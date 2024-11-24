Как далеко может завести человека подчинение? Все мы не раз слышали о том, как те или иные военнослужащие, у себя дома — добрые сыновья и хорошие отцы семейств, совершали зверства против мирного населения, выполняя преступный приказ. При этом в большинстве случаев выясняется, что их агрессия не была ответной. Почему так происходит? Проявляется ли здесь звериная часть человеческой натуры или во всем виноваты обстоятельства?

Социальные психологи давно задаются вопросом о том, что такое подчинение и каковы его механизмы. Уже в 1924 г. Ланди в своих исследованиях эмоционального восприятия смог заставить 71% испытуемых обезглавить живую крысу или по крайней мере присутствовать при такой «операции», проводимой экспериментатором. Это доказывало, что власти экспериментатора вполне достаточно, чтобы сломить волю сопротивляющегося индивида.

Николас Геген - Психология манипуляции и подчинения

СПб.: Питер, 2005. - 203 с.

ISBN: 5-94723-586-2

Николас Геген - Психология манипуляции и подчинения - Содержание

Введение