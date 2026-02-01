В основе древнегреческого термина «Ономастикон» (’Ονομαστικόν) лежит слово «онома» (όνομα — «имя», «название»). Так назывался в античную эпоху предметный словарь, отличавшийся от алфавитного словаря, который именовался «лексикон» (λεξικόν). Среди дошедших до нашего времени древних «Ономастиконов» сохранилась работа грамматика и лексикографа II в. Поллукса (Pollux), жившего при императоре Ком-моде (172—192 гг.). Настоящее имя Поллукса — Полидевк Юлий (Πολυδεύκης ’Ιούλιος). Долгое время Поллукс жил в Афинах, где и умер на 58-м году жизни, как утверждают историки.

Этот древнеримский ученый написал «Ономастикон» на греческом языке, а не на государственном латинском. Таков один из многочисленных подобных фактов, свидетельствующих о том, что когда в период III-II вв. до н. э. Римская империя завоевала Элладу (Древнюю Грецию), то захватчики поняли, что они столкнулись с одной из самых развитых цивилизаций. Это подтверждалось высоким уровнем многих наук, функционировавших в Древней Элладе, и таким же высоким мастерством отличались те, кто работал в сфере искусств и в науках о них.

Евгений Владимирович Герцман - Древнеримский «Ономастикон», содержащий бытовавшие сведения об античной музыкальной цивилизации

(Серия "Hellenica")

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2022. — 176 с.

ISBN 978-5-00207-110-4

Евгений Владимирович Герцман - Древнеримский «Ономастикон», содержащий бытовавшие сведения об античной музыкальной цивилизации - Содержание

Начальные сведения об источнике и его авторе

Глава 1. Начальное знакомство с терминологией «Ономастикона», использовавшейся слушателями музыки

Глава 2. Каталог струнных инструментов, зафиксированных в «Ономастиконе»

Глава 3. Попытка дифференцировать струнные инструменты по количеству струн

Глава 4. Возврашение к инструментальной терминологии «Ономастикона»

Глава 5. Три разные проблемы «Ономастикона» в одном разделе

Глава 6. Двадцать три раздела «Ономастикона» о духовых инструментах

Глава 7. Разделы «Ономастикона», посвященные производству авлосов и их разновидностям

Глава 8. «Ономастикон» об изобретателях духовых инструментов

Глава 9. «Ономастикон» о стилях и жанрах инструментальной музыки

Глава 10. «Ономастикон», повторяющий собственные сведения о музыкальных жанрах и инструментах

Краткий вывод