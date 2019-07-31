Троицкое музыкальное наследие богато высокодуховными образцами песенного искусства, разнообразного по способам художественного воплощения богословской мысли. Важно осмыслить его в целом, понять основные этапы его формирования и в тоже время осознать многообразие художественного содержания, сокрытого во всем этом комплексе песнопений.

В решении данной задачи поможет не только освещение основных тенденций в развитии композиторского мышления лаврских мастеров, но и выявление музыкально-образной уникальности отдельных композиций.

Мария Владимировна Генченкова - Певческое наследие Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Москва: Академия хорового искусства им. B.C. Попова : ООО «Сам полиграфист», 2015 г. — 302 с.

ISBN 978-5-00077-363-5

Мария Владимировна Генченкова - Певческое наследие Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - Содержание

Введение

Глава I. Жанры в троицком музыкальном искусстве. Репертуар троицкого мастеропения

I.1. Развитие жанров в троицком песнотворчестве

I.2. Репертуар «мелодического» и «гармонического» пения

Глава II. «Мелодическое» пение

II.1. Раннее одноголосие

II.1.1. Мелодика, ритмика и просодия

II.1.2. Индивидуальные свойства мелодики и ритмики

II.1.3. Функциональность структур песнопения

II.1.4. Форма

II.2. Позднее одноголосие

II.2.1. Основные принципы распева

II.2.2. Мелодика, ритмика и просодия

II.2.3. Индивидуальные свойства мелодики и ритмики

II.2.4. Объединяющие признаки Троицкого «мелодического» пения

II.2.5. Функциональность структур песнопения

II.2.6. Форма

II.3. Особенности художественного пространства и времени в текстах троицких песнопений и музыке «мелодического» пения

Глава III. «Гармоническое» пение

III.1. Раннее «строчное» многоголосие

III.1.1. Раннее русское многоголосие и теория транспозиции

III.1.2. Эстетические воззрения современников на раннее русское многоголосие

III.1.3. Раннее многоголосие на основе троицкой традиции: опыт реконструкции

III.1.4. Соотношение голосов, фактура, интервальная структура

III.1.5. Мелодика, ритмика и просодия. Функциональность структур песнопения

III.1.6. Форма

III.2. Позднее «партесное» многоголосие

III.2.1. Проблема атрибуции позднего троицкого многоголосия

III.2.2. Стилистика позднего троицкого многоголосия

III.2.3. Современные обработки троицкого напева

III.3. Особенности художественного пространства и времени в музыке «гармонического» пения

Заключение

Библиографический список

Список нотной литературы

Рукописные источники

Нотные приложения

Приложение 1. Образцы реконструкции путевого многоголосия на основе троицкой монодии

Приложение 2. Словари троицкой музыкальной традиции Попевки, лица и фиты троицкого путевого одноголосия

Оригинальные троицкие кокизы раннего одноголосия

Оригинальные троицкие кокизы позднего одноголосия

Приложение 3. Троицкие одноголосные песнопения из рукописи РГБ. Ф. 304. II № 390

Приложение 4. Примеры к Главе II «Мелодическое» пение

Функциональность структур песнопения

Мария Владимировна Генченкова - Певческое наследие Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - Введение

Монастырское песнотворчество - уникальный и малоизученный пласт церковной музыкальной культуры. Возникшие в эпоху Московской Руси, монастырские песнопения стали, по оценкам музыковедов, высокохудожественными образцами мастеропения. В то время, к концу XVI - началу XVII века, развились такие крупные творческие центры, как Троицкий, Чудов, Кириллов, Опекалово-Вознесенский, Соловецкий и другие монастыри. В них формировались собственные традиции создания песнопений. Многие знаменитые «дидаскалы» были иноками монастырей: Маркелл Безбородый, Варлаам Рогов, Лонгин Шишелов, Исайя Лукошков и др.

Своеобразие монастырских традиций не перечеркнуло устоявшихся представлений об основных распевах русской православной церкви. Монастырские «переводы» стали, преимущественно, локальными направлениями магистральных течений в русском богослужебном пении. О подобном соотношении общего и частного пишет А. Никольский, уточняя значение распространенных терминов «распев» и «напев»: «Каждый роспев отмечается типичными чертами известного и вполне определенного характера; его мелодии - самобытны; их общий дух - своеобразен и весьма ярок. <...> Напев - это собрание вариантов на основные роспевы, окрашенные в чисто местный колорит» [Никольский 1915:6]. Однако ученый отмечает, что «существовали самостоятельные роспевы чисто местного происхождения, как напр., роспев Большого Успенского Собора, какой-либо Лавры, пустыни и т.п.» [Никольский 1915:5-6].

Свято-Троицкая Сергиева Лавра - «художественный портрет России в ее целом» [Флоренский 2001:491], старинный русский монастырь, находящийся в непосредственной близости от столицы, одна из самых древних обителей центральной Руси. «Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается, как целое» [Флоренский 2001:491].

Троице-Сергиева Лавра обладает богатейшими музыкальными традициями. Лавре принадлежит одно из самых ценных рукописных певческих собраний, которое находится ныне в Российской государственной библиотеке. Среди композиторов, творивших в обители, можно назвать имена и тех, которые жили в эпоху Московской Руси (Иона Зуй, Лонгин Шишелов), и современников (С.З. Трубачев, архим. Матфей (Мормыль), игум. Никифор). Лавра имеет давние традиции хорового исполнительства и регентского искусства, поддерживающие строгую уставность, каноничность монастырского богослужения.

Троицкая песнотворческая традиция включает «мелодическое» и «гармоническое» пение. Такая терминология в отношении русского церковного одноголосия и многоголосия встречается в работах прот. Димитрия Разумовского, прот. Василия Металлова и др.

Формирование троицкого мелодического пения происходило длительное время. Целесообразно выделить «ранний» период в развитии лаврского одноголосия, в течение которого появились первые известные образцы, относящиеся к путевому распеву (эти песнопения сохранились в рукописях последней трети XVI- XVII вв.), а также «поздний» период (XVIII - XIX вв.), связанный с употреблением преимущественно «поздних» церковных распевов,- греческого, киевского (и их сокращенных вариантов), сокращенного знаменного распева, а также знаменного силлабо-мелизматического в новой редакции.