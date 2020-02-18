От Авраама до современности - Лекции по еврейской истории и литературе

Книга представляет собой результат исследований ведущих современных американских и израильских и российских специалистов по древней, средневековой, новой и новейшей еврейской истории, этнической истории евреев, историей советского еврейства, библеистистики, средневековой и современной философии, средневековой еврейской литературы, включая раввинистическую и светскую, а также новой еврейской культуры на различных языках.

Все статьи, вошедшие в настоящее издание, развивают ставшие на сегодняшний день классическими подходы и школы в иудаике. Они написа­ны на основе курсов лекций, читавшихся в 1991-2000 гг. в Цен­тре библеистики и иудаики РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет (Москва)

Еврейская теологическая семинария (Нью-Йорк) И ВО - Институт еврейских исследований (Нью-Йорк)

Russian State University for the Humanities (Moscow)

Jewish Theological Seminary of America (New York) YIVO Institute for Jewish Research (New York)

Под ред. Д. Фишмана, Б. Высоцки; Пер. с англ. А. Ковалева. М.: РГГУ, 2002. 389 с.

ISBN 5-7281-0644-7

Иудаика - это комплекс научных дисциплин, изучающих историю евреев, их религию, языки, литературу, социологию и т. д. Подобно славистам, медиевистам или американистам, специалисты по иудаике — историки, филологи, философы, лингвисты и социологи - поднимают целый пласт проблем, присущих данной области знаний, используя при этом методы научного анализа, существенно отличающиеся друг от друга. Уникальной чертой иудаики является то, что она изучает цивилизацию, история которой насчитывает более трех тысяче­летий и которая охватывает практически весь мир. Бблыпую часть своей истории основная масса евреев была расселена за пределами своей исторической родины, испытывая сильнейшее влияние со стороны окружающих народов и их культур. Более того, даже историки, изучающие историю Иудейского царства, историю евреев Римской империи, раннесредневековой Ара­вии, средневековой Франции, Германии XVIII в. или современ­ных Соединенных Штатов, несмотря на то что изучают одну и ту же историю евреев, в проблематике своих исследований ма­ло соприкасаются друг с другом. То же можно сказать и о фи­лологах. Ученые, изучающие библейскую книгу Исайи, Талмуд (окончательная редакция — VI в. н. э., Ирак), стихи на иврите Иехуды Галеви (Испания, XII в.), творчество на идиш Шолом-Алейхема или современного ивритоязычного израильского по­эта Йехуды Амихая, — все они мыслят себя специалистами в области еврейской литературы. Сейчас, в самом начале XXI в., преподавание и изучение иудаики в западных университетах (в США, Англии, Франции, Германии) стало обычным явлением; иудаика изучается как на специализированных кафедрах и в университетских центрах, так и на кафедрах общей истории, религиоведения, литературы и т. д. В России данная область гуманитарного знания лишь с недавних пор представлена в системе высшего образования, так как в советский период могла преподаваться и изучаться только фрагментарно в вузах и академических институтах. Цель данно­го издания - ознакомление российских исследователей, препо­давателей и студентов с концепциями, методологическими под­ходами, выработанными в рамках иудаики, и ее главными достижениями за прошедшие 180 лет. Книга включает 11 ста­тей-эссе, каждая из которых посвящена какой-то одной исто­рической эпохе или определенному корпусу литературных произведений и написана ведущим специалистом в данной об­ласти. Во введении мы хотели бы дать читателю представление об истории развития иудаики, возможность сориентироваться в различных школах и направлениях, сложившихся к настояще­му времени. Важно подчеркнуть, что статьи, вошедшие в сбор­ник, есть результат исследований в разных областях иудаики. Современное научное, или «критическое», изучение еврейской истории и литературы берет свое начало в Германии первой по­ловины XIX в. - именно здесь возникла Wiessenschaft des Judentums, что можно перевести на русский язык как «наука об иудаизме» или «наука о еврействе». Еврейские интеллектуалы, ее создатели, находились под влиянием классической немецкой идеалистической философии Гегеля, романтизма Гердера, исто­рической и филологической науки того времени. Основателем «науки о еврействе» был Леопольд (Йом-Тов Липманн) Цунц (1794-1886), автор манифеста «Нечто о раввинистической ли­тературе» (1818), призывавший начать научное изучение постбиблейской ивритоязычной литературы. Л. Цунц дал обзор известных на тот период жанров и произведений ивритоязыч­ной литературы, стремясь показать, что преобладавшая в то время раввинистическая литература отнюдь не ограничивается сферой религиозного права и что исторически еврейская лите­ратурная традиция гораздо разнообразнее и многограннее, чем это представлялось раввинским авторитетам и христианским критикам. Тем более, что последние относились к ней крайне пренебрежительно. В 1832 г. Л. Цунц опубликовал основатель­ное исследование «Еврейская проповедь в историческом разви­тии», посвященное ранней еврейской гомилетической литера­туре (мидрашам и аггаде). Особое внимание он обратил на то, какую интеллектуальную свободу и гибкость демонстрировали раввины древности и раннего Средневековья, трактуя библей­ский текст применительно к современной им действительности.

