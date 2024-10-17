Герцман - Музыкально-богослужебная жизнь Византийской Церкви

Представляемая книга является еще одним собранием, фиксирующим исследовательские сведения в области истории музыки Евгения Владимировича Герцмана — известного современного музыковеда, доктора искусствоведения, профессора, педагога и выдающегося специалиста в области изучения античной и византийской музыки. Помимо научного взаимодействия с автором, Факультет церковных искусств Санкт-Петербургской Духовной Академии представляет еще одно издание, в котором структурированно представленный материал освещает особенности формирования основных гимнографических форм Византийской Церкви, опирающихся на жанровые истоки греческой системы, с исследовательским комментарием автора о специфике их содержания, смыслового наполнения и норм музыкального мыш- ления времени. Включение рассматриваемых византийских богослужебных жанровых форм в церковный обиход приводится в главе об исследовании сохранившихся сведений церковно-певческого исполнительства праздника Рождества Христова, в соответствии с которыми нередко наблюдается аналогичная структура совершения богослужений других праздников византийского богослужебного обихода. Приведенные в книге документы эпохи представлены в переводе самого автора в той редакции, которая формирует цельное смысловое представление об исследуемой церковно-музыкальной форме Византийской Церкви. Собранный воедино материал публикуется впервые и представляет собой уникальное издание в исследуемой профессиональной церковнопевческой области.

Выражаем надежду, что кропотливо собранные Евгением Владимировичем Герцманом материалы углубят понимание многогранного контингента читателей и расширят их круг знаний об уникальной музыкальной эпохе, послужившей фундаментом в формировании величественного здания православного церковно-певческого искусства. Также высокопрофессиональную помощь настоящего издания сложно переоценить и в рамках тех реорганизационных процессов, которые сегодня переживает регентское образование, — материалы издания могут быть использованы в рамках курсов «История церковной музыки», «Церковное пение» и др. в системе духовного образования Русской Православной Церкви.

Учитывая ключевую роль ученого в области изучения античной и византийской музыки, настоящее издание дополнит серию исследований Евгения Владимировича Герцмана в разработке музыкальной науки и послужит тем источником для профессиональной вовлеченности читателей, который не только расширит их художественно-эстетический кругозор, но и обозначит высокий уровень глубинных истоков и традиции в церковно-певческой преемственности нашей Церкви.

Герцман Е. В. - Музыкально-богослужебная жизнь Византийской Церкви - Учебное пособие

Предисл. Е. М. Гундяевой; Санкт-Петербургская духовная академия, факультет церковных искусств. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2024. — 140 с.

ISBN 978-5-6050179-7-4

Герцман Е. В. - Музыкально-богослужебная жизнь Византийской Церкви – Содержание

Предисловие

Продолжение следует (вместо предисловия)

Пролог о музыке, но без нее

§ 1. Напоминание об одной «болезни» Советского государства

§ 2. Объективные обстоятельства, противоречащие «возрождению» древней музыки

Глава I. Следуя библейским традициям

§ 1. Истоки жанра псалм

§ 2. Византийская трансформация библейских псалмов

§ 3. Появление византийских псалмов и некоторые особенности их богослужебной жизни

§ 4. Внедрение псалтов в музыкальную жизнь псалмов

§ 5. Руководители псалтов

Глава IL Несколько популярных певческих жанров

§ 1. Полиелей

§ 2. Канон

§3. Ирмос

§ 4. Стихира

§ 5. Кондак

§ 6. Аполитикий

§ 7. Тропарь

§ 8. Ипакои

Глава III. Праздник Рождества Христова и его музыкальное оформление

§ 1. Причина обращения к этой теме

§ 2. Некоторые исторические сведения

§ 3. Информация о предпразднестве

§ 4. Музыкальная информация о самом празднике Рождества Христова

Заключение с надеждой

Библиография

Список сокращений