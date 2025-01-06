Любезному читателю предлагается впервые переведенная на русский язык небольшая по объему книга пастора Мэтью Генри «Домашняя церковь». Имя автора, к сожалению, мало о чем говорит нам, так как оно неизвестно широкому кругу русскоязычных читателей. Однако тема этой книги — одна из самых важных и животрепещущих в христианстве во все времена существования Церкви на земле.

Она касается вопроса организации маленьких домашних церквей в каждой отдельной христианской семье. Как известно, на важности личного познания Бога, освящения в повседневной жизни и развития христианского благочестия в семьях акцентировали свое внимание сторонники так называемой Второй Реформации; в их числе — пуритане в Англии. Поэтому данную книгу необходимо рассматривать в контексте идей пуританства и Второй Реформации. Впервые содержание настоящей книги было возвещено слушателям 16 апреля 1704 года во время публичной проповеди автора в Лондоне. Впоследствии эта проповедь была напечатана среди других завершенных трудов М. Генри.

Генри Мэтью - Домашняя церковь

Пер. с англ.: ХМ «Живое слово», 2013. 64 с.

ISBN 978-617-677-028-2

Генри Мэтью - Домашняя церковь - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Глава 1. Что означает «домашняя церковь»?

Глава 2. Почему наша семья должна быть домашней церковью?

Глава 3. Слово увещевания к читателям

Генри Мэтью - Домашняя церковь - Введение

Я знаю, что некоторые толкователи считают, что во взятом нами в качестве эпиграфа тексте Священного Писания апостол Павел говорит о публичных торжественных богослужениях христиан, которые проводились в доме Акилы и Прискиллы. Первые христиане были рады тому, что могли собираться хотя бы в подобных домах, не имевших тех удобств, которые появились позже, когда начали строиться христианские храмы. Но в апостольские времена у христиан, как правило, не было таких мест для богослужений, каких они могли бы желать, и они с благодарностью пользовались тем, что было им доступно.

Другие же толкователи считают, что здесь идет речь о семейном богослужении в доме Акилы и Прискиллы, включая, возможно, и приютившихся у них в доме странников. По-видимому, эта семья была настолько богобоязненной и благочестивой, что ее по праву можно было назвать домашней церковью или духовным домом. Такова, в основном, точка зрения древних толкователей. Однако не только дом Акилы и Прискиллы был известен своим благочестием и преданностью Богу (1 Кор. 16:19; Рим. 16:4). Также и Нимфан имел домашнюю церковь (Кол. 4:15), и Филимон (Флм. 1:2).

Можно не сомневаться и в том, что не только упомянутые выше, но и другие христиане, от кого и кому передавались приветствия в посланиях святого апостола Павла, со всем усердием достигали благочестия и поддерживали совместное духовное поклонение Богу в своих семьях. Домашние церкви были упомянуты только у вышеназванных христиан вероятно потому, что их семьи были более многочисленными по сравнению со всеми остальными, что делало их семейные богослужения более торжественными и, следовательно, они были известны большему числу людей. На этом основании я советую вам обратить внимание на духовную жизнь вашей семьи, на вашу домашнюю церковь.

Когда мы видим, что наши общественные богослужения наполнены посетителями и совершаются регулярно, мы не можем не благодарить за это Бога, ибо такая ревность нас ободряет. Ваше прилежание в посещении служений, где проповедуется Слово Божье и совершаются молитвы, — это ваша похвала, и я верю, что посредством Божьей благодати это будет содействовать вашему духовному утешению и росту. Но на этот раз тема моего рассуждения заставляет меня задать вопрос о духовной жизни вашего дома: процветает ли она или, напротив, увядает? Находится ли она на престоле вашего сердца, или — под вашими ногами, в пренебрежении?

Поэтому я желаю, чтобы вы просто и честно рассмотрели этот вопрос перед своей собственной совестью, уделив этому анализу самое серьезное внимание.

Благочестивые и ревностные усилия как светских властей, так и служителей церкви, направленные на то, чтобы изменить нравы людей и победить порок и безнравственность, служат к радости и ободрению всех достойных людей в стране и являются добрым знаком того, что у Бога еще есть припасенные для нас милости, как написано: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то... не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам сего» (Суд. 13:23).

