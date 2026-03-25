Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета от Иисуса Навина до Третьей Книги Царств

Издательство DRTS, 2011г., 687 стр

ISBN: 0-943575-32-X

Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета от Иисуса Навина до Третьей Книги Царств - Оглавление

Толкование Книги Иисуса Навина

Толкование Книги Судей Израилевых

Толкование Книги Руф

Толкование Первой Книги Царст

Толкование Второй Книги Царст

Толкование Третьей Книги Царств

В данной книге и в следующих за ней вплоть до конца Книги Есфирь представлена история иудейского народа. Иудейские богословы называют книги от Иисуса Навина до Царств (включитель­но) первой книгой пророков, чтобы определить им в Ветхом Завете место среди Закона, Пророков, Писаний, или Агиографов (Лук.24:44). Остальные книги из упомянутых иудеи относят к Агиографам. Ибо, несмотря на историческую тематику этих книг, их писали, согласно законному предположению, пророки.

Что же касается собственно пророческих книг в узком смысле этого слова, то в их названии присутствует имя пророка, потому что доверие к пророчествам во многом зависело от личности самого пророка; эти же исторические книги, вероятно, были собранием подлинных летописей, которые кто-либо из пророков (а на протяжении многих веков иудейская Церковь более-менее благословлялась таковыми) собрал воедино под Божьим водительством и с Божьей помощью, чтобы они служили Церкви до скончания века; как и другие служители Церкви, историографы получили власть с небес. По всей видимости, несмотря на то что основную часть исторических событий записали еще тогда, когда те были свежи в памяти (причем записали под Божьим руководством), тем не менее под Божьим же руководством они обрели тот вид, в котором дошли и до нас, будучи записанными кем-то другим намного позже, и, вероятно, все они были записаны одной рукой или в одно время.