тем, с «постмодерном» я связываю определенные чаяния.
Народ, отзывы на книгу будут?
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