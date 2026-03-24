Вышедшие в свет переводы нескольких источников, даже в случае если они неплохо откомментированы, все равно недостаточны. Слишком велика разница в восточном и западном мировоззрении, и манере мыслить. С этой точки зрения роль книги Рене Генона «Человек и его осуществление согласно Beданте» трудно переоценить.

Она является блестящим исследованием восточных и, прежде всего, индийских представлений о том, что такое человек, каково его происхождение, взаимоотношения с Всевышним, строение, жизненный путь, назначение, посмертная судьба и перспектива возвращения к Истоку.

Веданта, или Завершение Вед, относится, прежде всего, к текстам Упанишад, священных текстов, исключительную важность которых для понимания индийской мысли подчеркивали помимо Генона множество других мыслителей и философов.

Рене Генон - Человек и его осуществление согласно Веданте - Восточная метафизика

(Избранные произведения)

Москва: Беловодье, 2018 г. — 256 с.

ISBN 978-5-93454-244-4

Рене Генон - Человек и его осуществление согласно Веданте - Восточная метафизика - Содержание

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ — СОГЛАСНО ВЕДАНТЕ

Предисловие

Глава I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕДАНТЕ

Глава II. ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЩУ «СВЕРХ-Я» И «Я»

Глава III. ЖИЗНЕННЫЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА; МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ БРАХМЫ

Глава IV. ПУРУША И ПРАКРИТИ

Глава V. ПУРУША, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МОДИФИКАЦИЯМ

Глава VI. СТЕПЕНИ (ИЛИ СТУПЕНИ) ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЯВЛЕННОСТИ

Глава VII. БУДЦХИ, ИЛИ ВЫСШИЙ РАЗУМ

Глава VIII. МАНАС, ИЛИ ВНУТРЕННИЙ РАЗУМ; ДЕСЯТЬ ВНЕШНИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ

Глава IX. ПЯТЬ ВАЙЮ, ИЛИ ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ; ОБОЛОЧКИ ВЫСШЕГО «Я» (SOI)

Глава Х. СУЩНОСТНОЕ ЕДИНСТВО И ТОЖДЕСТВО ВЫСШЕГО «Я» ВО ВСЕХ СОСТОЯНИЯХ СУЩЕГО

Глава XI. РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ АТМАНА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СУЩЕСТВЕ

Глава XII. СОСТОЯНИЕ БОДРСТВОВАНИЯ, ИЛИ ВАЙШВАНАРА

Глава XIII. СОСТОЯНИЕ ТОНКОГО СНА, ИЛИ ТАЙДЖАСИ

Глава XIV. СОСТОЯНИЕ ГЛУБОКОГО СНА, ИЛИ УРОВЕНЬ ПРАДЖНИ

Глава XV. БЕЗУСЛОВНОЕ СОСТОЯНИЯ АТМАНА

Глава XVI. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ АТМАНА И ЕГО СОСТОЯНИЙ СВЯЩЕННЫМ СЛОГОМ «ОМ»

Глава XVII. ПОСМЕРТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА

Глава XVIII. РАСТВОРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Глава XIX. РАЗЛИЧИЕ ПОСМЕРТНЫХ СОСТОЯНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНЕЙ ПОЗНАНИЯ

Глава XX. ВЕНЕЧНАЯ АРТЕРИЯ И «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ»

Глава XXI. БОЖЕСТВЕННОЕ СТРАНСТВИЕ СУЩЕСТВА НА ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Глава XXII. КОНЕЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Глава XXIII. ВИДЕХА-МУКГИ И ДЖИВАН -МУКТИ

Глава XXIV. ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЙОГА «ВЫСШЕЕ ТОЖДЕСТВО»

ВОСТОЧНАЯ МЕТАФИЗИКА