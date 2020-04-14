Генри Брандт - Корень проблемы
От Бога исходит замечательное слово, адресованное каждому дитю Божьему, каждому человеку.
Оно затрагивает глубочайшие нужды человеческого существования: мир в сердце и во всей жизни: Бог же мира ... да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Евреям 13:20-21 Генри Брандт оказал две большие услуги искреннему, ищущему сердцу: 1. Заставил нас посмотреть на самих себя, и зачастую в наиболее трудных и запутанных моментах нашей жизни. 2. Дал нам увидеть ясное Божье обеспечение для любого нашего состояния. Он действует нежно. В то же самое время он правдив, когда речь заходит о некоторых особенно важных факторах нашей жизни, таких как мир, радость, гнев, горечь, кризисные ситуации, прощение, грех, честность и межличностные отношения.
Делая это, Брандт снова и снова возвращает нас к тому единственному источнику, к которому мы можем обратиться: к Богу, к Его Слову (Библии), и к Духу Святому, к молитве и к вере. Мир и даже некоторые христиане, которые, казалось бы желают только хорошего, будут делиться советом, который не от Бога. Как реагировать на это? Должен последовать ясный и громогласный поворот к Богу, через Писание и твердое доверие Ему. Нет сомнений, что Брандт испробовал и доказал Божьи пути и Его верное обеспечение в своей собственной жизни! Он делится, рассказывая о глубинах своих собственных кризисных ситуаций и времени проведенном с миссионерами, а также использует те деликатные моменты, когда к нему приходили в поисках совета. Во все эти ситуации он привносит свет и подтверждения из реальной жизни. Он делится местами Писания и на примерах из личной жизни, показывает, насколько верен Бог к тем, чьи сердца правы пред Ним.
В нас сидит слишком много “мирских советов и рассуждений”, которые выступают заменителем Божьего совета и истины. Брандт представляет освежающее и такое необходимое “возвращение к Богу!”
Генри Брандт - Корень проблемы
Видано та надруковано:
Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя»
43006, м.Луцьк, вул.В.Стуса, 3; тел.(0332) 71-08-74
ISBN 966-8481-09-7
Генри Брандт - Корень проблемы - Содержание
Миф о сложности вопроса
- День 1 — Почему так много несчастливых христиан?
- День 2 — Бог имеет силу
- День 3 — Жизнь Духа — самая лучшая жизнь!
- День 4 — Божья очищающая сила
- День 5 - Часть 1 — Слушатель с открытым сердцем
- День 5 — Часть 2 — Дайте шанс простоте
Покой и удовлетворение в этом мире?
- День 1 — Мир (покой) и места
- День 2 — Мир (покой) и деятельность
- День 3 — Мир (покой) и вещи
- День 4 — Мир (покой) и люди
- День 5 — Мир (покой) и Иисус
У большинства из нас было плохое начало в жизни!
- День 1 — Настоящая жизнь
- День 2 — Вините свое прошлое
- День 3 — Понимание облегчения в сравнении с исцелением
- День 4 — Вините свой грех
- День 5 — Чудо искупленной \ очищенной жизни
Самые острые инструменты Бога; Мои самые большие проблемы
- День 1 — Рожденный свыше
- День 2 — Власть (контроль) греха
- День 3 — Ваших ресурсов (средств, умений) недостаточно
- День 4 — Работа Духа
- День 5 — Природа греха
Почему мы не можем просто концентрироваться на положительном?
- День 1 — Положительное в отрицательном
- День 2 — Послушай! Может ты будешь вести машину, или все-таки ехать буду я?
- День 3 — Почему так сложно сказать “Я неправ, Я согрешил”?
- День 4 — Я должен признаться \исповедать
- День 5 — Я должен признаться \исповедать
Почему трудно пройти мимо зеркала, не взглянув на себя
- День 1 — Душевная проверка
- День 2 — Не исследован корень обиды
- День 3 — Проверка для души
- День 4 — Посмотрите в зеркало (Часть 1)
- День 5 — Посмотрите в зеркало (Часть 2)
В каком возрасте допустимо плохое настроение из-за того, что не имеешь того, чего хочешь?
- День 1 — Детская манипуляция
- День 2 — Детское поведение не только у детей
- День 3 — Чувственность
- День 4 — Жертва вашего поведения
- День 5 — Упрекни и прости
Мне нужно простить тех солдат
- День 1 — Потенциальная сила
- День 2 — Любовь и прощение
- День 3 — Как я могу простить?
- День 4 — Я ненавижу боль!
- День 5 — Основы веры
У вашей жены неизлечимая форма рака
- День 1 — Божий мир выше нашего разумения
- День 2 — Душевная тревога Христа
- День 3 — Доверять Богу во всех обстоятельствах
- День 4 — Жить и умирать
- День 5 — Приготовленный для этого мира
Я молюсь, но не чувствую облегчения
- День 1 — Потребность в молитве
- День 2 — Метод молитвы
- День 3 — Свидетельство молитвы в нашей жизни
- День 4 — Всегда радуйтесь
- День 5 — Непрестанно молитесь
От гнева до опасности всего один шаг
- День 1 — Честный подход к гневу
- День 2 — Разрушительная природа гнева
- День 3 — Физические аспекты гнева
- День 4 — Библейский взгляд на гнев
- День 5 — Как справляться с гневом согласно Библии
Если ты не хочешь, ты не получишь
- День 1 — Стандарты поступков
- День 2 — Учеба требует усердия
- День 3 — Пробегая поприще
- День 4 — Бог верен
- День 5 — Начало на Библейских принципах
Приложение
Библиография
Генри Брандт - Корень проблемы - Самые острые инструменты Бога; Мои самые большие проблемы
Я вырос в церковной обстановке. В последние годы моего подросткового периода я сказал себе: “Мне не нужен свод законов, который руководил бы моей жизнью, оставим этот список правил в покое, они мешают мне веселиться!” У меня было несколько друзей, которые научили меня, как можно славно повеселиться при помощи алкоголя. Я зачастил по барам, на вечеринки, пропадал на улице и у своих друзей (когда родителей не было дома!) Ко всему этому примешивалась и погоня за девуш ками.
Целью моей жизни было переманить “религиозных” молодых людей из церкви в “хорошую жизнь”. В баре я преуспел со своим вкладом новообращенных. То были прекрасные годы, полные радости, но такая жизнь была также широкой дорогой к погибели. Мой образ жизни внезапно прервался. Трое из моих друзей-собутыльников до смерти обгорели во время пожара, вызванного лобовым столкновением машин. Одна из подруг, замечательная молодая девуш ка, покончила жизнь самоубийством. Еще один мужчина, страдавший от серьезных запоев, работающий в кафе при бассейне, где я часто “зависал”, ночью на машине врезался в телефонную будку и на месте скончался. В конце концов, и меня уволили с работы, так как однажды я в пьяном виде вернулся после обеденного перерыва.
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