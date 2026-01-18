Будда однажды говорил о правильных и неправильных способах понимания его учения. Он сравнил их с правильным и неправильным способами ловли змеи. По его словам, ловить змею за хвост — неправильный способ. Змея повернется и укусит тебя. Ты должен поймать змею за голову, чтобы она не смогла повернуться. Даже если она обовьет хвостом твою руку, это тебе не повредит. Будда продолжает: если ты схватишь мое учение за хвост, оно обернется против тебя и причинит тебе боль. Ты должен воспринять мое учение с головы, и тогда оно принесет тебе пользу (Ариттха Сутра).

Говоря о ловле змеи за хвост, Будда имел в виду тех, кто принимает его учение, не осознавая, что оно направлено за собственные пределы. Когда кто-то указывает на луну, такие люди пристально смотрят на палец указующего, а не на луну. Те, кто пони- мает учение «с головы», смотрят на палец, но знают, что надо смотреть на луну.

Честно говоря, только когда я начал читать хасидские тексты, я понял, что все это время держал свой иудаизм за хвост. Я не понимал, что мой иудаизм оборачивается против меня и кусает меня. Чтение хасидов научило меня не бояться брать свой иудаизм за голову, и он уже не причиняет мне вред, а помогает идти вперед по этой извилистой, неровной, неизведанной тропе под названием жизнь.

Таким образом, эта книга основана на широко понимаемом хасидском образе мышления на темы еврейского богословия. Я благодарен Тому, кто читает мое сердце, за то, что Он дал мне способ понять, что мне не следует продолжать смотреть на палец моего иудаизма, а надо идти дальше — вплоть до луны. Я посвящаю эту книгу своим внукам и правнукам, с молитвой о том, чтобы они не побоялись схватить змею за голову.

Геллман Джером Йехуда - Совершенная благость и Бог евреев - Современная иудейская теология

пер. с англ. В. Шубинского

СПб: Academic Studies Press / Библиороссика, 2025, 266 с.

Серия «Современное религиоведение и теология» = «Contemporary Religious and Theological Studies

ISBN 979-8-887199-54-2

Геллман Джером Йехуда - Совершенная благость и Бог евреев - Современная иудейская теология - Оглавление

Благодарности

К читателю

Введение

Глава 1. Мой богословский метод

Глава 2. Совершенно благое существо

Глава 3. Бог евреев

Глава 4. Идеологическая критика

Глава 5. Аргумент от зла

Глава 6. Ответ смирения

Глава 7. Ответ на современную идеологическую критику — Бог евреев и еврейский Бог

Глава 8. Хасидский панпсихизм: «Дарованная свыше часть Бога»

Глава 9. Мультивселенная: возможная теодицея

Заключение

Библиография

Предметно-именной указатель