Герцен - Под высокой рукой

Герцен - Под высокой рукой
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Homiletics

Книга Якова Петровича Герцена «Под высокой рукой» представляет собой ценное мемуарное свидетельство, посвященное одному из самых значимых и одновременно драматичных периодов в истории евангельского движения в России — деятельности издательства «Христианин». Автор ставит задачу задокументировать изнутри работу этого духовного центра, который в условиях жестких ограничений и преследований обеспечивал верующих необходимой литературой. Основная идея произведения заключается в том, что существование и успех издательства были не результатом человеческих усилий, а следствием явного Божьего водительства («высокой руки»), которое хранило сотрудников и открывало двери там, где это казалось невозможным.

Содержательная часть мемуаров охватывает повседневную жизнь и служение коллектива издательства, действовавшего в первой трети XX века. Герцен детально описывает процесс подготовки и печати книг, журналов и гимнов, подчеркивая атмосферу глубокого молитвенного единства и жертвенности, царившую среди работников. Автор уделяет значительное внимание фигуре Ивана Степановича Проханова как идейного вдохновителя и руководителя, а также описывает технические и логистические сложности, с которыми сталкивалось издательство. В книге ярко отражены моменты обысков, арестов и административного давления, через которые проходили сотрудники, и то, как их непоколебимая вера позволяла продолжать миссию просвещения народа евангельским словом.

Текст написан в искреннем, живом и глубоко назидательном стиле, характерном для деятелей старой евангельской школы. Яков Петрович не просто излагает факты, а делится духовным опытом, превращая хронику работы предприятия в духовную повесть о верности и призвании. Работа служит важнейшим источником для понимания того, как формировалась информационная и богословская среда российского протестантизма. Это чтение напоминает о высокой цене, уплаченной предшественниками за возможность иметь в руках Библию и духовные книги, и призывает современное поколение к такому же ревностному отношению к служению и печатному слову.

Яков Петрович Герцен - Под высокой рукой - О служении в издательстве «Христианин»

Steinhagen: Samenkorn e.V., 2020. – 326 с.

ISBN 978-3-86203-254-9

Яков Петрович Герцен - Под высокой рукой – Содержание

От автора

  • Мои родители

  • Мать без отца

  • Снова вместе

  • Моё обращение к Богу и завет с Ним

  • Армия

  • Армейские будни и праздники

  • Переезд в Подмосковье

  • Конец службы

  • Влечение к служению. Брак

  • Печатники в нашем доме

  • Не легко и не просто

  • И радость, и слёзы

  • Трагедия

  • Новая боль

  • Ещё одно чудо

  • И снова потери

  • Жизнь продолжается

  • Сквозь бури

  • Вновь окрылённые

  • Наглядные уроки

  • Будни нашего служения

  • Не перечесть всех милостей Господних

  • Прокопьевск

  • Чудеса на иртышском посту

  • С тревогами не расстаёмся

  • Высокая плата

  • Легко с верными

  • Освобождение Рудольфа Давидовича

  • Новые рубежи

  • Высокий полёт или Божья милость?

  • Надеясь и веря

Послесловие

Added 14.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

