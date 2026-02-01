Герцман - Цикл лекций по истории и теории античной музыки

Как известно, сформировавшаяся традиция в отечественной музыкальной педагогике сложилась так, что изучаемые периоды истории музыки начинаются лишь с недалеких от нас эпох и только европейской музыкальной культуры. В лучших случаях это до предела краткие сведения о музыке европейского «Средневековья» и так называемого «Возрождения». А более подробное изучение фактически начинается с эпохи, обозначенной как «Барокко».

Естественно, что при такой ситуации для будущих музыкантов остаются неизвестными важнейшие материалы, связанные с их профессиональными знаниями, бытовавшими в таких важных музыкальных культурах, как «Древний Китай», «Древняя Япония», «Древняя Корея», «Древняя Индия», «Шумеро-Вавилония» и «Древний Египет». В результате полностью недоступными для познания остаются сведения о последующей исторической эволюции всех перечисленных музыкальных цивилизаций. Более того, при сложившейся в отечественном музыкальном образовании традиции закрытыми для изучения оказались материалы даже о начальных исторических этапах не только древневосточных музыкальных культур, но и важнейшего исторического периода становления и развития нашей европейской музыки. Ведь «Античная музыка», ставшая начальным этапом исторической эволюции европейской музыкальной культуры, также фактичеси исключена из музыкального образования.

Конечно, для оправдания сложившейся традиции существует достаточно много «аргументов», которые могут казаться весьма убедительными. Например: зачем будущим педагогам-инструменталистам (пианистам, струнникам, духовикам и ударникам) знакомиться с далекой от нас музыкальной культурой, в сфере которой нашим современникам не нужно будет работать. Особенно такое утверждение может представляться достоверным для тех музыкантов, инструменты которых отсутствовали в древних музыкальных цивилизациях. Что же касается будущих исполнителей и преподавателей, деятельность которых должна быть связана с инструментами, начальные формы которых существовали и в древних музыкальных культурах, то для оправдания сущствующей традиции используют другие «аргументы». Два из них общеизвестны: во-первых, в эпоху Античности использовалась примитивная форма инструментов, не дающая сведений, способных расширить профессионализм наших современников, а во-вторых, исполнявшаяся на этих инструментах музыка не имеет ничего общего с тем музыкальным материалом, который нужно осваивать современным музыкантам.

Е. В. Герцман - Цикл лекций по истории и теории античной музыки

(HELLENICA)

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 416 с.

ISBN 978-5-7164-1138-8

Е. В. Герцман - Цикл лекций по истории и теории античной музыки - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Основной метод современного познания античной музыки и его задачи

Лекция 2. Датированные источники, важнейшие для изучения античной музыкальной цивилизации

§ 1. Пифагорейцы по свидетельствам Никомаха Герасского и Теона Смирнского

§ 2. Краткий исторический портрет Аристоксена

§ 3. Общие сведения о трактате Клавдия Птолемея

§ 4. Источник из Средневековья

§ 5. Сведения от античного инструментоведа

§ 6. Еще один источник из Средневековья

Лекция 3. Группа анонимных и недатированных источников

§ 1. Псевдо-Аристотель

§ 2. Псевдо-Плутарх

§ 3. Псевдо-Никомах

§ 4. Псевдо-Птолемей

§ 5. Евклид или Клеонид?

Лекция 4. Группа недатированных источников, осуществлявших попытки связать теорию музыки с музыкальной практикой

§1. Музыкально-теоретическое наследие «Старца Вакхия»

§ 2. Анонимы Беллерманна

§ 3. Аристид Квинтилиан

Лекция 5. Античные вокальные жанры

§ 1. Сведения из фольклорных источников

§ 2. Культовые песнопения

§ 3. «Ном» и его разновидности среди кифародий

§ 4. «Авлодические номы»

§ 4. Жанры восхваления

§ 5. Вокальные жанры разнообразной тематики

Лекция 6. Разновидности «бряцаемых» музыкальных инструментов

§ 1. Кифара и ее варианты

§ 2. Лира

§ 3. Комплекс «псалтириев»

Лекция 7. «Вдуваемые» и «ударяемые» инструменты

§ 1. Авлос

§ 2. Разновидности авлосов, указанные Поллуксом

§ 3. Другая группа разновидностей авлоса, сведения о которой сохранились в письменных памятниках

§ 4. Варианты «двойного авлоса»

§ 5. Иная триада «вдуваемых» инструментов

§ 6. «Ударяемые» инструменты

Лекция 8. Античные инструментальные жанры

§ 1. Разновидности «авлем»

§ 2: Инструментальные «номы»

Лекция 9. Музыканты и их специальности

§ 1. «Аэды» и другие певцы

§ 2. «Лиристы»

§ 3. «Кифаристы»

§ 3. «Кифаристы»

§ 4. Кифароды

§ 5. «Авлеты»

§ 6. «Авлоды»

§ 7. «Фонаския»

§ 8. «Хоравл» и «дидаскал»

Лекция 10. Композиторы и их творчество

§ 1. Полумифические творцы музыки

§ 2. Сведения об 11 композиторах

Краткое послесловие