Отчасти Л. Цунц хотел развеять сложившиеся стереотипы отно­сительно сухости раввинизма и элитарности раввинистического творчества и привлечь внимание читателя к тому, с каким под­линно поэтическим вдохновением были написаны древние ев­рейские сказания, притчи и проповеди. Наконец, в 1850-х го­дах Л. Цунц написал ряд работ по истории еврейской литурги-ки, где показал, как эволюционировала синагогальная служба на протяжении столетий.

Приведенный выше краткий обзор работ Л. Цунца иллю­стрирует некоторые ключевые особенности германской Wiessenschaft des Judentums в целом. Именно в Германии сло­жилась научная традиция преимущественно критического изу­чения древнееврейских письменных памятников. Но парал­лельно решалась, в определенной мере, апологетическая зада­ча— развеять характерные для Европы XIX в. негативные образы евреев и иудаизма. Эволюция иудаизма в прошлом так­же интересовала родоначальников новой науки как модель для реформы современного иудаизма, его литургики/, практики и религиозных воззрений.

Самой выдающейся фигурой среди еврейских историков Германии XIX в. был Генрих Грец (1817-1893), чья 11-томная «История евреев с древнейших времен до настоящего времени» (1853-1875) представляла собой первое всеохватывающее, хро­нологически выстроенное изложение еврейской истории с биб­лейских времен до XVIII в.

Уделяя основное место событиям, последовавшим за разрушением Второго Храма римлянами в 70 г. н. э., Г. Грец акцентировал внимание на пережитых евре­ями страданиях и еврейской учености (Leidens- und Gelehrtesgeschichte). Давая исторический портрет постхрамово­го иудаизма, ученый представил его как своего рода замечатель­ный адаптивный механизм, созданный раввинами для защиты евреев от дезинтеграции и отчаяния. Применительно к Сред­ним векам Г. Грец особенно рельефно описал гонения со сто­роны христиан и еврейское мученичество. Начало же эпохи Просвещения провозглашалось им зарей новой эры терпимо­сти, которая позволит евреям сохранить свою особость и при этом стать полноправными членами европейского сообщества.

На протяжении XIX в. в рамках Wiessenschaft des Judentums была создана развитая научная инфраструктура: на­писаны основные обобщающие и тематические монографии, выпущены справочные работы и библиографии, издавались специализированные научные журналы и были образованы на­учные общества. Несмотря на эти очевидные успехи, «наука о еврействе» так и не была допущена в германские университеты. Однако иудаика как научное направление получила развитие в современных раввинских семинариях, первая из которых — Ев­рейская теологическая семинария — была основана в Бреслау (совр. Вроцлав, Польша) в 1854 г. Фактически еврейская исто­рия и литература впервые стали преподаваться в университетах СССР и США только в 20-х годах XX в.

В царской России еврейская историография в большей степени подпала под влияние романтического национализма. Именно здесь Семен (Шимон) Дубнов (1860-1941) написал свою многотомную «Всемирную историю еврейского народа» (первые три тома на русском языке вышли отдельным издани­ем в 1904-1906 гг., первое полное издание в 10 томах вышло в 1925—1929 гг. на немецком языке, а на русском — в Риге в 1934-1938 гг.). Основной тезис С. Дубнова сводился к тому, что евреи всегда, где бы они ни проживали и о каком бы времен­ном периоде ни шла речь, представляли собой единый нацио­нальный организм. Однако, вместо того чтобы сделать из этой посылки выводы в духе сионизма, С. Дубнов утверждал, что ев­реи переросли стадию государственности и образовали своего рода «духовную» нацию, для которой еврейская общинная ор­ганизация (кагал) играет роль инфраструктуры, обеспечиваю­щей преемственность ее членов, их единство и защиту.

Смещение акцентов в сторону изучения внутренней жиз­ни еврейских общинных учреждений, нежели созданных равви­нами письменных памятников, было важным вкладом С. Дубно­ва в еврейскую историографию. Другим таким вкладом следует считать изучение им истории религиозного течения, возникше­го в XVIII в. на Украине и известного как хасидизм. С. Дубнов рассматривал хасидизм как исторический и социальный фено­мен. По его мнению, это было народное религиозное движение, выражавшее потребность простых людей в веселье, их стремле­ние обрести надежду и освободиться от сухого раввинизма.

Влияние народничества и политического радикализма чувствовалось также и в работах по еврейской филологии. Про­явилось это в исследованиях, посвященных языку идиш, лите­ратуре и фольклору на нем. Сыграло свою роль представление об идиш - разговорном языке ашкеназских (центрально- и во­сточноевропейских) евреев - как прежде всего о языке народ­ных масс. В 8-томной «Истории литературы у евреев» (1929-1935 гг.) Сергея (Израиля) Цинберга (1873-1939) языку идиш впервые было уделено равное с ивритом место в изучении ев­рейского литературного творчества.