Генон Рене - Очерки о традиции и метафизике
Традиция может кому-то показаться совпадающей по своему содержанию с понятием цивилизации, которое, согласно некоторым социологам, включает в себя «совокупность технологий, организаций и верований, общих для какой-то группы людей в течение определенного времени»; но насколько точным является данное определение? Правду говоря, мы вообще не думаем, что цивилизация может быть определена подобного рода формулой, которая всегда бывает либо слишком широкой, либо слишком узкой, и поэтому всегда возникает риск, что или свойственные всем цивилизациям признаки будут в таком определении упущены, или, наоборот, оно будет построено на признаках, принадлежащих только какой-нибудь отдельно взятой цивилизации. Так и в данном определении не принимается во внимание существенный интеллектуальный элемент, который может быть обнаружен в любой цивилизации и который представляет собой нечто такое, что нельзя подогнать под категорию «технологий», включающую в себя «те виды практических действий, которые предназначены для изменения окружающего мира»; с другой стороны, когда те же социологи говорят о «верованиях», добавляя при этом, что данное слово следует брать в его «обычном смысле», то очевидно, что в этом случае заранее предполагается наличие религиозной точки зрения, которая в действительности свойственна только некоторым цивилизациям и не может, следовательно, быть обнаружена за их пределами.
Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике
Пер. с фр. В. Ю. Быстрова. — СПб.: Владимир Даль, 2024. — 574 с.
ISBN 978-5-357-93615-0
Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике - Содержание
Часть 1. Традиция
- Что такое традиция?
- Традиция и религия
- Смешение традиций
- Традиция и традиционализм
- Передача традиции
- Каббала
- Несколько замечаний относительно имени «Адам»
Часть 2. Метафизика
- Человек и три мира
- Spiritus, anima, corpus
- «Человек истинный» и «человек трансцендентный»
- Deus, homo, natura
- Деформации современной философии
- Метафизика и философия
- Метафизическая реализация
- Метафизика человеческого Я
Часть 3. Традиционные науки
- Наука сакральная и наука для профанов
- Каббала и наука чисел
- Наука букв (ильмуль-хуруф)
Часть 4. Алхимия
- Алхимические смеси
- Смысл металлургии
- Сера, ртуть и соль
- Таротные смеси
Рецензия на книгу Ж. ван Рийнберка «Таро. История, иконография, эзотеризм»
Рецензия на книгу Ж. Шабосо «Таро. Очерк принципов герметизма»
- Приложение 1. В. Ю. Быстров. От католика из Блуа до «каирского отшельника»: жизнь Рене Генона
- Приложение 2. Письма Рене Генона
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