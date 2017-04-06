Мнемоникой или мнемотехникой называется система особыхъ пріемовъ или средствъ, съ помощью которыхъ можно развить память, усвоивать и удерживать maximum познаній въ minimum времени и съ minimum'омъ затраченнаго труда.

Все вышеуказанныя средства состоятъ въ приведеніи къ искусственной связи съ известнымъ того, что еще не изв стно. При этомъ следуетъ заметить что есть в сколько различныхъ системъ мнемоники, причемъ каждая предлагаетъ свой способъ запоминанія

А. Георгіевскій - Какъ надо учиться? Укрепленіе памяти и соображенія. Новейшіе способы легко сохранять въ памяти все читанное, слышанное и виденное

С. - Петербургъ Русская Типо-Литографія Гр. Быкова, Литейный, № 58

1911

А. Георгіевскій - Какъ надо учиться? Укрепленіе памяти и соображенія. Новейшіе способы легко сохранять въ памяти все читанное, слышанное и виденное - Оглавленіе

Предисловіе

Вступленіе. Несколько словъ о мнемонике

Запоминаніе частныхъ случаевъ жизни

Запоминаніе стихотвореній

Запоминаніе фамилій и собственныхъ именъ

Географія и исторія

Запоминаніе правилъ грамматики

Запоминаніе пословицъ и поговорокъ

Запоминаніе энциклопедическихъ данныхъ

Запоминапіе иностраинныхъ словъ

Запоминаніе словъ въ какомъ угодно порядке, времени разныхъ событій, исторпческихъ датъ и проч

Запоминаніе чиселъ

Мнемоника и логарифмы

Запоминаніе хронологіи

Память и воспоминаніе

Искусство чтенія

А. Георгіевскій - Какъ надо учиться? Укрепленіе памяти и соображенія. Новейшіе способы легко сохранять въ памяти все читанное, слышанное и виденное - Предисловіе

Вообще всякій умственный трудъ слишкомъ сложенъ, чтобы къ нему относиться легко. Способность представленія и мышленія, т. е. разсудка, которыми прежде всёго живетъ человекъ, это—святое святыхъ его жизни и, наша прямая обязанность, охранять всеми силами эту величайшую духовную святыню. Нашъ разумъ, а вмест съ нимъ память, такъ высоко подымающіе насъ съ общаго уровня животнаго міра. Это— громадная сила, гигантскій залогъ настоящаго и будущаго всего человечества. Благодаря только этимъ двумъ качествамъ человекъ смело можетъ считать себя мощнымъ колоссомъ, способнымъ подчинить своей власти природу.

Увы, очень часто случается, вследствіе ли неразумнаго воспитанія, или-же вследствіе наследственяьтхъ вырожденій, что въ среде учащихся возникаетъ не мало печальныхъ недоразуменій, въ смысл колоссальной затраты труда на приготовленіе заданнаго урока. Обвиняются все: педагоги, учебники, система преподаванія. Учащійся, выбиваясь изъ силъ, начинаетъ терять всякую веру въ себя и, въ конце концовъ, какъ это часто случается, принужденъ оставить учебное заведеніе, а вмест съ нимъ и надежду на более светлое будущее. „Онъ лентяй, неспособный",— говорятъ объ немъ черствые, недалекіе педагоги, когорые сами-же зачастую и являются до известной степени виновниками этой лености и неспособности, благодаря полному своему невежеству въ смысле психологическаго воздействія на душу учащагося и точнаго уясненія себе техъ сложныхъ задачъ и обязанностей, какія возлагаются на него вместе съ почетнейшимъ званіемъ воспитателя новыхъ молодыхъ поколеній.

Между темъ эти „лентяи и неспособные", при другой обстановк , бьіть можетъ, могли-бы прекрасно окончить школу и, со временемъ, стать н только образованеыми, интелигентными людьми, но и учеными, и даже выдающимися учеными, какимъ сталъ, наиримеръ, известный ученый Германъ Коте. Біографія этого человека поистинне замечательна. Страстно желая учиться, Коте изо всехъ силъ бился, чтобы не отставать отъ товарищей и добиться известныхъ познаній, но онъ обладалъ очень слабою памятью и поэтому принужденъ былъ сидеть въ каждомъ классе по два года. Наконецъ, онъ съ громаднымъ трудомъ прошелъ среднюю школу, но о получении высшаго образованія не смелъ даже мечтать, настолько предыдущія неудачи убили въ немъ веру въ себя. Попробовалъ было посещать политехническую школу, но результатъ оказался самый плачевный. Такъ прошло несколько летъ.

Какъ вдругъ, къ счастыо Коте, онъ знакомптся съ только что вышедшей тогда новой мнемонической системой укрепленія памяти Ревентлова. Коте съ жадностью набрасывается на эту зистему, прилагаетъ громадныя усилія къ усвоенію ея своеобразныхъ законовъ и,—-о, чудо!—бывшій лентяй, неспособный Коте, въ самый незначительный срокъ добивается того, что начинаетъ поражать всехъ своею богатейшею памятью. А еще черезъ некоторое время иревосходитъ въ способности запоминанія даже своею учителя Ревентлова. Объ немъ пишутъ въ газетахъ, объ немъ говорятъ всюду, его книги объ укреплении памяти раскупаются положительно нарасхватъ. Бывшій „тупіцца" становится чуть-ли не геніемъ и уже учитъ другихъ.

Такого примера мне кажется будетъ вполне достаточно, чтобы судить о томъ, можно-ли укрнпить нашу память искусственнымъ способомъ и добиться успнха. Поэтому мы смнло дали книг такое по первому взгляду слишкомъ многообещающее и какъ бы саморекламирующее названіе. Но, пусть попробуютъ сами читатели посерьезнее вникнуть во все то, что сказано въ книге, пусть приложатъ некоторья усилія для того, чтобы лучше усвоить законы мнемоники и они сами увидятъ, какую, поистине колоссальную, пользу приноситъ такая система во всехъ случаяхъ жизни, когда на первомъ мест становится потребность въ наиболее легкомъ и твердомъ запоминаніи. Мы глубоко веримъ въ эту науку и надеемся, что читатель самъ скажетъ намъ то же, отнесшись къ рекомендуемой нами систем серіозно и не только вскользь просмотревъ, но и твердо запомнивъ весь методъ запоминанія.

Развивайте природную слабую память, перевоспитывайте испорченвую дурными способами запоминанія (напр. зубрежкой и проч.), и вы сами увидите, что мнемоника принесетъ вамъ громадную пользу. Однако не забывайте при этомъ, что прежде всего—трудъ, затемъ уже польза. Какъ за яблоней нуженъ уходъ, чтобы она принесла болыше лучшихъ плодовъ, такъ темъ более нашъ мозгъ требуетъ за собою большого ухода, разумной системы для его укрепленія. Только при выполненіи этихъ условій можно надеяться на блестящіе результаты.