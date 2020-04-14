Генри Брандт - Корень проблемы

От Бога исходит замечательное слово, адресованное каждому дитю Божьему, каждому человеку.

Оно затрагивает глубочайшие нужды человеческого существования: мир в сердце и во всей жизни: Бог же мира ... да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Евреям 13:20-21 Генри Брандт оказал две большие услуги искреннему, ищущему сердцу: 1. Заставил нас посмотреть на самих себя, и зачастую в наиболее трудных и запутанных моментах нашей жизни. 2. Дал нам увидеть ясное Божье обеспечение для любого нашего состояния. Он действует нежно. В то же самое время он правдив, когда речь заходит о некоторых особенно важных факторах нашей жизни, таких как мир, радость, гнев, горечь, кризисные ситуации, прощение, грех, честность и межличностные отношения.

Делая это, Брандт снова и снова возвращает нас к тому единственному источнику, к которому мы можем обратиться: к Богу, к Его Слову (Библии), и к Духу Святому, к молитве и к вере. Мир и даже некоторые христиане, которые, казалось бы желают только хорошего, будут делиться советом, который не от Бога. Как реагировать на это? Должен последовать ясный и громогласный поворот к Богу, через Писание и твердое доверие Ему. Нет сомнений, что Брандт испробовал и доказал Божьи пути и Его верное обеспечение в своей собственной жизни! Он делится, рассказывая о глубинах своих собственных кризисных ситуаций и времени проведенном с миссионерами, а также использует те деликатные моменты, когда к нему приходили в поисках совета. Во все эти ситуации он привносит свет и подтверждения из реальной жизни. Он делится местами Писания и на примерах из личной жизни, показывает, насколько верен Бог к тем, чьи сердца правы пред Ним.

В нас сидит слишком много “мирских советов и рассуждений”, которые выступают заменителем Божьего совета и истины. Брандт представляет освежающее и такое необходимое “возвращение к Богу!”