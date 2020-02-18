От Авраама до современности
Книга представляет собой результат исследований ведущих современных американских и израильских и российских специалистов по древней, средневековой, новой и новейшей еврейской истории, этнической истории евреев, историей советского еврейства, библеистистики, средневековой и современной философии, средневековой еврейской литературы, включая раввинистическую и светскую, а также новой еврейской культуры на различных языках.
Все статьи, вошедшие в настоящее издание, развивают ставшие на сегодняшний день классическими подходы и школы в иудаике. Они написаны на основе курсов лекций, читавшихся в 1991-2000 гг. в Центре библеистики и иудаики РГГУ
Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Еврейская теологическая семинария (Нью-Йорк) И ВО - Институт еврейских исследований (Нью-Йорк)
Russian State University for the Humanities (Moscow)
Jewish Theological Seminary of America (New York) YIVO Institute for Jewish Research (New York)
От Авраама до современности - Лекции по еврейской истории и литературе
Под ред. Д. Фишмана, Б. Высоцки; Пер. с англ. А. Ковалева. М.: РГГУ, 2002. 389 с.
ISBN 5-7281-0644-7
От Авраама до современности - Содержание
Введение Фишман Д., Высоцки Б.
БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРИОД
- Куповецкий М. (РГГУ) Этногенез и этническая история евреев до начала VI в. до н. э.
- Хорн-Праузер О. (ЕТСА) Еврейская Библия
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ И РАВВИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОДЫ
- Баумгартен А. (Университет Бар-Илан, Израиль)
- История и культура евреев эпохи эллинизма
- Коэн Ш. (Гарвардский университет) Евреи и Римская империя: от Хасмонеев до разрушения Второго Храма
- Высоцки Б. (ЕТСА) Раввинистическая литература
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД
- Чейзен Р. (Университет Нью-Йорка) История евреев в Средние века
- Шейндлин Р. (ЕТСА) Средневековая еврейская литература
- Харви У.-З. (Еврейский университет в Иерусалиме) Средневековая и современная еврейская философия.
- Средневековый еврейский мистицизм
НОВЫЙ И НОВЕЙШИЙ ПЕРИОДЫ
- Фишман Д (ЕТСА) История евреев в Новое время
- Гителъман Ц. (Университет Мичигана) История советского еврейства
- Роскес Д (ЕТСА) Современная еврейская литература
Глоссарий
Именной указатель
Географический указатель
Об авторах
От Авраама до современности - Дэвид Э. Фишман, Бертон Л. Высоцки - Введение
Иудаика - это комплекс научных дисциплин, изучающих историю евреев, их религию, языки, литературу, социологию и т. д. Подобно славистам, медиевистам или американистам, специалисты по иудаике — историки, филологи, философы, лингвисты и социологи - поднимают целый пласт проблем, присущих данной области знаний, используя при этом методы научного анализа, существенно отличающиеся друг от друга.
Уникальной чертой иудаики является то, что она изучает цивилизацию, история которой насчитывает более трех тысячелетий и которая охватывает практически весь мир. Бблыпую часть своей истории основная масса евреев была расселена за пределами своей исторической родины, испытывая сильнейшее влияние со стороны окружающих народов и их культур.
Более того, даже историки, изучающие историю Иудейского царства, историю евреев Римской империи, раннесредневековой Аравии, средневековой Франции, Германии XVIII в. или современных Соединенных Штатов, несмотря на то что изучают одну и ту же историю евреев, в проблематике своих исследований мало соприкасаются друг с другом. То же можно сказать и о филологах. Ученые, изучающие библейскую книгу Исайи, Талмуд (окончательная редакция — VI в. н. э., Ирак), стихи на иврите Иехуды Галеви (Испания, XII в.), творчество на идиш Шолом-Алейхема или современного ивритоязычного израильского поэта Йехуды Амихая, — все они мыслят себя специалистами в области еврейской литературы.
Сейчас, в самом начале XXI в., преподавание и изучение иудаики в западных университетах (в США, Англии, Франции, Германии) стало обычным явлением; иудаика изучается как на специализированных кафедрах и в университетских центрах, так и на кафедрах общей истории, религиоведения, литературы и т. д. В России данная область гуманитарного знания лишь с недавних пор представлена в системе высшего образования, так как в советский период могла преподаваться и изучаться только фрагментарно в вузах и академических институтах. Цель данного издания - ознакомление российских исследователей, преподавателей и студентов с концепциями, методологическими подходами, выработанными в рамках иудаики, и ее главными достижениями за прошедшие 180 лет. Книга включает 11 статей-эссе, каждая из которых посвящена какой-то одной исторической эпохе или определенному корпусу литературных произведений и написана ведущим специалистом в данной области.
Во введении мы хотели бы дать читателю представление об истории развития иудаики, возможность сориентироваться в различных школах и направлениях, сложившихся к настоящему времени. Важно подчеркнуть, что статьи, вошедшие в сборник, есть результат исследований в разных областях иудаики. Современное научное, или «критическое», изучение еврейской истории и литературы берет свое начало в Германии первой половины XIX в. - именно здесь возникла Wiessenschaft des Judentums, что можно перевести на русский язык как «наука об иудаизме» или «наука о еврействе».
