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Генон Рене - Очерки о традиции и метафизике

Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Традиция может кому-то показаться совпадающей по своему содержанию с понятием цивилизации, которое, согласно некоторым социологам, включает в себя «совокупность технологий, организаций и верований, общих для какой-то группы людей в течение определенного времени»; но насколько точным является данное определение? Правду говоря, мы вообще не думаем, что цивилизация может быть определена подобного рода формулой, которая всегда бывает либо слишком широкой, либо слишком узкой, и поэтому всегда возникает риск, что или свойственные всем цивилизациям признаки будут в таком определении упущены, или, наоборот, оно будет построено на признаках, принадлежащих только какой-нибудь отдельно взятой цивилизации. Так и в данном определении не принимается во внимание существенный интеллектуальный элемент, который может быть обнаружен в любой цивилизации и который представляет собой нечто такое, что нельзя подогнать под категорию «технологий», включающую в себя «те виды практических действий, которые предназначены для изменения окружающего мира»; с другой стороны, когда те же социологи говорят о «верованиях», добавляя при этом, что данное слово следует брать в его «обычном смысле», то очевидно, что в этом случае заранее предполагается наличие религиозной точки зрения, которая в действительности свойственна только некоторым цивилизациям и не может, следовательно, быть обнаружена за их пределами.

Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике

Пер. с фр. В. Ю. Быстрова. — СПб.: Владимир Даль, 2024. — 574 с.
ISBN 978-5-357-93615-0

Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике - Содержание

Часть 1. Традиция
  • Что такое традиция?
  • Традиция и религия
  • Смешение традиций
  • Традиция и традиционализм
  • Передача традиции
  • Каббала
  • Несколько замечаний относительно имени «Адам»
Часть 2. Метафизика
  • Человек и три мира
  • Spiritus, anima, corpus
  • «Человек истинный» и «человек трансцендентный»
  • Deus, homo, natura
  • Деформации современной философии
  • Метафизика и философия
  • Метафизическая реализация
  • Метафизика человеческого Я
Часть 3. Традиционные науки
  • Наука сакральная и наука для профанов
  • Каббала и наука чисел
  • Наука букв (ильмуль-хуруф)
Часть 4. Алхимия
  • Алхимические смеси
  • Смысл металлургии
  • Сера, ртуть и соль
  • Таротные смеси
Рецензия на книгу Ж. ван Рийнберка «Таро. История, иконография, эзотеризм»
Рецензия на книгу Ж. Шабосо «Таро. Очерк принципов герметизма»
  • Приложение 1. В. Ю. Быстров. От католика из Блуа до «каирского отшельника»: жизнь Рене Генона
  • Приложение 2. Письма Рене Генона
Views 498
Rating 5.0 / 5
Added 20.04.2024
Author esxatos
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