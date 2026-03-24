Генон - Человек и его осуществление согласно Веданте

Вышедшие в свет переводы нескольких источников, даже в случае если они неплохо откомментированы, все равно недостаточны. Слишком велика разница в восточном и западном мировоззрении, и манере мыслить. С этой точки зрения роль книги Рене Генона «Человек и его осуществление согласно Beданте» трудно переоценить.

Она является блестящим исследованием восточных и, прежде всего, индийских представлений о том, что такое человек, каково его происхождение, взаимоотношения с Всевышним, строение, жизненный путь, назначение, посмертная судьба и перспектива возвращения к Истоку.

Веданта, или Завершение Вед, относится, прежде всего, к текстам Упанишад, священных текстов, исключительную важность которых для понимания индийской мысли подчеркивали помимо Генона множество других мыслителей и философов.

Рене Генон - Человек и его осуществление согласно Веданте - Восточная метафизика

(Избранные произведения)

Москва: Беловодье, 2018 г. — 256 с.

ISBN 978-5-93454-244-4

Рене Генон - Человек и его осуществление согласно Веданте - Восточная метафизика - Содержание

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ — СОГЛАСНО ВЕДАНТЕ

  • Предисловие

  • Глава I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕДАНТЕ

  • Глава II. ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЩУ «СВЕРХ-Я» И «Я»

  • Глава III. ЖИЗНЕННЫЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА; МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ БРАХМЫ

  • Глава IV. ПУРУША И ПРАКРИТИ

  • Глава V. ПУРУША, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МОДИФИКАЦИЯМ

  • Глава VI. СТЕПЕНИ (ИЛИ СТУПЕНИ) ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЯВЛЕННОСТИ

  • Глава VII. БУДЦХИ, ИЛИ ВЫСШИЙ РАЗУМ

  • Глава VIII. МАНАС, ИЛИ ВНУТРЕННИЙ РАЗУМ; ДЕСЯТЬ ВНЕШНИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ

  • Глава IX. ПЯТЬ ВАЙЮ, ИЛИ ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ; ОБОЛОЧКИ ВЫСШЕГО «Я» (SOI)

  • Глава Х. СУЩНОСТНОЕ ЕДИНСТВО И ТОЖДЕСТВО ВЫСШЕГО «Я» ВО ВСЕХ СОСТОЯНИЯХ СУЩЕГО

  • Глава XI. РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ АТМАНА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СУЩЕСТВЕ

  • Глава XII. СОСТОЯНИЕ БОДРСТВОВАНИЯ, ИЛИ ВАЙШВАНАРА

  • Глава XIII. СОСТОЯНИЕ ТОНКОГО СНА, ИЛИ ТАЙДЖАСИ

  • Глава XIV. СОСТОЯНИЕ ГЛУБОКОГО СНА, ИЛИ УРОВЕНЬ ПРАДЖНИ

  • Глава XV. БЕЗУСЛОВНОЕ СОСТОЯНИЯ АТМАНА

  • Глава XVI. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ АТМАНА И ЕГО СОСТОЯНИЙ СВЯЩЕННЫМ СЛОГОМ «ОМ»

  • Глава XVII. ПОСМЕРТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА

  • Глава XVIII. РАСТВОРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

  • Глава XIX. РАЗЛИЧИЕ ПОСМЕРТНЫХ СОСТОЯНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНЕЙ ПОЗНАНИЯ

  • Глава XX. ВЕНЕЧНАЯ АРТЕРИЯ И «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ»

  • Глава XXI. БОЖЕСТВЕННОЕ СТРАНСТВИЕ СУЩЕСТВА НА ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

  • Глава XXII. КОНЕЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

  • Глава XXIII. ВИДЕХА-МУКГИ И ДЖИВАН -МУКТИ

  • Глава XXIV. ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЙОГА «ВЫСШЕЕ ТОЖДЕСТВО»

ВОСТОЧНАЯ МЕТАФИЗИКА

  • С. Ю. Ключников. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СОГЛАСНО ГЕНОНУ

