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Герцен - Под защитой Божьих рук

Анна Герцен - Под защитой Божьих рук - Жизненная история первой половины 20 века
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs

На долю нашей семьи наряду со многими радостями выпало множество страданий, поэтому мои братья и сёстры попросили меня написать о своей жизни. Мне не хотелось бы каким-то образом выделить себя, я прошу Господа дать мне мудрость изложить события так, чтобы показать действия Божьей руки, Его удивительное водительство. Только по Его великой милости мы живы до сих пор, «благодаря всегда Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа».

Эта история началась в начале беспокойного двадцатого века. После счастливого детства в сибирской немецкой колонии, возникшей в 1911 году, последовали мучительные годы Первой мировой войны, революции, гражданской войны и распада церквей. Затем коллективизация, аресты, бегство, голод и Вторая мировая война, в результате которой мы оказались в Германии. Через несколько лет - снова перемена места жительства, мы выехали в Канаду.

В 1977 году моя жизнь немного успокоилась, и я приступила к записям пережитых событий. Эта книга вышла в свет благодаря моей дочери Анни Зудерман (Классен) и снохи Сьюзан Классен (Тиссен), которые помогли довести её до печати. Я сердечно благодарю их за большую помощь.

* * *

О многих событиях, описанных в книге, я услышала после переезда в Канаду от своей матери. В то время я сильно не вникала в её рассказы, потому что хотела забыть тяжёлое прошлое. Годы спустя мне стало понятно, что оно имеет значение для моей настоящей жизни. Советую вам: дайте возможность детям узнать о своём происхождении. Поэтому я попросила маму написать о её детстве.

Несколько лет спустя она показала мне свою рукопись на немецком языке в 214 страниц и спросила, можно ли будет её напечатать на печатной машинке. Я поняла, что прежде мне нужно будет перевести её на английский, чтобы мои дети и друзья тоже могли прочесть. К тому времени я давно не говорила на немецком языке, к тому же не имела опыта в писательском труде и поэтому медлила. Но мой муж Джон и его сестра, писательница Елизавета Классен, ободрили меня. В 1982 году я решила приступить к этой большой работе.

