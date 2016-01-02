Всякий прикасающийся к церковной истории XVIIв. обнаруживает, что при наличии общеисторических трудов известно очень немного трудов по книжной справе, а общих работ по справе нет вообще Некоторые современные ученые затрагивают в своих исследованиях филологическую сторону справы, но литургическая сторона остается неизученной. Вопросов книжной справы часто касается антистарообрядческая полемическая и миссионерская литература, которую в изобилии издавали в синодальное время. Но эта литература неисследует, а оценивает справу, и эти оценки всегда предвзяты и тенденциозны. Можно сказать, что в настоящее время в церковнообщественном сознании уже определен принципиально иной подход к литургической реформе XVIIв. Но этот подход чаще всего определяется идеологической настроенностью адептов, а не знанием реформы. Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века Богослужебные Минеи М.:Инд-рик,2009.---496с.:ил. ISBN978-5-91674-031-8

Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века - Содержание

Глава1

Книжная справа богослужебных Миней в XVIIв.

Книжная справана Руси: общиесведения

Справщики Миней второй половиныXVIIв

Евфимий Чудовский

Захарий Афанасьев

Никифор Симеонов

Игумен Сергий

Старец Моисей

Флор Герасимов

Почерковедческий анализ

Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней

Месячные Минеи

Трактат Евфимия Чудовского «О исправлении в прежде печатных книгах Минеях

Общие и Праздничные Минеи

Глава2 Источники книжной справы богослужебных Миней XVII в.

Кавычные Месячные Минеи

Старообрядческая (доиосифовская) справа (1620-егоды). Рукописный корректурный экземпляр.

Старообрядческая (иосифовская) справа (1640-егоды). Печатный корректурный экземпляр

Новообрядческая справа(1650-1660-егоды): предварительный этап. Печатный корректурный экземпляр.

Новообрядческая справа (1680-егоды): первый этап. Печатные корректурные экземпляры.

Новообрядческая справа (1680-егоды): второй и третий этапы. Рукописные корректурные экземпляры.

Кавычные Общиеи Праздничные Минеи.

Новообрядческая справа: первый этап(1660-1670годы)

Глава3 Детальный анализ книжной справы1680-х годов на примере некоторых служб Минеи-июль

1июля. Святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

2 июля. Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

3июля Мученика Иакинфа.

Перенесение мощей митрополита Филиппа.

4 июля. Преподобного Андрея архиепископа Критского и преподобной Марфы, матерее святаго Симеона Дивногорца.

5 июля Преподобного Афанасия Афонского.

Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского.

8 июля Великомученика Прокопия.

Святого Прокопия Устюжского.

Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

9 июля.Священномученика Панкратия Тавроменийского.

10 июля Мучеников в Никополе Армянском.

Положение Ризы Господни.

Преподобного Антония Печерского.

11 июля. Великомученицы Евфимии Прехвальной. Равноапостольной Ольги.

12 июля. Мучеников Проклаи Илария. Преподобного Михаила Малеина.

13 июля. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.

14 июля. Апостола Акилы. Мучеников Кирикаи Иулитты

15 июля. Равноапостольного князя Владимира.

16 июля. Священномученика Афиногена. Отцов шести Вселенских соборов.

20июля. Пророка Илии.

25 июля Успение праведной Анны. Святых жен Олимпиады и Евпраксии. Преподобного Макария Унженского.

27 июля Великомученика Пантелеимона.

Блаженного Николы Кочанова.

28 июля. Апостолов Прохора и Пармена. Явление Смоленской иконы Божией Матери.

31 июля. Предпразднство происхождения Креста Господня. Праведного Евдокима Библиографический список Исследования, статьи, книги, публикации. Источники (богослужебные книги). Небогослужебные источники. Список сокращений. Перечень рисунков. Указатели Именной указатель исторических лиц. Именной указатель цитированных и упомянутых авторов. Тематический указатель.

Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века - Введение

Приступая к исследованию, в этой главе мы ставим задачу дать лишь некоторые тезисы, которые в ходе последующей работы будем иллюстрировать. Тезисы эти относятся не к литургике, а к культурологии, но жизнь и историю нельзя разделить на изолированные сферы. Поэтому то или иное явление, чтобы его объяснить, всегда приходится рассматривать в контексте иных явлений окружающей жизни.

Так и, рассматривая справу Миней, мы по сути будем изучать процесс и принципы книжной справы, именуемой никоновской. И эту литургическую реформу невозможно вырвать из культурно-исторического контекста. Исследовательские литургические выводы будут также оказывать влияние на этот контекст и изменять (точнее, воссоздавать) его. Но чтобы работа имела целостность, мы решили начать с конца: в начале начертать этот уже воссозданный контекст, а затем подтверждать, иллюстрировать и раскрывать его походу работы.

Главным обвинением синодальных миссионеров старообрядцам было то, что последние возвели букву (и обряд) в догмат. Это утверждение, ложное по сути, все же удивительно верно указует ,что причины раскола лежат в области семиотики. Речь идет о конфликте мировоззрений, причиной которого отчасти стало западное влияние и перемена в восприятии и символа как окна из материального мира в духовный.