Генри Син - Систематическая теология - Всесторонняя Библейская доктрина

Син - Систематическая теология
Самый эффективный и простой способ изучения и осмысления всей Библии находится в изучении ее путем "Систематической Теологии". Что собой представляет систематическая теология? Систематическая теология - изучение Библии упорядоченным путем в соответствии с темой изучаемого предмета. Библия разделена на десять тематических разделов, а существенные Библейские отрывки собраны вместе и упорядочены. Эти десять тематических разделов названы десятью предметами или десятью доктринами.
6 августа 1945 года в Японии, над городом Хиросима, была взорвана атомная бомба. В момент взрыва бомбы, произошедшего в небе, температура воздуха поднялась до 2 миллионов градусов по Цельсию. Когда взрыв достиг земной поверхности, температура воздуха была около 4000 градусов по Цельсию. Также скорость ветра поднялась до 1-2 тыс. км/ч. Такой жар, в совокупности с ветром, мгновенно уничтожил весь город и примерно 200 тыс. человек. Такой ядерный взрыв - ужасная сила. Но тем не менее, Слово Божье более могущественно, чем эта атомная бомба, потому что атомы были созданы Словом Божьим.
У Библии есть мощь побеждать злые вражеские силы. Вокруг нас существует три врага. Это - сатана, мир и похоть. Эти враги постоянно ведут наступление с целью уничтожить нас при любых обстоятельствах. Если мы не укоренены в Слове Божьем, и неимеем силы, которая есть Слово Божье, то наши враги будут поражать нас каждый раз. Псалмопевец сказал: "В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою" (Пс. 118:11).
Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, он очень хитро использовал стихи из Писания, чтобы обольстить Его. Иисус Христос каждый раз побеждал искушения сатаны, используя целостное Писание: "Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего" (Мф. 4:7). Слово Божье - сила и власть Божья, кото-рая побеждает все нападки врагов. Систематическая теология является самым эффективным способом нашего оснащения силой Божьей, которая является Словом Божьим. На Земле существует гравитация. Что бы ми ни бросили в небо, оно все равно упадет на землю. Чтобы победить гравитацию, необходимо применить более великую силу, чем гравитация. Эта сила называется аэродинамикой. Самолет имеет такую способность оторваться от земли, используя силу аэродинамики. Так же и мы нуждаемся в обладании силой, которая больше, чем враждебные силы, находящиеся в этом мире. Слово Божье и Дух Божий - величайшая сила во Вселенной, которая побеждает любую силу и мощь.
Генри Син - Систематическая теология - Всесторонняя Библейская доктрина
Украинское Общество Благодати, 2003г. - 615с.
Генри Син - Систематическая теология - Всесторонняя Библейская доктрина - Содержание
- Глава 1 Доктрина Библии
- Глава 2 Доктрина Бога
- Глава 3 Доктрина Иисуса Христа
- Глава 4 Доктрина Святого Духа
- Глава 5 Доктрина ангелов, сатаны и бесов
- Глава 6 Доктрина человека
- Глава 7 Доктрина греха
- Глава 8 Доктрина спасения
- Глава 9 Доктрина Церкви
- Глава 10 Доктрина последнего времени
Генри Син - Систематическая теология - Всесторонняя Библейская доктрина - Доктрина Библии
Слово, сказанное и записанное, представляет и передает чьи-то мысли, а также несет главную функцию передачи мыслей говорящего, который желает привести свое желание в действительность. Слово Божье является волей Божьей в действии. У Бога было намерение сотворить небо и землю, но Его намерение не было реализовано до тех пор, пока Он не произнес его. В тот момент, когда Бог сказал: "Да будет свет" (Быт. 1:3); появился свет. В тот момент, когда Бог сказал: "Да будет твердь посреди воды" (Быт. 1:6); так и случилось. Когда Он сказал: "Да явится суша" (Быт. 1:9); так и случилось.
"И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так." (Быт. 1:11). "И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной." (Быт. 1:20). Затем Бог сказал: "И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так." (Быт. 1:24).
Фактически Бог выразил свою мысль для того, чтобы она воплотилась в реальность. Псалмопевец сказал: "Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их" (Пс. 32:6). Слово Господа является Его силой, которая находится в действии и способности совершить то, что Он желает. Сотворение Вселенной, всех живых существ, и поддержание их жизненной силы совершено Словом Божьим. Без Слова Божьего ничего не может произойти и существовать.
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