Еврейские интеллектуалы, ее создатели, находились под влиянием классической немецкой идеалистической философии Гегеля, романтизма Гердера, исторической и филологической науки того времени. Основателем «науки о еврействе» был Леопольд (Йом-Тов Липманн) Цунц (1794-1886), автор манифеста «Нечто о раввинистической литературе» (1818), призывавший начать научное изучение постбиблейской ивритоязычной литературы. Л. Цунц дал обзор известных на тот период жанров и произведений ивритоязычной литературы, стремясь показать, что преобладавшая в то время раввинистическая литература отнюдь не ограничивается сферой религиозного права и что исторически еврейская литературная традиция гораздо разнообразнее и многограннее, чем это представлялось раввинским авторитетам и христианским критикам. Тем более, что последние относились к ней крайне пренебрежительно. В 1832 г. Л. Цунц опубликовал основательное исследование «Еврейская проповедь в историческом развитии», посвященное ранней еврейской гомилетической литературе (мидрашам и аггаде). Особое внимание он обратил на то, какую интеллектуальную свободу и гибкость демонстрировали раввины древности и раннего Средневековья, трактуя библейский текст применительно к современной им действительности.
Отчасти Л. Цунц хотел развеять сложившиеся стереотипы относительно сухости раввинизма и элитарности раввинистического творчества и привлечь внимание читателя к тому, с каким подлинно поэтическим вдохновением были написаны древние еврейские сказания, притчи и проповеди. Наконец, в 1850-х годах Л. Цунц написал ряд работ по истории еврейской литурги-ки, где показал, как эволюционировала синагогальная служба на протяжении столетий.
Приведенный выше краткий обзор работ Л. Цунца иллюстрирует некоторые ключевые особенности германской Wiessenschaft des Judentums в целом. Именно в Германии сложилась научная традиция преимущественно критического изучения древнееврейских письменных памятников. Но параллельно решалась, в определенной мере, апологетическая задача— развеять характерные для Европы XIX в. негативные образы евреев и иудаизма. Эволюция иудаизма в прошлом также интересовала родоначальников новой науки как модель для реформы современного иудаизма, его литургики/, практики и религиозных воззрений.
Самой выдающейся фигурой среди еврейских историков Германии XIX в. был Генрих Грец (1817-1893), чья 11-томная «История евреев с древнейших времен до настоящего времени» (1853-1875) представляла собой первое всеохватывающее, хронологически выстроенное изложение еврейской истории с библейских времен до XVIII в.
Уделяя основное место событиям, последовавшим за разрушением Второго Храма римлянами в 70 г. н. э., Г. Грец акцентировал внимание на пережитых евреями страданиях и еврейской учености (Leidens- und Gelehrtesgeschichte). Давая исторический портрет постхрамового иудаизма, ученый представил его как своего рода замечательный адаптивный механизм, созданный раввинами для защиты евреев от дезинтеграции и отчаяния. Применительно к Средним векам Г. Грец особенно рельефно описал гонения со стороны христиан и еврейское мученичество. Начало же эпохи Просвещения провозглашалось им зарей новой эры терпимости, которая позволит евреям сохранить свою особость и при этом стать полноправными членами европейского сообщества.
На протяжении XIX в. в рамках Wiessenschaft des Judentums была создана развитая научная инфраструктура: написаны основные обобщающие и тематические монографии, выпущены справочные работы и библиографии, издавались специализированные научные журналы и были образованы научные общества. Несмотря на эти очевидные успехи, «наука о еврействе» так и не была допущена в германские университеты. Однако иудаика как научное направление получила развитие в современных раввинских семинариях, первая из которых — Еврейская теологическая семинария — была основана в Бреслау (совр. Вроцлав, Польша) в 1854 г. Фактически еврейская история и литература впервые стали преподаваться в университетах СССР и США только в 20-х годах XX в.
В царской России еврейская историография в большей степени подпала под влияние романтического национализма. Именно здесь Семен (Шимон) Дубнов (1860-1941) написал свою многотомную «Всемирную историю еврейского народа» (первые три тома на русском языке вышли отдельным изданием в 1904-1906 гг., первое полное издание в 10 томах вышло в 1925—1929 гг. на немецком языке, а на русском — в Риге в 1934-1938 гг.). Основной тезис С. Дубнова сводился к тому, что евреи всегда, где бы они ни проживали и о каком бы временном периоде ни шла речь, представляли собой единый национальный организм. Однако, вместо того чтобы сделать из этой посылки выводы в духе сионизма, С. Дубнов утверждал, что евреи переросли стадию государственности и образовали своего рода «духовную» нацию, для которой еврейская общинная организация (кагал) играет роль инфраструктуры, обеспечивающей преемственность ее членов, их единство и защиту.
Смещение акцентов в сторону изучения внутренней жизни еврейских общинных учреждений, нежели созданных раввинами письменных памятников, было важным вкладом С. Дубнова в еврейскую историографию. Другим таким вкладом следует считать изучение им истории религиозного течения, возникшего в XVIII в. на Украине и известного как хасидизм. С. Дубнов рассматривал хасидизм как исторический и социальный феномен. По его мнению, это было народное религиозное движение, выражавшее потребность простых людей в веселье, их стремление обрести надежду и освободиться от сухого раввинизма.
Влияние народничества и политического радикализма чувствовалось также и в работах по еврейской филологии. Проявилось это в исследованиях, посвященных языку идиш, литературе и фольклору на нем. Сыграло свою роль представление об идиш - разговорном языке ашкеназских (центрально- и восточноевропейских) евреев - как прежде всего о языке народных масс. В 8-томной «Истории литературы у евреев» (1929-1935 гг.) Сергея (Израиля) Цинберга (1873-1939) языку идиш впервые было уделено равное с ивритом место в изучении еврейского литературного творчества.
Спасибо за книгу!