Бейтс - Вторжение инопланетян - НЛО и эволюция: что общего?

Доктор Харнетт с блеском защитил докторскую диссертацию по физике в университете Западной Австралии, где сейчас преподает и занимается исследовательской деятельностью. К моменту создания книги он участвовал в разработке сверхточных технологий для атомных часов с целью установки их на борту Международной космической станции. В сферу его научных интересов входят также сверхмалошумные радары, проверка фундаментальных физических теорий, таких как общая теория относительности, измерение отклонений основных постоянных и изучение их космологических эффектов. Профессор Харнетт — автор более сорока публикаций в научных журналах и обладатель двух патентов на изобретения. Во-первых, я люблю хорошие детективы. Во-вторых, наука дает нам ответы далеко не на все вопросы. По специальности я космолог и работаю в ведущем университете Австралии, где занимаюсь исследованием фундаментальных физических теорий и измерением временной зависимости так называемых «постоянных». Однако я знаю, что существует множество загадок, которые невозможно разгадать с помощью обычного экспериментального метода. НЛО — одна из величайших тайн нашего времени, да и вообще всех времен. Они точно магнитом притягивают к себе людей. Миллионы верят в них, многие скептики сомневаются в их существовании. Любой из нас, пожалуй, однажды задавался вопросом: «Что же такое НЛО?» У многих уже сформировалось свое мнение по этому поводу. Однако прежде чем отмахнуться от дальнейших дискуссий, широко мыслящий человек, по крайней мере, взвешивает все имеющиеся факты и только потом делает для себя какой-то вывод. Возможность существования НЛО отвергают те, кто боится, что пошатнутся их устоявшиеся убеждения. Исследуя проблему НЛО, можно открыть для себя очень многое, а не только узнать, действительно ли близ Розуэлла разбился инопланетный корабль. Тема НЛО чрезвычайно популярна, и, углубляясь в нее, мы открываем для себя новые стороны человеческой природы, жизни и сверхъестественного мира. В своей увлекательной книге Гэри Бейтс затрагивает и другие популярные темы, связанные с вопросом НЛО: научная фантастика, знаменитые фильмы, «засекречивание» на государственном уровне, подлоги, серьезные научные исследования. Он рассматривает и древнейший источник информации о пришельцах — еврейские Писания, к которым все чаще обращаются современные авторы, такие как Эрих фон Дэникен с его «Колесницей богов». В связи с темой жизни на других планетах встает вопрос о том, как появилась наша Вселенная. Это вопрос, изучению которого я посвятил всю свою жизнь. (Ученые, изучающие происхождение, историю и структуру Вселенной (космоса), называются космологами.) Большинство современных космологов верят, что Вселенная внезапно появилась около 15 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва и что все формы жизни в ней развивались в ходе естественных процессов. Однако я выяснил, что подобные известные «факты» — равно как и исследования НЛО — далеко не всегда столь однозначны, как нам внушают. Вопрос о том, «откуда мы взялись», непосредственно связан с темой инопланетян и НЛО, которой посвящена эта замечательная книга.

Гэри Бейтс - Вторжение инопланетян - НЛО и эволюция: что общего?

Видання та друк: видавництво «ДІАЙПІ» м. Сімферополь, пр. Кирова, 17

ISBN 978-966-491-082-5

Гэри Бейтс - Вторжение инопланетян - НЛО и эволюция: что общего? - Содержание

Предисловие. Почему космолог интересуется НЛО?

Введение. Кому нужна еще одна книга об НЛО?

Глава 1. Начало вторжения

Глава 2. Наука фантастики

Глава 3. Есть ли жизнь на других планетах?

Глава 4. Была ли жизнь на Земле сотворена инопланетянами?

Глава 5. Огни в небе - откуда они?

Глава 6. Загадки, мифы, катастрофы и деньги

Глава 7. Похищения - контакты четвертого рода

Глава 8. Евангелие от пришельцев

Глава 9. Взгляните на небо: грядут перемены

Глава 10. Евангелие от Творца

Приложение. НЛО в Библии и другие вопросы

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