Издательство DRTS, 2009г., 757 стр.

ISBN: 0-943575-32-X

Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета - Исаии - Иеремии - Плач Иеремии - Оглавление

Толкование Книги Исаии

Толкование Книги Иеремии

Толкование Книги Плач Иеремии

Пророк - это звание, которое звучит величественно для разумеющих, хотя в глазах мира многие из удостоившихся его казались весьма ничтожными. Пророк - человек, пребывающий в очень близком общении с Небом и пользующийся там большим авторитетом, а следовательно - облаченный властью на земле. Под пророчеством подразумевается любое откровение свыше (2Пет. 1:20,21), потому что оно в снах и посредством голосов или видений сообщалось сначала пророкам, а ими - сынам человеческим (Числ.12:6). В действительности же Бог однажды обратился ко всем тысячам Израилевым с вершины горы Синай, однако в результате израильтяне были охвачены столь сильным страхом, что умоляли Господа в будущем говорить с ними, как Он поступал прежде, через людей, подобных им, страх перед которыми не может смутить их, и рука которых не будет тяжела для них (Иов.33:7).

Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета - Исаии - Иеремии - Плач Иеремии - Предисловие

В распоряжении народа имелся недавно записанный Моисеев закон - пусть изучают. Но в Самуиле пророчество возродилось, и с ним началась замечательная эпоха, или период в истории Церкви, время великого света в постоянной и непрерывной последовательности пророков вплоть до некого момента немного спустя после пленения, когда канон Ветхого Завета был завершен на пророке Малахии, и затем пророчество прекратилось приблизительно на 400 лет - до пришествия Великого Пророка и Его предтечи. Некоторые пророки вдохновлялись свыше на написание истории Церкви, но они не ставили своих имен на писаниях; они лишь ссылались для доказательства на подлинные летописи тех времен, которые, как известно, были написаны другими пророками, такими как Гад, Адда и др. Пророками были Давид и прочие псалмопевцы, писавшие для Церкви священные песни. После них часто упоминаются пророки, которым давались отдельные поручения или которые назначались на особые публичные служения, самыми известными из них в царстве Израилевом были Илия и Елисей. Однако никто из этих пророков не записывал своих пророчеств, все, что от них осталось, - это упоминания в летописях тех времен; рукописей, принадлежавших перу этих пророков, не было, кроме (насколько я помню) одного послания Илии (2Пар.21:12). Однако ближе к концу царств Иуды и Израиля Богу было угодно распорядиться, чтобы Его слуги пророки писали и оглашали некоторые из своих проповедей или отрывки из них.