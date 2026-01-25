Гендерсон - Библейские разыскания и странствия по России

До отъезда из столицы России мы были некоторое время заняты различными приготовлениями и устройством дел, необходимых для задуманного столь долгого путешествия. Его превосходительство князь Александр Николаевич Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, президент Российского Библейского общества не только милостиво снабдил нас рекомендательными письмами к главным гражданским и духовным властям тех губерний, которые мы должны были проезжать, но и предоставил нам открытый лист, которым мы могли пользоваться при любом затруднении на нашем пути на всякой почтовой станции. Благодаря тому же любезному содействию мы получили также свободную подорожную, или ордер на почтовых лошадей; этот документ служит при этом пропуском в любую часть империи. Этот ордер устанавливает для путешественника плату в две копейки за каждую версту, считая от начала до конца путешествия.

Вверив наши семьи милосердному провидению Господа, чье дело мы начинали, и восхвалив в молитвах Его всенаполняющую и вечноприсутствующую помощь, мы покинули дом Библейского общества в три часа дня 2 марта старого стиля 1821 г. Поскольку мы надеялись достичь Москвы прежде, чем сойдут зимние дороги, то установили карету нашу на полозья, колеса же были уложены горизонтально под экипажем, готовые к использованию, когда состояние дорог сделает это необходимым. Мы намеревались ехать тремя лошадьми как самым удобным и распространенным способом передвижения, но для первых перегонов заказали четыре лошади, учитывая количество снега, которое выпало за несколько дней до нашего отъезда. Однако, проделав лишь краткий путь по городу, мы убедились в необходимости прибавить еще двух. Это обстоятельство послужило причиной задержки, так что было уже больше четырех часов, когда мы добрались до заставы. В ближайших окрестностях столицы мы испытали значительные неудобства от глубоких колей, проделанных в снегу огромным количеством саней, двигавшихся туда и сюда; их действие на экипажи очень сходно с действием волн на судно во время шторма.

Нашей первой остановкой была деревня Ижора, названная так по имени реки того же названия, что по-русски соответствует Ингрии. Так же называется провинция, составляющая ныне значительную часть Санктпетербургской губернии. Сто лет назад, до Петра Великого, эта провинция и несколько соседних округов входили в состав шведских завоеваний в восточной Прибалтике, но затем она была отвоевана этим государем в 1703 г. Впоследствии, став резиденцией правительства, она постепенно возросла в своей цене и важности. С постройкой столицы здесь появились многочисленные поселения русских и немцев. И хотя болотистая почва страны весьма затрудняет успехи ее возделывания, все же имеются виды на быстрое улучшение от недавно примененной системы дренажа, а также других средств, необходимость в которых вызывается постоянно возрастающими потребностями столичного города.

Большую часть населения провинции составляют финны, по их самоназванию — Suoma-lainen, что означает «обитатели болот». Это наименование точно характеризует страну, населенную с незапамятных времен различными племенами чудского происхождения. В противоположность собственно финнам, жители деревни Ижора называют себя Ingricot и принадлежат к Русской церкви; другие, составляющие гораздо большую часть населения, — лютеране. Их разговорное наречие имеет некоторую примесь из русского, но преобладающие черты собственно финские, и финский язык они прекрасно понимают. Тем из них, кто может читать, доступны сокровища Божественного Откровения посредством финской Библии. Теперь она печатается и распространяется Российским и Финским Библейскими обществами.

Э. Гендерсон - Библейские разыскания и странствия по России, включая Путешествие по Крыму и переход через Кавказ

СОЧИНЕНИЕ Э, ГЕНДЕРСОНА, АВТОРА «ИСЛАНДИИ ИЛИ ДНЕВНИКА ПРЕБЫВАНИЯ НА ОСТРОВЕ» и проч. - Возможно, что не все так было, но так мне виделось. – Санкт-Петербург: Российское Библейское Общество, 2006. – 356 с.

