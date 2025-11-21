На долю нашей семьи наряду со многими радостями выпало множество страданий, поэтому мои братья и сёстры попросили меня написать о своей жизни. Мне не хотелось бы каким-то образом выделить себя, я прошу Господа дать мне мудрость изложить события так, чтобы показать действия Божьей руки, Его удивительное водительство. Только по Его великой милости мы живы до сих пор, «благодаря всегда Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа».

Эта история началась в начале беспокойного двадцатого века. После счастливого детства в сибирской немецкой колонии, возникшей в 1911 году, последовали мучительные годы Первой мировой войны, революции, гражданской войны и распада церквей. Затем коллективизация, аресты, бегство, голод и Вторая мировая война, в результате которой мы оказались в Германии. Через несколько лет - снова перемена места жительства, мы выехали в Канаду.

В 1977 году моя жизнь немного успокоилась, и я приступила к записям пережитых событий. Эта книга вышла в свет благодаря моей дочери Анни Зудерман (Классен) и снохи Сьюзан Классен (Тиссен), которые помогли довести её до печати. Я сердечно благодарю их за большую помощь.

* * *

О многих событиях, описанных в книге, я услышала после переезда в Канаду от своей матери. В то время я сильно не вникала в её рассказы, потому что хотела забыть тяжёлое прошлое. Годы спустя мне стало понятно, что оно имеет значение для моей настоящей жизни. Советую вам: дайте возможность детям узнать о своём происхождении. Поэтому я попросила маму написать о её детстве.

Несколько лет спустя она показала мне свою рукопись на немецком языке в 214 страниц и спросила, можно ли будет её напечатать на печатной машинке. Я поняла, что прежде мне нужно будет перевести её на английский, чтобы мои дети и друзья тоже могли прочесть. К тому времени я давно не говорила на немецком языке, к тому же не имела опыта в писательском труде и поэтому медлила. Но мой муж Джон и его сестра, писательница Елизавета Классен, ободрили меня. В 1982 году я решила приступить к этой большой работе.

Анни Герцен - Под защитой Божьих рук - Жизненная история первой половины 20 века

Издательство Samenkorn, 2022. — 364 с.

ISBN 978-3-86203-303-4

Анни Герцен - Под защитой Божьих рук - Содержание