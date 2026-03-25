Герасименко - Великомученик Димитрий Солунский

Святой Димитрий — один из наиболее чтимых святых в православном мире. Димитрия называют Победоносцем из-за множества совершенных им чудес, которые были связаны с оказанием военной помощи. В греческой традиции устойчивый эпитет св. Димитрия — Мироточец, поскольку его мощи источали миро. Основным постоянным его наименованием стало Солунский (Фессалоникийский), что подчеркивало неразрывную связь с местом его мученичества и прославления — Фессалониками. Жители этого города чаще других именовали Димитрия «градолюбец» и «градоспаситель»; вслед за ними веру в спасительную помощь святого при вражеских нападениях и осаде городов обрели и другие жители Византии. Память святого празднуется 26 октября / 8 ноября. В 1912 г. на эту дату пришлось освобождение Фессалоник от турок во время освободительной войны, в связи с чем церковное празднование приобрело характер масштабного национального события.

На Руси Димитрий особо почитается как покровитель воинов и защитник Отечества. После Куликовской битвы установился обычай поминовения погибших воинов в ближайшую субботу перед праздником святого Димитрия. Позже этот обычай был распространен на всех усопших православных, и день стал называться Димитриев- ской родительской субботой. С древнейших времен до нас дошли русские иконы, на которых святой Димитрий изображается как преславный воин, в полном вооружении и с крестом в руке. Таким он изображен на иконе 1586 г. из Третьяковской галереи. Иконная доска покрыта серебряным окладом искуснейшей работы с пластинами на темы его жития. Подробнее об этом произведении будет рассказано в конце книги.

Русская икона - Герасименко Надежда - Великомученик Димитрий Солунский

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-9903069-8-1

Русская икона - Герасименко Надежда - Великомученик Димитрий Солунский - Оглавление

ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ (Надежда Викторовна Герасименко)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (.Надежда Викторовна Герасименко)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Надежда Викторовна Герасименко)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Надежда Викторовна Герасименко)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