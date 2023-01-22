Перед нами раскрыта святая Библия, или книга, ибо таково значение этого слова. Мы называем ее возвышенно “книга”, так как она несравненно лучше всех написанных книг, являясь книгой книг, сияющей подобно солнцу на небосводе учения. Другие ценные и полезные книги напоминают луну и звезды, которые из нее черпают свой свет. Мы называем ее святой книгой, так как она была написана святыми мужами под воздействием Святого Духа.



Она совершенно очищена от лжи и порочных стремлений, и ее очевидное стремление - побуждать людей к святости. В ней для нас записаны великие истины о законе Божьем и Евангелии, чтобы они могли предстать с большей достоверностью, распространяться дальше, дольше задерживаться, передаваться в отдаленные места и последующим поколениям с большей чистотой и цельностью, чем если бы пересказывались и передавались по традиции. И нам придется отвечать в том случае, если эти истины, несущие нам мир и представленные в черном и белом цвете, останутся нами пренебрегаемыми, как нечто непонятное и чуждое (Ос.8:12).



Писания, или труды, некоторых богодухновенных мужей от Моисея до св. Иоанна, в которых божественный свет, подобный утреннему, постепенно нарастает (священный канон в настоящее время завершен), объединены в благословенную Библию. Благодаря Богу мы можем держать ее в руках, и она делает день совершенным в той степени, насколько это возможно по эту сторону небес. Каждая ее часть хороша, как и все вместе они хороши. Это светильник, сияющий в темном месте (2 Пет.1:19), и, безусловно, этот мир был бы мрачным местом без Библии.



Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета – Пятикнижие

Издательство DRTS, 2007г., 848 стр.

ISBN: 0-943575-32-X



Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета - Пятикнижие – Оглавление