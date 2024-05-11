Гекерторн - Тайные общества всех веков и всех стран

Смысл и свойство тайных обществ

Для истинных мыслителей, которым история представляется рядом удивительных целей, нет ничего случайного в жизни мира. Для них возникновение и действие тайных обществ не странные и необъяснимые явления, не временная форма, не скоротечное и неожиданное действие, но вполне ясный и предвиденный результат известных причин.

Некогда тайные общества были так же необходимы, как открытые: дерево должно иметь корень. Возле владычества силы, идолов богатства, фетишей суеверия должно было во все века и во всех государствах существовать место, где кончалось владычество силы, где кумирам не поклонялись более, где фетиши были осмеяны. Таким местом оказывались кабинет философа, храм жреца, подземелье сектатора.

Классификация тайных обществ

Тайные общества могут быть распределены на следующие отделы:

1. Религиозные, как, например, египетские или элевсинские таинства.

2. Военные: тамплиеры.

3. Судебные: фемы или вемы.

4. Ученые: алхимики.

5. Гражданские: франкмасоны.

6. Политические: карбонарии.

Но черта разграничения не всегда точно определена; некоторые общества соединяли с учеными целями богословские догматы, как, например, розенкрейцеры; и политические общества имеют неминуемое влияние на гражданскую жизнь. Поэтому удобнее будет разделить тайные общества на два отличительных отдела: религиозные и политические.

Религиозные общества

С самых древних времен вероисповедание имело свои тайные общества, то есть они возникли с того периода, когда истинные религиозные познания первых людей — состоявшие, надо заметить, из понятия о мироздании и Вечном Могуществе, которое произвело его, и законах, которыми оно поддерживалось, — мало-помалу стали утрачиваться в общей массе человеческого рода. Истинное знание главным образом сохранилось в древних «мистериях», хотя они уже отдалились на одну степень от первобытной, врожденной мудрости, представляя только тип вместо прототипа; именно явления природы внешней, временной, вместо действительности природы внутренней и вечной, которой видимый мир есть одно внешнее проявление. Поскольку определение этого возвращенного теперь истинного знания необходимо для уразумения многого, что составляло учение древних религиозных обществ, то мы позднее войдем в бо́льшие подробности по этому предмету.

Гекерторн Чарльз Уильям - Тайные общества всех веков и всех стран

Пер. с англ. Е.Н. Ахматовой. — Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2024. — 432 с. — (Вся история в одном томе).

ISBN 978-5-17-160148-5

Гекерторн Чарльз Уильям - Тайные общества всех веков и всех стран – Содержание

Елена Нестерина. Предисловие

Введение

Часть первая ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ

Маги

Поклонение Митре

Брамины и гимнософисты

Египетские мистерии

Превращения мифа об Изиде

Китайские и японские мистерии

Мексиканские и перуанские мистерии

Друиды

Скандинавские мистерии

Источники

ЭМАНАЦИОНИСТЫ

Каббалистика

Гностики

Источники

РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ

Сыны вдовы

Веселая наука

Утешение

Рыцарство

Источники

ИСМАИЛИТЫ

Ложа мудрости

Исмаилиты

Ассасины

Друзы

Источники

РЫЦАРИ ХРАМА

Тамплиеры

Источники

ВОЛЬНЫЕ СУДЬИ

Священные фемы

Беати Паоли

Источники

АЛХИМИКИ

Алхимики

Розенкрейцеры

Источники

ФРАНКМАСОНЫ

Легенда о храме

Происхождение предания

Уставы и обычаи

Ложа

Настоящее и поддельное масонство

Обряды посвящения. Ученик, подмастерье и мастер

Священная королевская арка

Великий избранный рыцарь Кадоша

Князь Розенкрейцер

Мизраимская, или мемфийская, система

Новые рыцари Храма

Франкмасонство в Англии и Шотландии

Клермонтский капитул и строгое послушание

Более широкое послушание

Вильгельмсбадский конгресс

Масонство и наполеонизм

Франкмасонство, Реставрация и Вторая империя

Франкмасонство в Италии

Калиостро и египетское масонство

Приемное масонство

Двуполое масонство

Преследование франкмасонства

Раскольничьи уставы и секты

Распространение ордена

Ничтожность новейшего франкмасонства

Источники

Часть вторая МИСТИКИ