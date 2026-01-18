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Геллман - Совершенная благость и Бог евреев

Геллман Джером Йехуда - Совершенная благость и Бог евреев - Современная иудейская теология
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Theology
Series Современное религиоведение и теология (9 books)

Будда однажды говорил о правильных и неправильных способах понимания его учения. Он сравнил их с правильным и неправильным способами ловли змеи. По его словам, ловить змею за хвост — неправильный способ. Змея повернется и укусит тебя. Ты должен поймать змею за голову, чтобы она не смогла повернуться. Даже если она обовьет хвостом твою руку, это тебе не повредит. Будда продолжает: если ты схватишь мое учение за хвост, оно обернется против тебя и причинит тебе боль. Ты должен воспринять мое учение с головы, и тогда оно принесет тебе пользу (Ариттха Сутра).

Говоря о ловле змеи за хвост, Будда имел в виду тех, кто принимает его учение, не осознавая, что оно направлено за собственные пределы. Когда кто-то указывает на луну, такие люди пристально смотрят на палец указующего, а не на луну. Те, кто пони- мает учение «с головы», смотрят на палец, но знают, что надо смотреть на луну.

Честно говоря, только когда я начал читать хасидские тексты, я понял, что все это время держал свой иудаизм за хвост. Я не понимал, что мой иудаизм оборачивается против меня и кусает меня. Чтение хасидов научило меня не бояться брать свой иудаизм за голову, и он уже не причиняет мне вред, а помогает идти вперед по этой извилистой, неровной, неизведанной тропе под названием жизнь.

Таким образом, эта книга основана на широко понимаемом хасидском образе мышления на темы еврейского богословия. Я благодарен Тому, кто читает мое сердце, за то, что Он дал мне способ понять, что мне не следует продолжать смотреть на палец моего иудаизма, а надо идти дальше — вплоть до луны. Я посвящаю эту книгу своим внукам и правнукам, с молитвой о том, чтобы они не побоялись схватить змею за голову.

Геллман Джером Йехуда - Совершенная благость и Бог евреев - Современная иудейская теология

  • пер. с англ. В. Шубинского

  • СПб: Academic Studies Press / Библиороссика, 2025, 266 с.

  • Серия «Современное религиоведение и теология» = «Contemporary Religious and Theological Studies

  • ISBN 979-8-887199-54-2

Геллман Джером Йехуда - Совершенная благость и Бог евреев - Современная иудейская теология - Оглавление

Благодарности

К читателю

Введение

  • Глава 1. Мой богословский метод

  • Глава 2. Совершенно благое существо

  • Глава 3. Бог евреев

  • Глава 4. Идеологическая критика

  • Глава 5. Аргумент от зла

  • Глава 6. Ответ смирения

  • Глава 7. Ответ на современную идеологическую критику — Бог евреев и еврейский Бог

  • Глава 8. Хасидский панпсихизм: «Дарованная свыше часть Бога»

  • Глава 9. Мультивселенная: возможная теодицея

Заключение

Библиография

Предметно-именной указатель

Views 337
Rating 4.9 / 5
Added 18.01.2026
Author brat Andron
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4.9/5 (4)

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