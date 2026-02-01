Герцман - Древнеримский Ономастикон
В основе древнегреческого термина «Ономастикон» (’Ονομαστικόν) лежит слово «онома» (όνομα — «имя», «название»). Так назывался в античную эпоху предметный словарь, отличавшийся от алфавитного словаря, который именовался «лексикон» (λεξικόν). Среди дошедших до нашего времени древних «Ономастиконов» сохранилась работа грамматика и лексикографа II в. Поллукса (Pollux), жившего при императоре Ком-моде (172—192 гг.). Настоящее имя Поллукса — Полидевк Юлий (Πολυδεύκης ’Ιούλιος). Долгое время Поллукс жил в Афинах, где и умер на 58-м году жизни, как утверждают историки.
Этот древнеримский ученый написал «Ономастикон» на греческом языке, а не на государственном латинском. Таков один из многочисленных подобных фактов, свидетельствующих о том, что когда в период III-II вв. до н. э. Римская империя завоевала Элладу (Древнюю Грецию), то захватчики поняли, что они столкнулись с одной из самых развитых цивилизаций. Это подтверждалось высоким уровнем многих наук, функционировавших в Древней Элладе, и таким же высоким мастерством отличались те, кто работал в сфере искусств и в науках о них.
Евгений Владимирович Герцман - Древнеримский «Ономастикон», содержащий бытовавшие сведения об античной музыкальной цивилизации
(Серия "Hellenica")
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2022. — 176 с.
ISBN 978-5-00207-110-4
Евгений Владимирович Герцман - Древнеримский «Ономастикон», содержащий бытовавшие сведения об античной музыкальной цивилизации - Содержание
Начальные сведения об источнике и его авторе
Глава 1. Начальное знакомство с терминологией «Ономастикона», использовавшейся слушателями музыки
Глава 2. Каталог струнных инструментов, зафиксированных в «Ономастиконе»
Глава 3. Попытка дифференцировать струнные инструменты по количеству струн
Глава 4. Возврашение к инструментальной терминологии «Ономастикона»
Глава 5. Три разные проблемы «Ономастикона» в одном разделе
Глава 6. Двадцать три раздела «Ономастикона» о духовых инструментах
Глава 7. Разделы «Ономастикона», посвященные производству авлосов и их разновидностям
Глава 8. «Ономастикон» об изобретателях духовых инструментов
Глава 9. «Ономастикон» о стилях и жанрах инструментальной музыки
Глава 10. «Ономастикон», повторяющий собственные сведения о музыкальных жанрах и инструментах
Краткий вывод
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