Эта книга знакомит читателя с жизнью и взглядами Георгия Васильевича Флоровского - одной из ярчайших фигур того замечательного поколения русских, которое, оказавшись после революции в эмиграции, не только сохранило, но и приумножило культурное наследие своей родины. Православный русский священник и активный участник экуменииеского движения, он признан сегодня самым авторитетным православным богословом ХХ столетия. Тем, кто только слышал имя Флоровского, наша книга даст представление о масштабах его личности и творчества, предлагая наиболее полный на сегодняшний день очерк жизни отца Георгия с попыткой анализа его вклада в русскую духовную культуру. Те же, кто знает Флоровского как ученого и мыслителя, также найдут для себя в книге, безусловно, что-то новое, а кроме того, смогут познакомиться с библиографией его работ.

Как справедливо кто-то заметил, о жизни Флоровского существуют лишь отрывочные сведения и наброски вместо обстоятельной биографии. Поэтому в первой части книги я постарался как можно подробнее описать его жизнь и творчество, рассказать о его участии в экуменическом движении и деятельности во Всемирном Совете Церквей, которая занимала заметное место в духовной жизни о. Георгия. Вторая и третья части книги — это очерки Марка Раева и Джорджа Уильямса, представляющие, на мой взгляд, наиболее удачный анализ трудов Флоровского по русской духовной истории и православному богословию. Четвертая часть книги содержит, как можно надеяться, исчерпывающую библиографию его опубликованных работ. Она потребовала особенно много времени и усилий. В кратком введении к ней рассказано, как она составлялась, и о тех, кто участвовал в этой непростой работе.

Идея написания книги имеет свою историю. В начале 70-х годов я задумал издать Festschrift — юбилейный сборник статей, посвященных Флоровскому, и встретил столь горячую поддержку со стороны его будущих авторов, что мой первоначальный замысел перерос в план издания двух томов, посвященных тем областям знания, в которых о. Георгий стал новатором, и отдельного третьего тома, посвященного его жизни и творчеству. Первые два тома были вскоре подготовлены и изданы. Что же касается настоящего последнего тома, то выход его задержался, хотя по моей просьбе Марк Раев, наиболее компетентный из известных мне знатоков истории русской интеллигенции, любезно представил свою статью о трудах Флоровского в этой области. А Джордж Уильямс, автор ценного исследования о жизни Флоровского в Америке, был так добр, что разрешил включить в сборник часть своей работы, связанной с концепцией его «неопатристического синтеза», и написал к ней небольшое введение.

Я близко знал о. Георгия, часто встречался с ним и полагал, что смог бы написать очерк его жизни. Я стал заниматься этим и вскоре приступил к составлению библиографии.

Однако в силу обстоятельств я быв вынужден от этого отвлечься, поскольку в числе девяти лиц быв избран в Исполнительный комитет международной организации Амнистия. Это был период пробуждения всеобщего интереса к проблемам защиты прав человека и острой необходимости в организации международного правозащитного движения. Я не жалею, что занялся этой деятельностью, и считаю ее самым важным делом своей жизни. Но за все надо платить, и последний том книги о Флоровском так и не вышел. Может показаться странным, но я испытывал по этому поводу даже некое удовлетворение, проводя параллель с тем, что нечто подобное случилось в свое время и с о. Георгием. К концу жизни он часто размышлял о проявлении «божественной воли» (эта идея разделялась и другими участниками экуменического движения, создававшими Всемирный Совет Церквей). Флоровский так и не завершил свою работу об Отцах Церкви; «из пяти задуманных томов были написаны лишь два», поскольку он постоянно отвлекался, но при этом как-то заметил, что «не жалеет об этом».

Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ

Общ. ред. Ю.П. Сенокосова

М.: АО Издательская rpyппa «Прогресс» — «Культура», 1995. — 416 с.

ISBN 5-01-004443-9

Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ - Содержание

Предисловие

ЭНДРЮ БЛЕЙН. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОТЦА ГЕОРГИЯ. Перевод Дмитрия Ханова

Пролог

В России: 1893-1920 годы

В Европе: 1920-1948 годы

В Америке: 1948-1979 годы

Эпилог

Приложение. «Дома во все времена»

Примечания

МАРК РАЕВ. СОБЛАЗНЫ И РАЗРЫВЫ: ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ КАК ИСТОРИК РУССКОЙ МЫСЛИ. Перевод Якова Кротова

Примечания

ДЖОРДЖ УИЛЬЯМС. НЕОПАТРИСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО. Перевод Кирилла Боголюбова

Введение

1. Творение и тварность: «Подвиг»

2. Христология и иконография

3. Искупление и спасение: theosis

4. Эсхатология: личная

5. Церковь

6. Писание, Предание и история

а. История и эсхатология

б. Писание и Предание

7. Церковь и мир

Заключение

Примечания

БИБЛИОГРАФИЯ Г.В.ФЛОРОВСКОГО

Об архивах Г. Флоровского в Принстонском университете и Свято-Владимирской семинарии

Указатель имен