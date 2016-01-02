Крылов - Книжная справа XVII века
Всякий прикасающийся к церковной истории XVIIв. обнаруживает, что при наличии общеисторических трудов известно очень немного трудов по книжной справе, а общих работ по справе нет вообще Некоторые современные ученые затрагивают в своих исследованиях филологическую сторону справы, но литургическая сторона остается неизученной.
Вопросов книжной справы часто касается антистарообрядческая полемическая и миссионерская литература, которую в изобилии издавали в синодальное время.
Но эта литература неисследует, а оценивает справу, и эти оценки всегда предвзяты и тенденциозны. Можно сказать, что в настоящее время в церковнообщественном сознании уже определен принципиально иной подход к литургической реформе XVIIв.
Но этот подход чаще всего определяется идеологической настроенностью адептов, а не знанием реформы.
Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века
Богослужебные Минеи М.:Инд-рик,2009.---496с.:ил.
ISBN978-5-91674-031-8
Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века - Содержание
Глава1
- Книжная справа богослужебных Миней в XVIIв.
- Книжная справана Руси: общиесведения
- Справщики Миней второй половиныXVIIв
- Евфимий Чудовский
- Захарий Афанасьев
- Никифор Симеонов
- Игумен Сергий
- Старец Моисей
- Флор Герасимов
- Почерковедческий анализ
- Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней
- Месячные Минеи
- Трактат Евфимия Чудовского «О исправлении в прежде печатных книгах Минеях
- Общие и Праздничные Минеи
Глава2
- Источники книжной справы богослужебных Миней XVII в.
- Кавычные Месячные Минеи
- Старообрядческая (доиосифовская) справа (1620-егоды). Рукописный корректурный экземпляр.
- Старообрядческая (иосифовская) справа (1640-егоды). Печатный корректурный экземпляр
- Новообрядческая справа(1650-1660-егоды): предварительный этап. Печатный корректурный экземпляр.
- Новообрядческая справа (1680-егоды): первый этап. Печатные корректурные экземпляры.
- Новообрядческая справа (1680-егоды): второй и третий этапы. Рукописные корректурные экземпляры.
- Кавычные Общиеи Праздничные Минеи.
- Новообрядческая справа: первый этап(1660-1670годы)
Глава3
- Детальный анализ книжной справы1680-х годов на примере некоторых служб Минеи-июль
- 1июля. Святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
- 2 июля. Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
- 3июля Мученика Иакинфа.
- Перенесение мощей митрополита Филиппа.
- 4 июля. Преподобного Андрея архиепископа Критского и преподобной Марфы, матерее святаго Симеона Дивногорца.
- 5 июля Преподобного Афанасия Афонского.
- Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского.
- 8 июля Великомученика Прокопия.
- Святого Прокопия Устюжского.
- Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
- 9 июля.Священномученика Панкратия Тавроменийского.
- 10 июля Мучеников в Никополе Армянском.
- Положение Ризы Господни.
- Преподобного Антония Печерского.
- 11 июля. Великомученицы Евфимии Прехвальной. Равноапостольной Ольги.
- 12 июля. Мучеников Проклаи Илария. Преподобного Михаила Малеина.
- 13 июля. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.
- 14 июля. Апостола Акилы. Мучеников Кирикаи Иулитты
- 15 июля. Равноапостольного князя Владимира.
- 16 июля. Священномученика Афиногена. Отцов шести Вселенских соборов.
- 20июля. Пророка Илии.
- 25 июля Успение праведной Анны. Святых жен Олимпиады и Евпраксии. Преподобного Макария Унженского.
- 27 июля Великомученика Пантелеимона.
- Блаженного Николы Кочанова.
- 28 июля. Апостолов Прохора и Пармена. Явление Смоленской иконы Божией Матери.
- 31 июля. Предпразднство происхождения Креста Господня. Праведного Евдокима
Библиографический список
Исследования, статьи, книги, публикации.
Источники (богослужебные книги).
Небогослужебные источники.
Список сокращений.
Перечень рисунков.
Указатели
Именной указатель исторических лиц.
Именной указатель цитированных и упомянутых авторов.
Тематический указатель.
Георгий Крылов, протоиерей - Книжная справа XVII века - Введение
Приступая к исследованию, в этой главе мы ставим задачу дать лишь некоторые тезисы, которые в ходе последующей работы будем иллюстрировать. Тезисы эти относятся не к литургике, а к культурологии, но жизнь и историю нельзя разделить на изолированные сферы. Поэтому то или иное явление, чтобы его объяснить, всегда приходится рассматривать в контексте иных явлений окружающей жизни.
Так и, рассматривая справу Миней, мы по сути будем изучать процесс и принципы книжной справы, именуемой никоновской. И эту литургическую реформу невозможно вырвать из культурно-исторического контекста. Исследовательские литургические выводы будут также оказывать влияние на этот контекст и изменять (точнее, воссоздавать) его. Но чтобы работа имела целостность, мы решили начать с конца: в начале начертать этот уже воссозданный контекст, а затем подтверждать, иллюстрировать и раскрывать его походу работы.
Главным обвинением синодальных миссионеров старообрядцам было то, что последние возвели букву (и обряд) в догмат. Это утверждение, ложное по сути, все же удивительно верно указует ,что причины раскола лежат в области семиотики. Речь идет о конфликте мировоззрений, причиной которого отчасти стало западное влияние и перемена в восприятии и символа как окна из материального мира в духовный.
No comments yet. Be the first!