Анни Герцен - Под защитой Божьих рук - Жизненная история первой половины 20 века

Издательство Samenkorn, 2022. — 364 с.
ISBN 978-3-86203-303-4

Анни Герцен - Под защитой Божьих рук - Содержание

  • Предисловие
  • Введение и благодарность
  • Под защитой Божьих рук
    • Корни
    • Детство
    • Татьяновка, Западная Сибирь, 1911-1927
      • Устройство быта
      • Устройство духовной жизни
      • Первая мировая война
      • Одинокая мать и крестьянский труд
      • Сибирская зима
      • Дедушка с бабушкой
      • Похороны дедушки
      • Отец вернулся!
      • Школьные дни
      • Рождество
      • 1917 год
      • Весна
      • Весенние работы
      • Поездка на Троицу
      • Сбор земляники
      • Большая ответственность
      • Время обмолота
      • Второй учебный год
      • День забоя свиней
      • 1918 год
      • Три дня без родителей
      • Белая армия
      • Опасное путешествие
      • Моя большая кукла
      • 1919 год
      • Съесть майского жука?
      • Мама, не умирай, пожалуйста!
      • Осенние заготовки
      • Учитель Абрам Фризен
      • 1920 год
      • «Приятная» поездка
      • Особенная молитва
      • Отцовские шнетки
      • Катя
      • 1921 год
      • Разногласие и дисциплинарное взыскание
      • Цыгане
      • Наёмный работник
      • Последний праздник Рождества
      • «Твэйбаки»
      • 1922 год
      • Отстранение верующих учителей
      • Пасха
      • Несчастье на нашей мельнице
      • Похороны дяди Корнея
      • Незванный гость на кухне
      • Пожар
      • Новое начало
      • Жизнь в новом доме
      • 1923 год
      • Эпидемия тифа
      • Неожиданные гости
      • Услышанная молитва
      • Лена
      • Рождество
      • 1924 год
      • Тяжелая зима
      • Эмиграция в Америку?
      • Бесчинствующая молодёжь
      • Зимние дела
      • 1925 год
      • Уповать на Бога
      • Корней
      • 1926 год
      • С Иисусом все будет благополучно
      • Внутренняя борьба
      • Вновь Рождество
      • Физическая перестройка
      • 1927 год
      • Подготовка к переезду и прощание
      • Воспоминания о пережитом
    • Анновка, недалеко от Славгорода
      • Новое начало
      • Трагедия
      • Скандал
      • И вновь пожар?
      • Вновь в пути
    • Дальний Восток, 1927-1934
      • Село Кавказ рядом с Благовещенском
      • Рита
      • 1928 год
      • Первая зима на Дальнем Востоке
      • Чудесное исцеление
      • Рейнфельд, Приамурье
      • Строительство землянки
      • Приятные моменты Приамурья
      • Неприятности Приамурья
      • Борьба за выживание
      • Устройство села
      • Маргарита
      • 1929 год
      • Занятия зимой
      • Музыка в нашем доме
      • Травма спины?
      • Новые надежды разбиты
      • Моё крещение
      • 1930 год
      • Слежки со стороны ГПУ
      • Совместное проживание
      • Переход в коллективное хозяйство
      • 1931 год
      • Попытка перебраться в Китай
      • Приказ правительства
      • Ужасное весеннее путешествие
      • Едва не отстала
      • Трудное начало недалеко от Владивостока
      • Снигаровка, 200 км от Владивостока
      • Питание семенами сорняков?
      • Суп из листьев лоддика
      • Пастух
      • Несчастный случай с моим братом Петром
      • 1932 год
      • Контракт на пчелиные ульи
      • «Цоб цобе!»
      • Божья природа
      • Моя болезнь и новый братик Корней
      • Серебряная свадьба родителей
      • Тяжелая зима
      • Посещение сотрудников
      • Образцовый меннонитский коллектив
      • 1933 год
      • Торговля на рыночной площади
      • Три чуда
      • В поисках работы
      • Трудное зимнее путешествие
      • 1934 год
      • Трудная задача
      • Предложение выйти замуж?
      • Принятое решение и прощание
      • С востока на запад страны
    • Омская обл., Западная Сибирь, 1934-1935
      • Николайполь
      • Горе семьи Дик
      • В тесноте, но не в обиде
      • Дважды Рождество
      • 1935 год
      • В поисках жилья
      • Александеркрон (Миролюбовка)
      • Фриденсру (Солнцевка)
      • Специальное приглашение
      • На свадьбе у моей подруги!
      • Предложение
      • Помолвка
      • Подготовка к браку
      • День нашей свадьбы
      • Свадебное путешествие
      • Начало супружеской жизни
      • Переезд родителей в Белоруссию
    • Белоруссия, 1935-1943
      • На квартире у Якова и Маргариты Фаст
      • 1936 год
      • Устройство в Слободе
      • Наш собственный дом в Слободе
      • Необходимость в духовном общении
      • Скудное пропитание
      • Разгорячившаяся лошадь
      • Семья из трёх человек
      • 1937 год
      • Общения старались не пропускать!
      • День Пятидесятницы
      • Малярия?
      • Малышу исполнился год
      • 1938 год
      • Лучше уповать на Господа
      • День рождения Иоганна
      • Брак моего брата Якова
      • Странное поведение
      • Страшные посетители
      • Вновь одна
      • Упрямая лошадь
      • Анни
      • 1939 год
      • Возложи на Господа заботы твои
      • Выходить на работу?
      • Тюремные пытки
      • Богослужения не прекращались
      • Подготовка к суду
      • На суд в город Осипович
      • Долгожданное свидание
      • Болезнь отца
      • Очень тёмный день!
      • Бог с тобой, доколе свидимся
      • Дети-сироты
      • Особая поездка в Архангельск
      • Свидание
      • Жизнь продолжается
      • Ежедневная молитва за братьев
      • Горе
      • Утешение через письма
      • Как поступить?
      • Рождество 1939
      • Приговор
      • Неделя молитвы
      • Письма от близких из заключения
      • Богослужения продолжались
      • 1941 - 1943 годы
      • Мира нет!
      • Тюремный опыт
      • Вступление немецкой армии
      • Минск, Белоруссия
      • Работа на немецкой кухне
      • Коклюш
      • Особые переживания
      • Преследование евреев
    • Германия, 1943-1948
      • Переезд в Германию
      • Польша
      • Западная Германия
      • 1944 год
      • 1945 год
      • Что нас ожидает?
      • Военный кошмар
      • Пасха
      • 1946 год
      • Представители из Канады
      • Лагерь беженцев Гронау
      • Оттенштейн, рядом с Гронау
      • 1947 год
      • Крещение в Германии
      • Несчастье Пети
      • 1948 год
      • Канада принимает эмигрантов
      • Эмиграционный лагерь в Фаллингсбостеле
      • Фаллингсбостел - Ярров, Канада
    • Канада, 1948 - 2003
      • На поезде поперёк Канады
      • Ярров, Британская Колумбия, Канада
      • Начало в Канаде
      • Келовна, Британская Колумбия
      • Клирбрук, Британская Колумбия
    • Краткие данные о близких
      • Дедушка Иоганн Фризен
      • Абрам Классен
      • Анна Гиберт
      • Пётр Пеннер
      • Яков Пеннер
      • Иван Пеннер
      • Мария Пеннер-Ремпель
      • Катя Пеннер-Мотус
      • Лена Пеннер-Матис
      • Маргарита Пеннер-Шульц
      • Корней Пеннер
      • Лидия Пеннер-Кооп
    • Эпилог
    • Родословные таблицы
Views 228
Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2025
Author brat Vadim
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