ISBN 5-85524-290-0

Э. Гендерсон - Библейские разыскания и странствия по России – Содержание

От редакции

Вступление

Глава 1. Отъезд из Санкт-Петербурга. - Чудь, или финны. - Их язык. - История финской Библии. - Почтовые станции и почтовая служба в России. - Происхождение русских. - Основание Российской монархии. - Новгород. - Образовано дополнительное Библейское общество. - Школы. - Русские сектанты. - Крестцы. - Отделение Библейского общества. - Курганы. - Валдай

Глава 2. Иллюстрация к Екклисиасту (Еккл 12.6). - Вышний Волочек. - Суеверное почитание домов, зажженных молнией. - Торжок. - Медный Ям. - Волга. - Тверь. - Описание города. - Библейское общество. - Карельский язык и Евангелие от Матфея. - Клин. - Прибытие в Москву

Глава 3. Москва. - Характерные черты. - Части города. - Население. - Общественные заведения. - Кремль. - Великие колокола. - Кафедральный собор. - Патриаршая библиотека. - Типография и Библиотека Священного Синода. - Новое издание Септуагинты. - Греческие и славянские манускрипты. - Армяне. - Китайские христиане. - Священное масло

Глава 4. Славянские народы. - Имя. - Язык. - Алфавит. - Очерк биографии Кирилла и Мефодия. - Их перевод Писания. - Папская булла. - Первые издания славянского Писания. - Острожская Библия. - Характер перевода. - Первое Московское издание. - Славяно-голландское издание Петра Великого. - Редактирование Священного текста и последние издания

Глава 5. О русских переводах Писания. - Франциск Скорина. - Первые его переводы и издания. - Перевод Глюка. - Современный русский перевод. - Новый Завет. - Псалмы. - Восьмикнижие. - Нынешнее состояние Российского Библейского общества. - Противостояние иезуитам

Глава 6. Отъезд из Москвы. - Боровск. - Малый Ярославец. - Бедственное положение Наполеона. - Калуга. - Вспомогательное Библейское общество. - Отличное состояние тюрьмы. - Описание города. - Переправа через Оку. - Алексин. - Тула. - Дороги в России. - Осквернение субботы. - Орел. - Библейское общество. ~ Престарелый священник. - Заключенные в тюрьму актрисы. - Курск. - Белгород. - Большая процессия. - Епископ Евгений. - Харьков. - Полтава.- Чернигов. - Днепр

Глава 7. Киев. - Его древность. - Величина города. - Облик. - Части города. - Печерский монастырь. - Кафедральный собор. - Катакомбы. - Старый город. - Подол. - Крещение русских. - Киевское Библейское общество. - Гостеприимство митрополита

Глава 8. Отъезд из Киева. - Житомир. - Стремление евреев получить Новый Завет на еврейском языке. - Еврейская синагога и культ. - Вспомогательное Библейское общество. - Новгород Волынский. - Печенеги. - Корец. - Острог. - Луцк. - Дубно. - Почитание еврейских манускриптов. - Еврейский писец. - Правила, соблюдаемые при копировании еврейских рукописей. - Издания еврейской Библии. - Бог. - Подолье. - Эмиграция евреев. - Каменец. - Еврейская свадьба. - Монастырь доминиканцев. - Библейское общество

Глава 9. О евреях в русской Польше. - Откуда они пришли. - Их описание. - Одежда. - Браки. – Отвращение к сельскому хозяйству. - Приверженность Палестине. - Образование. - Талмуд. - Устная традиция. - Каббала. - Предрассудки. - Испорченность. - Ненависть ко Христу. - Угнетение

Глава 10. Евреи, продолжение. - Различные секты. - Раввинис- ты. - Хасиды. - Хабад. - Зохариты. - Миссии среди евреев. - Качества, необходимые миссионеру среди евреев. - Трудный характер этой работы. - План действий. - Необходимость предосторожности. - Поддержка обратившихся

Глава 11. Днестр. - Хотин. - Холмы Молдавии. - Молдавская, или Валашская, Библия. - Готы. - Перевод Ульфи- лы. - Бречаны. - Турецкая граница. - Впечатляющая сцена карантина. - Памятник Потемкину. - Шайка грабителей. - Кишинев. - Цыгане. - Бессарабское Библейское общество. - Болгары. - Болгарский язык и перевод Евангелия от Матфея. - Новый Завет по-сербски. - Греческий митрополит в бочке. - Валы Траяна. - Бендеры. - Тирасполь. - Монгольские курганы. - Одесское Библейское общество. - Похороны греческого патриарха

