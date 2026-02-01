Герцман - Гимн у истоков Нового Завета

Первое издание этой книги:

Герцман Е. В. - Гимн у истоков Нового Завета - Беседы о музыкальной жизни ранних христианских общин

Книга посвящена изложению истории музыкальной культуры Палестины, Греции и Рима в первые столетия христианства (I-V вв.). В увлекательной форме повествуется о музыкальной жизни ранних христианских общин Средиземноморья и Ближнего Востока.

Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей культуры. религии и музыки, а также специалистам гуманитарных областей знаний.