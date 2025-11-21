Герцен - Под защитой Божьих рук
На долю нашей семьи наряду со многими радостями выпало множество страданий, поэтому мои братья и сёстры попросили меня написать о своей жизни. Мне не хотелось бы каким-то образом выделить себя, я прошу Господа дать мне мудрость изложить события так, чтобы показать действия Божьей руки, Его удивительное водительство. Только по Его великой милости мы живы до сих пор, «благодаря всегда Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа».
Эта история началась в начале беспокойного двадцатого века. После счастливого детства в сибирской немецкой колонии, возникшей в 1911 году, последовали мучительные годы Первой мировой войны, революции, гражданской войны и распада церквей. Затем коллективизация, аресты, бегство, голод и Вторая мировая война, в результате которой мы оказались в Германии. Через несколько лет - снова перемена места жительства, мы выехали в Канаду.
В 1977 году моя жизнь немного успокоилась, и я приступила к записям пережитых событий. Эта книга вышла в свет благодаря моей дочери Анни Зудерман (Классен) и снохи Сьюзан Классен (Тиссен), которые помогли довести её до печати. Я сердечно благодарю их за большую помощь.
* * *
О многих событиях, описанных в книге, я услышала после переезда в Канаду от своей матери. В то время я сильно не вникала в её рассказы, потому что хотела забыть тяжёлое прошлое. Годы спустя мне стало понятно, что оно имеет значение для моей настоящей жизни. Советую вам: дайте возможность детям узнать о своём происхождении. Поэтому я попросила маму написать о её детстве.
Несколько лет спустя она показала мне свою рукопись на немецком языке в 214 страниц и спросила, можно ли будет её напечатать на печатной машинке. Я поняла, что прежде мне нужно будет перевести её на английский, чтобы мои дети и друзья тоже могли прочесть. К тому времени я давно не говорила на немецком языке, к тому же не имела опыта в писательском труде и поэтому медлила. Но мой муж Джон и его сестра, писательница Елизавета Классен, ободрили меня. В 1982 году я решила приступить к этой большой работе.
Анни Герцен - Под защитой Божьих рук - Жизненная история первой половины 20 века
Издательство Samenkorn, 2022. — 364 с.
ISBN 978-3-86203-303-4
Анни Герцен - Под защитой Божьих рук - Содержание
- Предисловие
- Введение и благодарность
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Под защитой Божьих рук
- Корни
- Детство
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Татьяновка, Западная Сибирь, 1911-1927
- Устройство быта
- Устройство духовной жизни
- Первая мировая война
- Одинокая мать и крестьянский труд
- Сибирская зима
- Дедушка с бабушкой
- Похороны дедушки
- Отец вернулся!
- Школьные дни
- Рождество
- 1917 год
- Весна
- Весенние работы
- Поездка на Троицу
- Сбор земляники
- Большая ответственность
- Время обмолота
- Второй учебный год
- День забоя свиней
- 1918 год
- Три дня без родителей
- Белая армия
- Опасное путешествие
- Моя большая кукла
- 1919 год
- Съесть майского жука?
- Мама, не умирай, пожалуйста!
- Осенние заготовки
- Учитель Абрам Фризен
- 1920 год
- «Приятная» поездка
- Особенная молитва
- Отцовские шнетки
- Катя
- 1921 год
- Разногласие и дисциплинарное взыскание
- Цыгане
- Наёмный работник
- Последний праздник Рождества
- «Твэйбаки»
- 1922 год
- Отстранение верующих учителей
- Пасха
- Несчастье на нашей мельнице
- Похороны дяди Корнея
- Незванный гость на кухне
- Пожар
- Новое начало
- Жизнь в новом доме
- 1923 год
- Эпидемия тифа
- Неожиданные гости
- Услышанная молитва
- Лена
- Рождество
- 1924 год
- Тяжелая зима
- Эмиграция в Америку?
- Бесчинствующая молодёжь
- Зимние дела
- 1925 год
- Уповать на Бога
- Корней
- 1926 год
- С Иисусом все будет благополучно
- Внутренняя борьба
- Вновь Рождество
- Физическая перестройка
- 1927 год
- Подготовка к переезду и прощание
- Воспоминания о пережитом
-
Анновка, недалеко от Славгорода
- Новое начало
- Трагедия
- Скандал
- И вновь пожар?
