Генри Син - Систематическая теология - Всесторонняя Библейская доктрина

Самый эффективный и простой способ изучения и осмысления всей Библии находится в изучении ее путем "Систематической Теологии". Что собой представляет систематическая теология? Си стематическая теология - изучение Библии упорядоченным путем в соответствии с темой изучаемого предмета. Библия разделена на десять тематических разделов, а существенные Библейские отрыв ки собраны вместе и упорядочены. Эти десять тематических раз делов названы десятью предметами или десятью доктринами.

6 августа 1945 года в Японии, над городом Хиросима, была взор вана атомная бомба. В момент взрыва бомбы, произошедшего в небе, температура воздуха поднялась до 2 миллионов градусов по Цельсию. Когда взрыв достиг земной поверхности, температура воздуха была около 4000 градусов по Цельсию. Также скорость ветра поднялась до 1-2 тыс. км/ч. Такой жар, в совокупности с ветром, мгновенно уничтожил весь город и примерно 200 тыс. че ловек. Такой ядерный взрыв - ужасная сила. Но тем не менее, Слово Божье более могущественно, чем эта атомная бомба, потому что атомы были созданы Словом Божьим.

У Библии есть мощь побеждать злые вражеские силы. Вокруг нас существует три врага. Это - сатана, мир и похоть. Эти враги постоянно ведут наступление с целью уничтожить нас при любых обстоятельствах. Если мы не укоренены в Слове Божьем, и не имеем силы, которая есть Слово Божье, то наши враги будут по ражать нас каждый раз. Псалмопевец сказал: "В сердце моем со крыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою" (Пс. 118:11).