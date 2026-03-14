Герцен - Под высокой рукой
Книга Якова Петровича Герцена «Под высокой рукой» представляет собой ценное мемуарное свидетельство, посвященное одному из самых значимых и одновременно драматичных периодов в истории евангельского движения в России — деятельности издательства «Христианин». Автор ставит задачу задокументировать изнутри работу этого духовного центра, который в условиях жестких ограничений и преследований обеспечивал верующих необходимой литературой. Основная идея произведения заключается в том, что существование и успех издательства были не результатом человеческих усилий, а следствием явного Божьего водительства («высокой руки»), которое хранило сотрудников и открывало двери там, где это казалось невозможным.
Содержательная часть мемуаров охватывает повседневную жизнь и служение коллектива издательства, действовавшего в первой трети XX века. Герцен детально описывает процесс подготовки и печати книг, журналов и гимнов, подчеркивая атмосферу глубокого молитвенного единства и жертвенности, царившую среди работников. Автор уделяет значительное внимание фигуре Ивана Степановича Проханова как идейного вдохновителя и руководителя, а также описывает технические и логистические сложности, с которыми сталкивалось издательство. В книге ярко отражены моменты обысков, арестов и административного давления, через которые проходили сотрудники, и то, как их непоколебимая вера позволяла продолжать миссию просвещения народа евангельским словом.
Текст написан в искреннем, живом и глубоко назидательном стиле, характерном для деятелей старой евангельской школы. Яков Петрович не просто излагает факты, а делится духовным опытом, превращая хронику работы предприятия в духовную повесть о верности и призвании. Работа служит важнейшим источником для понимания того, как формировалась информационная и богословская среда российского протестантизма. Это чтение напоминает о высокой цене, уплаченной предшественниками за возможность иметь в руках Библию и духовные книги, и призывает современное поколение к такому же ревностному отношению к служению и печатному слову.
Яков Петрович Герцен - Под высокой рукой - О служении в издательстве «Христианин»
Steinhagen: Samenkorn e.V., 2020. – 326 с.
ISBN 978-3-86203-254-9
Яков Петрович Герцен - Под высокой рукой – Содержание
От автора
Мои родители
Мать без отца
Снова вместе
Моё обращение к Богу и завет с Ним
Армия
Армейские будни и праздники
Переезд в Подмосковье
Конец службы
Влечение к служению. Брак
Печатники в нашем доме
Не легко и не просто
И радость, и слёзы
Трагедия
Новая боль
Ещё одно чудо
И снова потери
Жизнь продолжается
Сквозь бури
Вновь окрылённые
Наглядные уроки
Будни нашего служения
Не перечесть всех милостей Господних
Прокопьевск
Чудеса на иртышском посту
С тревогами не расстаёмся
Высокая плата
Легко с верными
Освобождение Рудольфа Давидовича
Новые рубежи
Высокий полёт или Божья милость?
Надеясь и веря
Послесловие
