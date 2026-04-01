Генрих Корнелий Агриппа - Три книги тайной философии

Генрих Корнелий Агриппа - Три книги тайной философии
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Магия, Эзотеризм
Series Code Grimoire (21 books)

Первый полный научный перевод «Трех книг тайной философии» Генриха Корнелия Агриппы с латыни на русский язык представляет собой фундаментальное издание главного труда немецкого философа и мистика эпохи Возрождения. Сочинение Агриппы исследует сложнейшую взаимосвязь вещей, охватывая астрологию, каббалу, алхимию, ангелологию и ритуальную магию. Издание снабжено колоссальным критическим аппаратом, включающим более 3500 примечаний и пояснений, которые раскрывают исторический, философский и культурный контексты произведения, а также детально объясняют наиболее темные и загадочные места трактата.

Архитектоника сочинения строго подчинена неоплатонической иерархии и основывается на концепции трех миров — стихийного, небесного и интеллектуального, которые образуют единую «лестницу природы». Агриппа систематизирует эзотерические знания своего времени, представляя магию не как суеверие, а как глубокую сотериологическую практику, ведущую к восстановлению утраченного богоподобия человека. Это академическое издание является важнейшим памятником гримуарной традиции и интеллектуальной истории Европы, возвращая современному исследователю аутентичный текст «ключа» ко всей западной оккультной традиции.

Генрих Корнелий Агриппа — Три книги тайной философии

СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2026. — 904 с. ил. — (Серия Code Grimoire). ISBN 978-5-94396-298-1. Автор: Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский.

Генрих Корнелий Агриппа — Три книги тайной философии — Содержание

  • Книга I. Стихийный мир: Исследование четырех стихий, потаённых свойств природных вещей, их связи с Душой Мира и небесными телами. Описание окуриваний, мазей, колец и магической силы слов и имен.

  • Книга II. Небесный мир: Анализ магической силы чисел и геометрических фигур, музыкальной гармонии и пропорций человеческого тела. Техники создания планетарных талисманов, печатей и изображений зодиакальных стоянок.

  • Книга III. Интеллектуальный мир: Религиозно-философский венец системы, посвященный божественным эманациям (Сефирот), ангельским иерархиям и каббалистическим методам извлечения имен духов. Учение о бессмертии души, пророческом неистовстве и теургических обрядах очищения.

  • Приложения и статьи: Послания Иоганна Тритемия о принципах природной магии, речь Агриппы о Гермесе Трисмегисте и исследование редкого экземпляра трактата из собрания А. И. Сулакадзева в Библиотеке Академии наук.

Added 20.04.2026
Author brat Vadim
