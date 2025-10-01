Бейтс - Вторжение инопланетян - НЛО и эволюция: что общего?
Доктор Харнетт с блеском защитил докторскую диссертацию по физике в университете Западной Австралии, где сейчас преподает и занимается исследовательской деятельностью. К моменту создания книги он участвовал в разработке сверхточных технологий для атомных часов с целью установки их на борту Международной космической станции. В сферу его научных интересов входят также сверхмалошумные радары, проверка фундаментальных физических теорий, таких как общая теория относительности, измерение отклонений основных постоянных и изучение их космологических эффектов. Профессор Харнетт — автор более сорока публикаций в научных журналах и обладатель двух патентов на изобретения. Во-первых, я люблю хорошие детективы. Во-вторых, наука дает нам ответы далеко не на все вопросы. По специальности я космолог и работаю в ведущем университете Австралии, где занимаюсь исследованием фундаментальных физических теорий и измерением временной зависимости так называемых «постоянных». Однако я знаю, что существует множество загадок, которые невозможно разгадать с помощью обычного экспериментального метода. НЛО — одна из величайших тайн нашего времени, да и вообще всех времен. Они точно магнитом притягивают к себе людей. Миллионы верят в них, многие скептики сомневаются в их существовании. Любой из нас, пожалуй, однажды задавался вопросом: «Что же такое НЛО?» У многих уже сформировалось свое мнение по этому поводу. Однако прежде чем отмахнуться от дальнейших дискуссий, широко мыслящий человек, по крайней мере, взвешивает все имеющиеся факты и только потом делает для себя какой-то вывод. Возможность существования НЛО отвергают те, кто боится, что пошатнутся их устоявшиеся убеждения. Исследуя проблему НЛО, можно открыть для себя очень многое, а не только узнать, действительно ли близ Розуэлла разбился инопланетный корабль. Тема НЛО чрезвычайно популярна, и, углубляясь в нее, мы открываем для себя новые стороны человеческой природы, жизни и сверхъестественного мира. В своей увлекательной книге Гэри Бейтс затрагивает и другие популярные темы, связанные с вопросом НЛО: научная фантастика, знаменитые фильмы, «засекречивание» на государственном уровне, подлоги, серьезные научные исследования. Он рассматривает и древнейший источник информации о пришельцах — еврейские Писания, к которым все чаще обращаются современные авторы, такие как Эрих фон Дэникен с его «Колесницей богов». В связи с темой жизни на других планетах встает вопрос о том, как появилась наша Вселенная. Это вопрос, изучению которого я посвятил всю свою жизнь. (Ученые, изучающие происхождение, историю и структуру Вселенной (космоса), называются космологами.) Большинство современных космологов верят, что Вселенная внезапно появилась около 15 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва и что все формы жизни в ней развивались в ходе естественных процессов. Однако я выяснил, что подобные известные «факты» — равно как и исследования НЛО — далеко не всегда столь однозначны, как нам внушают. Вопрос о том, «откуда мы взялись», непосредственно связан с темой инопланетян и НЛО, которой посвящена эта замечательная книга.
Гэри Бейтс - Вторжение инопланетян - НЛО и эволюция: что общего?
Видання та друк: видавництво «ДІАЙПІ» м. Сімферополь, пр. Кирова, 17
ISBN 978-966-491-082-5
Гэри Бейтс - Вторжение инопланетян - НЛО и эволюция: что общего? - Содержание
Предисловие. Почему космолог интересуется НЛО?
Введение. Кому нужна еще одна книга об НЛО?
- Глава 1. Начало вторжения
- Глава 2. Наука фантастики
- Глава 3. Есть ли жизнь на других планетах?
- Глава 4. Была ли жизнь на Земле сотворена инопланетянами?
- Глава 5. Огни в небе - откуда они?
- Глава 6. Загадки, мифы, катастрофы и деньги
- Глава 7. Похищения - контакты четвертого рода
- Глава 8. Евангелие от пришельцев
- Глава 9. Взгляните на небо: грядут перемены
- Глава 10. Евангелие от Творца
Приложение. НЛО в Библии и другие вопросы
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Спасибо! Тема интересная. Поскольку скан текстовый, не отражает реальных траниц, скачал также и англ. оригинал. Порой приходится при цитировании обхлжиться только анг., а читать в русском.