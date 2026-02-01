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Герцман - Гимн у истоков Нового Завета

Герцман - Гимн у истоков Нового Завета
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Category ESXATOS BOOKS, History, Educational, Reference, Cultural Studies Art, Quadrivium
Первое издание этой книги:

Герцман Е. В. - Гимн у истоков Нового Завета - Беседы о музыкальной жизни ранних христианских общин

Книга посвящена изложению истории музыкальной культуры Палестины, Греции и Рима в первые столетия христианства (I-V вв.). В увлекательной форме повествуется о музыкальной жизни ранних христианских общин Средиземноморья и Ближнего Востока.
Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей культуры. религии и музыки, а также специалистам гуманитарных областей знаний.
Views 356
Rating 5.0 / 5
Added 01.02.2026
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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