- Вновь в пути
-
Дальний Восток, 1927-1934
- Село Кавказ рядом с Благовещенском
- Рита
- 1928 год
- Первая зима на Дальнем Востоке
- Чудесное исцеление
- Рейнфельд, Приамурье
- Строительство землянки
- Приятные моменты Приамурья
- Неприятности Приамурья
- Борьба за выживание
- Устройство села
- Маргарита
- 1929 год
- Занятия зимой
- Музыка в нашем доме
- Травма спины?
- Новые надежды разбиты
- Моё крещение
- 1930 год
- Слежки со стороны ГПУ
- Совместное проживание
- Переход в коллективное хозяйство
- 1931 год
- Попытка перебраться в Китай
- Приказ правительства
- Ужасное весеннее путешествие
- Едва не отстала
- Трудное начало недалеко от Владивостока
- Снигаровка, 200 км от Владивостока
- Питание семенами сорняков?
- Суп из листьев лоддика
- Пастух
- Несчастный случай с моим братом Петром
- 1932 год
- Контракт на пчелиные ульи
- «Цоб цобе!»
- Божья природа
- Моя болезнь и новый братик Корней
- Серебряная свадьба родителей
- Тяжелая зима
- Посещение сотрудников
- Образцовый меннонитский коллектив
- 1933 год
- Торговля на рыночной площади
- Три чуда
- В поисках работы
- Трудное зимнее путешествие
- 1934 год
- Трудная задача
- Предложение выйти замуж?
- Принятое решение и прощание
- С востока на запад страны
-
Омская обл., Западная Сибирь, 1934-1935
- Николайполь
- Горе семьи Дик
- В тесноте, но не в обиде
- Дважды Рождество
- 1935 год
- В поисках жилья
- Александеркрон (Миролюбовка)
- Фриденсру (Солнцевка)
- Специальное приглашение
- На свадьбе у моей подруги!
- Предложение
- Помолвка
- Подготовка к браку
- День нашей свадьбы
- Свадебное путешествие
- Начало супружеской жизни
- Переезд родителей в Белоруссию
-
Белоруссия, 1935-1943
- На квартире у Якова и Маргариты Фаст
- 1936 год
- Устройство в Слободе
- Наш собственный дом в Слободе
- Необходимость в духовном общении
- Скудное пропитание
- Разгорячившаяся лошадь
- Семья из трёх человек
- 1937 год
- Общения старались не пропускать!
- День Пятидесятницы
- Малярия?
- Малышу исполнился год
- 1938 год
- Лучше уповать на Господа
- День рождения Иоганна
- Брак моего брата Якова
- Странное поведение
- Страшные посетители
- Вновь одна
- Упрямая лошадь
- Анни
- 1939 год
- Возложи на Господа заботы твои
- Выходить на работу?
- Тюремные пытки
- Богослужения не прекращались
- Подготовка к суду
- На суд в город Осипович
- Долгожданное свидание
- Болезнь отца
- Очень тёмный день!
- Бог с тобой, доколе свидимся
- Дети-сироты
- Особая поездка в Архангельск
- Свидание
- Жизнь продолжается
- Ежедневная молитва за братьев
- Горе
- Утешение через письма
- Как поступить?
- Рождество 1939
- Приговор
- Неделя молитвы
- Письма от близких из заключения
- Богослужения продолжались
- 1941 - 1943 годы
- Мира нет!
- Тюремный опыт
- Вступление немецкой армии
- Минск, Белоруссия
- Работа на немецкой кухне
- Коклюш
- Особые переживания
- Преследование евреев
-
Германия, 1943-1948
- Переезд в Германию
- Польша
- Западная Германия
- 1944 год
- 1945 год
- Что нас ожидает?
- Военный кошмар
- Пасха
- 1946 год
- Представители из Канады
- Лагерь беженцев Гронау
- Оттенштейн, рядом с Гронау
- 1947 год
- Крещение в Германии
- Несчастье Пети
- 1948 год
- Канада принимает эмигрантов
- Эмиграционный лагерь в Фаллингсбостеле
- Фаллингсбостел - Ярров, Канада
-
Канада, 1948 - 2003
- На поезде поперёк Канады
- Ярров, Британская Колумбия, Канада
- Начало в Канаде
- Келовна, Британская Колумбия
- Клирбрук, Британская Колумбия
-
Краткие данные о близких
- Дедушка Иоганн Фризен
- Абрам Классен
- Анна Гиберт
- Пётр Пеннер
- Яков Пеннер
- Иван Пеннер
- Мария Пеннер-Ремпель
- Катя Пеннер-Мотус
- Лена Пеннер-Матис
- Маргарита Пеннер-Шульц
- Корней Пеннер
- Лидия Пеннер-Кооп
- Эпилог
- Родословные таблицы
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