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Крылов - Книжная справа XVII века

Крылов - Книжная справа XVII века
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Всякий прикасающийся к церковной истории XVIIв. обнаруживает, что при наличии общеисторических трудов известно очень немного трудов по книжной справе, а общих работ по справе нет вообще Некоторые современные ученые затрагивают в своих исследованиях филологическую сторону справы, но литургическая сторона остается неизученной.
Вопросов книжной справы часто касается антистарообрядческая полемическая и миссионерская литература, которую в изобилии издавали в синодальное время.
Но эта литература неисследует, а оценивает справу, и эти оценки всегда предвзяты и тенденциозны. Можно сказать, что в настоящее время в церковнообщественном сознании уже определен принципиально иной подход к литургической реформе XVIIв.
Но этот подход чаще всего определяется идеологической настроенностью адептов, а не знанием реформы.

Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века

Богослужебные Минеи М.:Инд-рик,2009.---496с.:ил.
ISBN978-5-91674-031-8

Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века - Содержание

Глава1
  • Книжная справа богослужебных Миней в XVIIв.
  • Книжная справана Руси: общиесведения
  • Справщики Миней второй половиныXVIIв
  • Евфимий Чудовский
  • Захарий Афанасьев
  • Никифор Симеонов
  • Игумен Сергий
  • Старец Моисей
  • Флор Герасимов
  • Почерковедческий анализ
  • Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней
  • Месячные Минеи
  • Трактат Евфимия Чудовского «О исправлении в прежде печатных книгах Минеях
  • Общие и Праздничные Минеи
Глава2
  • Источники книжной справы богослужебных Миней XVII в.
  • Кавычные Месячные Минеи
  • Старообрядческая (доиосифовская) справа (1620-егоды). Рукописный корректурный экземпляр.
  • Старообрядческая (иосифовская) справа (1640-егоды). Печатный корректурный экземпляр
  • Новообрядческая справа(1650-1660-егоды): предварительный этап. Печатный корректурный экземпляр.
  • Новообрядческая справа (1680-егоды): первый этап. Печатные корректурные экземпляры.
  • Новообрядческая справа (1680-егоды): второй и третий этапы. Рукописные корректурные экземпляры.
  • Кавычные Общиеи Праздничные Минеи.
  • Новообрядческая справа: первый этап(1660-1670годы)
Глава3
  • Детальный анализ книжной справы1680-х годов на примере некоторых служб Минеи-июль
  • 1июля. Святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
  • 2 июля. Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
  • 3июля Мученика Иакинфа.
  • Перенесение мощей митрополита Филиппа.
  • 4 июля. Преподобного Андрея архиепископа Критского и преподобной Марфы, матерее святаго Симеона Дивногорца.
  • 5 июля Преподобного Афанасия Афонского.
  • Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского.
  • 8 июля Великомученика Прокопия.
  • Святого Прокопия Устюжского.
  • Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
  • 9 июля.Священномученика Панкратия Тавроменийского.
  • 10 июля Мучеников в Никополе Армянском.
  • Положение Ризы Господни.
  • Преподобного Антония Печерского.
  • 11 июля. Великомученицы Евфимии Прехвальной. Равноапостольной Ольги.
  • 12 июля. Мучеников Проклаи Илария. Преподобного Михаила Малеина.
  • 13 июля. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.
  • 14 июля. Апостола Акилы. Мучеников Кирикаи Иулитты
  • 15 июля. Равноапостольного князя Владимира.
  • 16 июля. Священномученика Афиногена. Отцов шести Вселенских соборов.
  • 20июля. Пророка Илии.
  • 25 июля Успение праведной Анны. Святых жен Олимпиады и Евпраксии. Преподобного Макария Унженского.
  • 27 июля Великомученика Пантелеимона.
  • Блаженного Николы Кочанова.
  • 28 июля. Апостолов Прохора и Пармена. Явление Смоленской иконы Божией Матери.
  • 31 июля. Предпразднство происхождения Креста Господня. Праведного Евдокима
Библиографический список
Исследования, статьи, книги, публикации.
Источники (богослужебные книги).
Небогослужебные источники.
Список сокращений.
Перечень рисунков.
Указатели
Именной указатель исторических лиц.
Именной указатель цитированных и упомянутых авторов.
Тематический указатель.

Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века - Введение

Приступая к исследованию, в этой главе мы ставим задачу дать лишь некоторые тезисы, которые в ходе последующей работы будем иллюстрировать. Тезисы эти относятся не к литургике, а к культурологии, но жизнь и историю нельзя разделить на изолированные сферы. Поэтому то или иное явление, чтобы его объяснить, всегда приходится рассматривать в контексте иных явлений окружающей жизни.
Так и, рассматривая справу Миней, мы по сути будем изучать процесс и принципы книжной справы, именуемой никоновской. И эту литургическую реформу невозможно вырвать из культурно-исторического контекста. Исследовательские литургические выводы будут также оказывать влияние на этот контекст и изменять (точнее, воссоздавать) его. Но чтобы работа имела целостность, мы решили начать с конца: в начале начертать этот уже воссозданный контекст, а затем подтверждать, иллюстрировать и раскрывать его походу работы.
Главным обвинением синодальных миссионеров старообрядцам было то, что последние возвели букву (и обряд) в догмат. Это утверждение, ложное по сути, все же удивительно верно указует ,что причины раскола лежат в области семиотики. Речь идет о конфликте мировоззрений, причиной которого отчасти стало западное влияние и перемена в восприятии и символа как окна из материального мира в духовный.
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Rating 5.0 / 5
Added 02.01.2016
Author fadd
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