Однако я не знаю какого-либо другого средства, которое способствовало бы развитию этого благого дела больше, чем практическая забота о духовной жизни семьи и укрепление ее авторитета. Именно здесь должно начаться преобразование нравов людей. Другие методы могут только приостановить болезнь, на которую мы жалуемся, но этот (если бы, конечно, его применяли все) может излечить ее. Образно говоря, в родники семейной жизни нужно бросить соль, чтобы воды в них исцелились (4 Цар. 2:21-22). Вне всякого сомнения, вас неоднократно призывали к исполнению этой стороны вашего долга: возможно, вы прослушали много хороших проповедей на эту тему или держали в своих руках много прекрасных книг, имевших своей целью убедить вас в необходимости поддержания духовной жизни в вашей семье и помочь вам в этом.

Но я надеюсь, что еще одна попытка, исходящая из сердца доброжелателя и направленная на то, чтобы развивать это благое дело и содействовать духовному благосостоянию вашей души и вашей семьи, не будет считаться излишней и, по благодати Божьей, не останется бесплодной. По крайней мере она послужит для вас напоминанием о том, что вы уже слышали и приняли, и поможет вам твердо держаться всего доброго и покаяться в плохом (Отк. 3:3). Урок, который я советую вам извлечь из текста, взятого нами в основание беседы, следующий: «Христианские семьи должны быть маленькими церквами», или, другими словами: «Где бы ни находился ваш дом, Бог должен иметь в нем церковь».

Среди мудрых и благочестивых людей велись и до сих пор ведутся безрезультатные дискуссии об устройстве церквей, распорядке и дисциплине в них, а также об управлении ими. Бог, по благодати Своей, устраняет эти разногласия, Он ведет нас к познанию всякой истины и располагает наши сердца к любви и миру. И когда мы прилагаем все усилия к тому, чтобы поступать достойно наставления, данного нам Богом, мы можем искренне верить в то, что и другие поступают так же, от всего сердца стремясь, как и мы, к единомыслию. Но сейчас я говорю о церквах, в отношении которых дискуссий нет.

Все соглашаются с тем, что главы семейств, имеющие личную веру и страх Божий, должны, в соответствии с вверенными им талантами, поддерживать и сохранять духовную жизнь во Христе и страх Божий в своих семьях как обязанные дать отчет Богу. Семьи же, как таковые, должны вносить свой вклад в поддержание авторитета христианства в стране, которая имеет привилегию и счастье называться христианским государством. Как сама природа человеческого общества делает семьи отдельными маленькими царствами, и, возможно, ведение домашнего хозяйства было самой первой и самой древней политикой людей, так и благодать делает семьи маленькими церквами.

Именно семьи были первоначальными церквами Ветхого Завета до того, как люди «начали призывать имя Господа» (Быт. 4:26) в торжественных собраниях, и сыны Божьи стали собираться вместе, чтобы «предстать пред Господа» (Иов. 1:6). Я не собираюсь рассматривать эти семейные церкви как конкуренцию или, тем более, как противопоставление общим религиозным собраниям, которые всегда должны иметь преимущество, ибо «Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова» (Пс. 86:2). Так должны поступать и мы: не «оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай» (Евр. 10:25), под предлогом того, что мы ежедневно читаем Слово Божье и имеем общение по домам.

Мы далеки от мысли предлагать что-либо, что могло бы поощрять посягательство на выполнение священнослужителями своих священнических обязанностей, или, другими словами, незаконное присвоение кем-либо власти совершать церковные установления, например, святое причастие, отдельно от церкви. Поэтому такие семьи, которые называются домашними церквами, должны создаваться и сохраняться в духовном подчинении и зависимости от поместных церквей.

А теперь я могу более определенно открыть вам истину об этом великом долге, который лежит на каждой христианской семье, и убеждать вас со всей тщательностью его исполнить.

Исходя из приведенного выше текста Священного Писания, а также других текстов, говорящих о духовной жизни семьи, я постараюсь, во-первых, показать, что такое домашняя церковь, и в каких случаях наша семья может быть названа такой церковью; во-вторых, убедить вас, приводя соответствующие аргументы, в необходимости превратить свою семью в такую церковь; и, наконец, в-третьих, увещевать тех, которые были небрежны в этом вопросе, покаяться и со всем усердием приступить к достижению этой цели.