Глава 12. Путешествие из Одессы. - Николаев. - Руины Ольви- ополя. - Сераб, или мираж. - Говард. - Его характер и памятник. - Херсон. - Берислав. - Перекоп. - Крым. - Прибытие в Акмечеть

Глава 13. Описание Акмечети. - Бахчисарай. - Дворец ханов. - Гарем. - История Крыма. - Бахчисарай. - Магометанская мечеть. - Магометанский культ. - Греческие похороны

Глава 14. Посещение Чуфут-Кале. - Греческий монастырь. - Чуфут-Кале. - Иосафатова долина. - Караимы. - Их происхождение. - Принципы. - Их синагога и культ в Луцке. - Караимско-татарский Таргум

Глава 15. Путешествие вдоль Южного Берега. - Ахтияр. - Херсонес. - Руины Херсонеса. - Ктенус. - Пещеры Инкермана. - Отшельник и Псалтырь. - Руины Инкермана. - Монастырь св. Георгия. - Балаклава. - Церковь св. Иоанна. - Татарское гостеприимство. - Байдарская долина. - Мердуван. - Алупка. - Гурзуф. - Партенит. - Алушта. - Чатыр-даг. - Татарские похороны

Глава 16. Карасубазар. - Визит к муфтию. - Кафа. - Феодосийское Библейское общество. - Арабат. - Гнилое озеро. - Ногайские татары. - Молочная. - Духоборы. - Меннониты. - Миссионерское рвение. - Курганы скифских царей. - Чувства татар. - Мариуполь. - Ураган. - Таганрог

Глава 17. Отъезд из Таганрога. - Армянский город Нахичевань. - Черкасск. - Казачье Библейское общество. - Казаки. - Переправа через Дон в Азию. - Граница Европы и Азии. - Волга. - Царицын. - Сарепта. - Моравская колония, попытки миссионерства. - Новый Завет на калмыцком. - Берега Волги. - Итиль — Еврейское царство на Волге. - Хазария и хазарский язык. - Прибытие в Астрахань

Глава 18. История карасско-турецкого Нового Завета. - Трудности, препятствующие его исполнению. - Его характер и диалект. - Последующие впечатления. - Оренбургский татарский перевод. - Турецкий перевод Диксона. - Персидский Новый Завет Мартина. - Персидские псалмы Глена. - Шотландская миссия

Глава 19. Путешествие от Астрахани до Карасса. - Астраханские степи. - Соленые озера. - Кара-ногайские татары. - Русло Кумы. - Кизляр. - Виноградники. - Небезопасность населения. - Кизлярские степи. - Москиты. - Наур. - Моздок. - Екатериноград. - Солдатская. - Кавказские горы. - Георгиевск. - Прибытие в Карасе

Глава 20. Шотландская колония в Карассе. - История миссии. - Ее важность. - Качества миссионера. - Кабардинская деревня. - Немецкие колонисты. - Горячие источники. - Эльбурс. - Экскурсия в горы. - Источник кислых вод. - Карасе

Глава 21. Возвращение в Моздок. - Армяне. - Осетины. - Духовные христиане. - Город Моздок. - Переправа через Терек. - Александровский редут. - Кавказский караван. - Кабардинские холмы. - Константиновский и Елизаветинский редуты. - Прибытие во Владикавказ

Глава 22. Посещение ингушей. - Достопочтенный мистер Блайт. - Осетинская пахота. - Назрань. - Ингуши. - Кровная месть. - Религиозные наблюдения. - Население. - Мавзолей. - Ингушская земля для захоронения. - Ингушская миссия. - Возвращение во Владикавказ

Глава 23. Отъезд из Владикавказа. - Новинка. - Балта. - Максимка. - Ларс. - Кавказские ворота. - Дарьял. - Казбек. - Коби. - Через гору. - Арагон, или Арагви. - Койшаур. - Пассанур. - Ананур. - Душет. - Мцхет. - Тифлис

Глава 24. Наркис, армянский архиепископ. - Новая секта Али. - Абдулгуне. - Касифия (1 Ездра 8.17). - Грузинская литература. - Грузинская Библия. - Осетинские Евангелия. - Немецкие милленарии. - Тифлис. - Обратный переход через Кавказ. - Возвращение в Петербург

Приложение

Указатель имен