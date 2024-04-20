Генон Рене - Очерки о традиции и метафизике

Традиция может кому-то показаться совпадающей по своему содержанию с понятием цивилизации, которое, согласно некоторым социологам, включает в себя «совокупность технологий, организаций и верований, общих для какой-то группы людей в течение определенного времени»; но насколько точным является данное определение? Правду говоря, мы вообще не думаем, что цивилизация может быть определена подобного рода формулой, которая всегда бывает либо слишком широкой, либо слишком узкой, и поэтому всегда возникает риск, что или свойственные всем цивилизациям признаки будут в таком определении упущены, или, наоборот, оно будет построено на признаках, принадлежащих только какой-нибудь отдельно взятой цивилизации. Так и в данном определении не принимается во внимание существенный интеллектуальный элемент, который может быть обнаружен в любой цивилизации и который представляет собой нечто такое, что нельзя подогнать под категорию «технологий», включающую в себя «те виды практических действий, которые предназначены для изменения окружающего мира»; с другой стороны, когда те же социологи говорят о «верованиях», добавляя при этом, что данное слово следует брать в его «обычном смысле», то очевидно, что в этом случае заранее предполагается наличие религиозной точки зрения, которая в действительности свойственна только некоторым цивилизациям и не может, следовательно, быть обнаружена за их пределами.

Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике

Пер. с фр. В. Ю. Быстрова. — СПб.: Владимир Даль, 2024. — 574 с.

ISBN 978-5-357-93615-0

Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике - Содержание

Часть 1. Традиция

Что такое традиция?

Традиция и религия

Смешение традиций

Традиция и традиционализм

Передача традиции

Каббала

Несколько замечаний относительно имени «Адам»

Часть 2. Метафизика

Человек и три мира

Spiritus, anima, corpus

«Человек истинный» и «человек трансцендентный»

Deus, homo, natura

Деформации современной философии

Метафизика и философия

Метафизическая реализация

Метафизика человеческого Я

Часть 3. Традиционные науки

Наука сакральная и наука для профанов

Каббала и наука чисел

Наука букв (ильмуль-хуруф)

Часть 4. Алхимия

Алхимические смеси

Смысл металлургии

Сера, ртуть и соль

Таротные смеси

Рецензия на книгу Ж. ван Рийнберка «Таро. История, иконография, эзотеризм»

Рецензия на книгу Ж. Шабосо «Таро. Очерк принципов герметизма»