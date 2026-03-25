Мэтью Генри - Толкование на книги Нового Завета - 6 томов

Том 1 Евангелие от Матфея, 2002. - 526 с.

Том 2 Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, 2000. - 421 с.

Том 3 Евангелие от иоанна, 2000. - 477 с.

Том 4 Деяния святых апостолов, 2003. - 436 с.

Том 5 Иакова, 1-2 Петра, 1-3 Иоанна, Иуды, Римлянам, 1-2 Коринфянам, 1999. - 406 с.

Том 6 Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 1-2 Фессалоникийцам, 1-2 Тимофею, Титу, Филимону, Евреям, Откровение, 2001. - 405 с.

Читатели такого солидного труда, как комментарий ко всей Библии, несомненно, захотят уз­нать что-нибудь о его авторе. Мэтью Генри родился 18 октября 1662 года в Бродоке, маленьком городке Англии, и умер 22 июня 1714 года. Он был вторым сыном благословенного служителя Евангелия Филиппа Генри.

Таким образом, Мэтью Генри вырос в богобоязненном доме и был наставлен в евангельском учении с юности. Но даже такому ребенку необходимо убедиться в том, что без Спасителя ему не обойтись.

Эту потребность в вере Мэтью испытал, когда ему было 10 лет. В своих воспоминаниях он пишет о проповеди своего отца на Псалом 50:19 Жер­тва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже: «Я ду­маю, именно это явилось поворотным пунктом в моей жизни, после которого я осознал свою ответственность перед Христом».

Мэтью Генри - Толкование на книги Нового Завета - 6 томов - Предисловие к русскому изданию

С детства Мэтью Генри полюбил Слово Божье. Он писал в своем дневнике: «Я ценю его превыше всего, я ищу его как пищу для души, я наслаждаюсь, читая его и слушая его, и моя душа жаждет подчиняться ему. Я думаю, я люблю Божье Слово за его чистоту; я люблю служи­телей и свидетелей его; я радуюсь успеху благовествования; и многое другое, что было пере­числено как признаки истинной любви к Божьему Слову в услышанной мною позднее пропове­ди на тему Пс.118:140 Слово Твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его».

Мэтью Генри был расположен к служению с детства. До 18 лет он учился у своего отца, который был замечательным ученым, и у других ученых мужей. В 1680 году его послали в ака­демию Иллингтона для подготовки к служению. 9 мая 1688 года Мэтью Генри был посвящен на служение в церкви города Честер. Почти всю оставшуюся часть своей жизни он отдал труду в этой церкви. Он пережил много трудностей и скорбей. Во время родов умерла его первая жена, и он остался с девятью детьми, четверо из которых были еще малышами. «Дорога моей жизни в руках моего Отца. Я хочу видеть волю Отца, Который осуществляет то, что Он хочет, и лю­бовь Отца, Который делает все так, как лучше».

В 1712 Мэтью Генри принимает приглашение от церкви Хакни. Во время посещения своей возлюбленной паствы в Честере в июне 1714 он заболел и 22 июня, в кругу своих давних дру­зей, отошел в вечность. Был похоронен в церкви Св. Троицы в Честере, там же, где были погре­бены несколько его близких родственников.

Мэтью Генри оставил после себя широко известный комментарий всей Библии, являющийся работой его жизни. Это монументальный труд. Просто поражает прилежание и преданность делу автора, писавшего его не оставляя своих многочисленных обязанностей как пастора, проповед­ника и отца на протяжении всей своей жизни.

Метод изложения при толковании Писания Мэтью Генри предполагает введение к каждой книге, а также краткую аннотацию и содержание к главам Библии. Он берет последовательно по несколько связанных по смыслу стихов и таким образом объясняет текст. В соответствии с хо­рошо известными принципами толкования, Генри проводит исследование, объяснение и приме­нение Божьего Слова. Язык его прост, и когда он объясняет значения греческих и еврейских слов, они легко воспринимаются и теми, кто не знаком с этими языками. Столь же ясны и дос­тупны для понимания его хронологические и географические примечания. Все это делает ком­ментарий понятным и для людей, не имеющих специального богословского образования.